Kühl und nass: Waldbesitzer blicken auf ein gutes Jahr 2021 zurück

Von: Charlotte Borst

Teilen

Johann Killer setzt auf Biodiversität im Wald. © Klaus Haag

Das vergangenen Jahr ist für die Waldbesitzer ganz gut gelaufen. Denn es hat genug geregnet und die Temperatur war nicht zu hoch. Trotzdem: Der Wald muss umgebaut werden, um sich künftig robust zu erweisen.

Landkreis – „Das Zeitalter des Holzes bricht erst an“, davon ist Johann Killer aus Sauerlach überzeugt. Bei der Jahreshauptversammlung der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen, deren Zuständigkeit sich vom südlichen Rand der Landeshauptstadt bis ins Karwendelgebirge erstreckt, blickte der Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung (WBV), auf ein gutes Jahr für den Wald zurück.

Große Herausforderung: Umbau des Waldes

Zugleich sieht er große Herausforderung für die Waldbesitzer im Umbau des Waldes, um dem Klimawandel begegnen zu können. Derzeit zählt die WBV Wolfratshausen 1400 Mitglieder, unter anderem aus Unterhaching, Oberhaching, Taufkirchen, Sauerlach, Schäftlarn und Neuried. Die Mitglieder bewirtschaften insgesamt knapp 25 000 Hektar Wald.

Abschuss und Verbiss

Im nördlichen Landkreis Wolfratshausen hat sich die Zusammenarbeit zwischen Waldbesitzern, Jagdpächtern und Verbänden sehr positiv entwickelt, stellt Johann Killer fest. An einem runden Tisch würden Abschussplan-Vorschläge und die Verbiss-Situation besprochen und Kompromisse gefunden. „Wir wünschen uns ein gutes Auskommen mit den Jägern im Wald“, sagt der Vertreter der Eigentümer. Um die Artenvielfalt zu fördern, sei eine waldverträgliche Jagd unerlässlich. Bei zu großen Wildbeständen wachse die Gefahr, dass Triebe gefressen und Rinde geschält werde. Auch für den südlichen Landkreis München würde Johann Killer einen regelmäßigen Austausch aller Akteure begrüßen.

Borkenkäfer wurde gebremst

Die Witterung war 2021 für den Wald günstig: „Es hat genug geregnet, und es war kühl“, so Killer. Diese Witterung habe auch den Borkenkäfer gebremst. „Nur der Hagel hat uns weh getan.“ Killer berichtet von schwarzen Einschlüssen. Bei den Nadelhölzern hätte der Hagel Triebe abgeschlagen. „In Taufkirchen und Sauerlach sind Zuwachsverluste zu verzeichnen.“ Bestände seien aber nicht gefährdet.

Nachfrage nach Holz gestiegen

Positiv für die Eigentümer ist auch die Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt: Die Nachfrage nach Holz ist stark gestiegen. Der Absatz auf dem Holzmarkt floriert dank hervorragender Rahmenbedingungen. Endlich erzielen die Holzangebote ein erwünschtes Preisniveau, bei Kurzholz betrage der Preis etwa 120 Euro pro Festmeter. Die Waldbesitzer hatten in der Vergangenheit mit einem massiven Preisverfall zu kämpfen.

Festmeterpreise jetzt ganz ordentlich

2021 habe die WBV insgesamt 56 000 Festmeter Holz vermarktet, das sei ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bekam man zeitweise nur 25 Euro pro Festmeter, was die Forstwirtschaft 2018 absolut unwirtschaftlich machte, so kletterte der Preis 2021 auf 100 Euro. Derzeit würden die Preise weiter steigen, für Kurzholz betrage der Preis etwa 120 Euro pro Festmeter.

Holz für die Energiewende

Dass der nachwachsende Baustoff Holz so gefragt ist, bringt positive Aspekte für die Debatten um Versorgungssicherheit und Energiewende. Johann Killer rechnet damit, dass der Anteil von Holzbau beim Wohnungsbau weiter steigt, wegen der CO2-Ersparnis und auch wegen des sehr guten Raumklimas.

Ein Schlüsselthema ist der Umbau des Waldes. betont Johann Killer. Es gebe keine Patentrezepte. „In unserer Region heißt die Antwort Artenvielfalt und Biodiversität.“ Zwischen den Fichtenbestände werden Tannen, Bergahorn, Douglasien, Eichen und Buchen gepflanzt.