Mobilfunkanbieter Vodafone nimmt im Landkreis München 5G-Stationen in Betrieb

Teilen

Eine Litfaßsäule mit integrierter 5G-Antenne von Vodafone. Symbolfoto: © Malte Krudewig/dpa

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat in den Landkreisgemeinden Unterföhring, Aschheim, Haar und Oberhaching neue 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb genommen und zugleich die nächste Ausbaustufe für die neue Breitbandtechnologie 5G gestartet.

Landkreis – Aktuell versorgt Vodafone bereits an 245 Orten im Landkreis die Bevölkerung mit 5G. An 21 weiteren Vodafone-Standorten im Kreis wird die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut. Diese 5G-Bauprojekte werden laut Pressemitteilung in Unterföhring, Garching und München realisiert.

Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden – so, wie es bei der Mobilfunkversorgung mit Sprache und bei der mobilen Breitbandtechnologie LTE bereits heute nahezu der Fall ist. Um ein flächendeckendes 5G-Netz im Landkreis München herzustellen, wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen.

608 Mobilfunkstationen im Landkreis

Die bestehenden 608 Mobilfunkstationen im Kreis werden nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dieses geschieht Station für Station im Laufe der nächsten Jahre.

5G deckt beim mobilen Datenverkehr alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie LTE ab – das allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit: Die Kunden können laut Vodafone im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen. So können sie HD-Filme schnell downloaden, Videos in HD-Qualität genießen und große Events aus Sport und Kultur im Live-Stream verfolgen. Dabei liefert 5G höhere Geschwindigkeiten als LTE sowie noch niedrigere Latenzzeiten im Millisekunden-Bereich. Dieses wird perspektivisch Anwendungen wie zum Beispiel selbstfahrende Autos, die miteinander kommunizieren, ermöglichen.

Jeder kann theoretisch 5 G nutzen

Im Umfeld der 5G-Stationen kann die neue Breitbandtechnologie von jedermann vor Ort genutzt werden – sofern der Kunde ein entsprechendes 5G-Endgerät und einen aktuellen Laufzeitvertrag von Vodafone hat. Dabei stehen verschiedene 5G-Smartphone-Modelle für unterwegs oder auch ein 5G-Router für zuhause zur Verfügung. Über jeden 5G-Router können gleichzeitig bis zu 64 Endgeräte – Smartphones, Tablets, Notebooks und Fernseher – mit dem 5G-Breitband-Internet verbunden werden. Damit ist 5G im Umfeld der Stationen bei der Internetversorgung eine Alternative zu langsamen DSL-Leitungen. Der technologische Sprung kann darüber hinaus eine Netzrevolution werden, die für Branchen und Industrien neue Produkte mit sich bringt und den Alltag lebenswerter macht. Die Echtzeit auf dem Smartphone ist damit perspektivisch erreichbar. Dadurch lassen sich beispielsweise Fahrzeuge vernetzen. Denn nur verzögerungsfreie Informationen ermöglichen eine Welt ohne Ampeln, Staus und Verkehrstote.

Vorteile in der Zukunft

Genauso auch bei der Telemedizin. Mit 5G werden laut Vodafone Dienste entstehen, die man sich jetzt noch nicht ausmalen kann – neben der Automobilindustrie, dem Straßenverkehr und Gesundheitswesen auch in Bereichen wie Land- und Forstwirtschaft, Bildung, Maschinenindustrie, Logistik und in der Schifffahrt.

Aktuell sind 99,9 Prozent der Bevölkerung im Landkreis München an das Vodafone-Mobilfunknetz sowie 99,9 Prozent der Bewohner an das mobile Breitbandnetz LTE angeschlossen. Bis Mitte 2022 wird Vodafone im Kreis noch zwölf weitere LTE-Bauprojekte realisieren. Dabei wird das Unternehmen an zwölf vorhandenen LTE-Stationen in Unterföhring und München zusätzliche LTE-Antennen anbringen, um die Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Einzugsbereich dieser LTE-Stationen zu steigern. mm