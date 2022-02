Landkreis will umrüsten: Vorfahrt für „saubere“ Elektrobusse

Von: Charlotte Borst

Platz finden für Ladestationen, das ist die größte Herausforderung bei der Umstellung. © DPA/ Robert Michael

Die MVV-Regionalbusse sollen sauberer werden. Bis 2026 will der Landkreis mindestens 15 Buslinien auf Elektro oder Wasserstoff umrüsten.

Landkreis – Der Mobilitätsausschuss des Kreistags hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass dafür das Landratsamt und der MVV gemeinsam einen Zeitplan und ein Konzept erarbeiten. „Der Ehrgeiz des Landkreises ist es, alle Linien, bei denen das möglich ist, so schnell wie möglich umzurüsten“, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU). Die Kosten einer Umstellung auf Elektro- und Wasserstoffantrieb hat Gutachterin Sandra Höner vom Büro TKK und Blic für 15 Linien verglichen, bei denen 2026 eine Neuvergabe ansteht. Ihr Fazit: „Wir empfehlen, vor allem auf Elektrobusse zu setzen.“ Allerdings wären drei zusätzliche Busse samt Fahrern nötig, wegen der längeren Ladevorgänge.

Brenstoffzellenbusse wären teurer

Bei den 15 untersuchten Linien wäre auf zehn Jahre gerechnet der Betrieb für Brennstoffzellenbusse deutlich teurer als für Batteriebusse. Die Mehrkosten für den Elektrobetrieb im Vergleich zum Dieselbetrieb liegen bei 18 bis 20 Prozent. Der Betrieb mit grünem Wasserstoff wäre um 60 Prozent teurer als der Dieselbetrieb. Grund ist der Wasserstoffpreis von derzeit 9 Euro pro Kilogramm. Erst wenn dieser auf 5 Euro pro Kilo sinken würde, wären die Kosten so hoch wie bei Dieselbetrieb.

Fördermittel gibt es noch keine

Derzeit gibt es noch keine Fördermittel für Elektrobusse, sie werden aber im Laufe dieses Jahres erwartet. Für die Anschaffung und Ladestationen von 15 Elektrobusse darf der Landkreis mit 15,45 Millionen Euro rechnen, es blieben ihm noch Mehrkosten von 9 Millionen im Vergleich zum Dieselbetrieb.

Die Vorarbeit sei im Landratsamt sei schon angelaufen, sagte Göbel, „da sind andere Landkreis nicht so weit.“ Eventuell kann der Landkreis mehr als 15 Buslinien umrüsten, denn für weitere zehn Routen steht 2026 eine Neuvergabe an. Doch das ist aufwendig: Fahrpläne müssen abgestimmt werden, der Bau von Ladestationen ist zum Teil mit anderen Landkreisen und der Stadt München abzuklären, schließlich enden die Linien nicht an der Landkreisgrenze. Expertin Sandra Höner machte dies am Beispiel der Linie 295 deutlich. Sie startet in Oberschleißheim, fährt zum Helmholtz-Zentrum und endet am U-Bahnhof am Hart in München. Dort wäre die Ladestation vorgesehen. Kostensparend sei es aber, Stationen zu bauen, an denen mehrere Linien aufladen könnten.

Neue Stelle eines Projektsteurers nötig

Weil der Organisationsaufwand groß ist, finanziert der Landkreis die Stelle eines Projektsteurers bei der MVV GmbH. Die Kreisräte haben sich gegen eine Stellenschaffung im Landratsamt selbst entschieden. Zugunsten einer engen Kooperation soll die Arbeit beim MVV angesiedelt werden. Im Haushalt 2022 sind 100 000 Euro für die Stelle vorgesehen.

Grünen-Kreisrat und Landtagsabgeordneter Markus Büchler hofft, „dass Bayern seinen Geldbeutel etwas öffnet, denn es haben jetzt alle Kommunen die Aufgabe vor sich, ihre Busse umzurüsten.“ Die Clean-Vehicle-Richtlinie der EU schreibt den öffentlichen Auftraggebern bestimmte Quoten für die Neubeschaffung vor.

Zerreißprobe für den Haushalt

Weniger optimistisch sieht Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) den Kostenpunkt: „Irgendwann zerreißt es uns den Haushalt“, monierte er und beantragte, die kostengünstigste Umrüstungsvariante zu wählen, die gerade noch EU-Richtlinie und Förderkriterien erfüllt. Stefan Schelle und seine CSU-Fraktion unterstützten diesen Vorstoß, konnten sich aber mit 7:11 nicht durchsetzen. Eine weitere Schwierigkeit sieht Loderer im Platzmangel, oft fehlte eine Stelle zum Laden. Höner gab ihm Recht: „Der Platzmangel ist die größte Herausforderung bei der Umstellung auf den Elektroantrieb.“

Wasserstoffbussen könnte an der geplanten Brennstoffzellentankstelle in Hofolding sinnvoll sein. Die Linien 214, 216, 223, 226 und 244 werden hierfür vertieft geprüft.