Erneuerbare Energien und Antriebstechnologie: Neues Gründerzentrum für den Landkreis

Ist bereits ein erfolgreiches Gründerzentrum: Das gate am TU Campus in Garching ist heute das Zuhause von forschungsbegeisterten Jungunternehmern im High-Tech-Bereich.

Antrag der CSU

Von Günter Hiel schließen

Für ein Gründerzentrum „Erneuerbare Energien und alternative Antriebstechnologie“ macht sich die CSU-Kreistagsfraktion stark. Stefan Schelle, Bürgermeister von Oberhaching, und sein Kirchheimer Amtskollege Maximilian Böltl haben dem Landrat einen entsprechenden Antrag geschickt.

Landkreis – Die Kreisverwaltung soll den Auftrag erhalten zu ermitteln, mit welchen Partnern und Fördermitteln ein neues Gründerzentrum mit diesem Schwerpunkt im Landkreis München angesiedelt und aufgebaut werden könne. Die vier Gründerzentren, an denen der Landkreis München bereits als Partner beteiligt ist, seien allesamt ein Erfolgsmodell und leisteten einen erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Prosperität in der Region, förderten den Aufbau neuer Unternehmen und verknüpften Wissenschaft mit Praxis. „Als CSU-Fraktion konnten wir uns davon im Austausch mit den Leitungen und mit Gründern in allen vier Einrichtungen überzeugen“, erklären Böltl und Schelle. Deshalb ihre Idee, ein weiteres Zentrum ins Leben zu rufen, das die bisherigen Einrichtungen mit einem neuen Schwerpunkt ergänzt: Erneuerbare Energien und alternative Antriebstechnologien.

Schneller von der Idee zur Umsetzung

In beiden Bereichen setze der Landkreis mit seinen 29 Kommunen bereits heute zahlreiche Akzente – durch ein Gründerzentrum könnten neueste Entwicklungen und marktreife Ideen noch besser und früher zugänglich gemacht werden. „Wir wollen, dass Start-Ups aus dieser Branche im Landkreis München ein optimales Umfeld vorfinden, wir wollen technologischer Vorreiter sein und wir dürfen nichts unversucht lassen, die Abkehr weg von Gas und Öl jetzt so intensiv wie möglich zu manifestieren“, schreiben die beiden Bürgermeister.

Als Partner kämen insbesondere verschiedene Ministerien, die Energieagentur Ebersberg München, lokale Mobilitätsanbieter, die Technische Universität München mit ihren zahlreichen Instituten in Garching sowie die kommunalen Energieversorger in Frage.

Bei vier Gründerzentren ist der Landkreis bereits Partner:

Gate in Garching

Das gate Garchinger Technologie- und Gründerzentrum ist ein Standort für die Entwicklung und Vermarktung hochtechnologischer Lösungen. Das High-Tech-Zentrum neben dem Campus der TU München ist heute das Zuhause von forschungsbegeisterten Jungunternehmern, die ihre Ideen aus Mechatronik, Informations- und Kommunikationstechnologie und Software in marktfähige Angebote übersetzen.

ACU Unterschleißheim

Die ACU GmbH (Accelerator Community Unterschleißheim) ist ein Gründerzentrum für Start-ups und Wachstumsunternehmen, deren Geschäftsidee auf die Thematik digitale Transformation ausgerichtet ist, heißt es auf der Homepage des Landkreises. ACU fungiert als Begleiter, von der wissenschaftlichen Ideenentwicklung bis hin zur erfolgreichen Gründung eines Unternehmens mit marktreifen Produkten und Diensten.

IZB Martinsried

In den Innovations- und Gründerzentren Biotechnologie (IZB) in Martinsried finden junge Unternehmer und Firmengründer aus dem Bereich Life Science eine Infrastruktur zur wirtschaftlichen Umsetzung ihrer Produkt- beziehungsweise Dienstleistungsideen. „Hier entstehen die Medikamente und Dienstleistungen von morgen“, heißt es in der Darstellung des Landkreises.

WERK1.Bayern

Die WERK1.Bayern GmbH in München hat das Fachspektrum Digitale Unternehmen. Das WERK1 unterstützt Unternehmer in vielerlei Hinsicht: Günstige Büroflächen und Coworking mit der benötigten Infrastruktur, Beratung und Coaching. Darüber hinaus gibt es ein Gründercafé und es finden mehr als 100 Veranstaltungen im Jahr statt.

Allen Gründerzentren ist gemein, dass sie preisgünstige Mietflächen anbieten, Konferenz- und Seminarräume zur Verfügung stellen, Raum für Begegnungen schaffen, Veranstaltungen zu unternehmerischen Fragestellungen anbieten und „Networking-Events“ organisieren – Treffen zum Kontakte knüpfen.