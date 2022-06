Politikerin kritisiert Kehrtwende: Ausbau der S7 darf nicht infrage gestellt werden

Von: Charlotte Borst

Die Route der S7 würden nach einem zweigleisigen Ausbau an Qualität gewinnen. Aber die Münchner S-Bahn hält den Ausbau nicht für aussichtsreich. © Philipp Guelland

Die Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer findet klare Worte für die Aussagen des S-Bahn-Geschäftsführers, wonach ein zweigleisiger Ausbau von S-Bahn-Trassen nicht sehr aussichtsreich seien. Geht gar nicht.

Landkreis – Mit deutlichen Worten kritisiert die CSU-Stimmkreisabgeordnete Kerstin Schreyer aus Unterhaching die jüngsten Aussagen von S-Bahn-Geschäftsführer Heiko Büttner. „Der zweigleisige Ausbau der S-Bahnaußenäste, den ich als Ministerin massiv vorangetrieben habe, darf nicht auf Grund von fadenscheinigen Argumenten verworfen werden“, so die ehemalige Verkehrsministerin in einer Pressemitteilung.

Strategie gewechselt?

Dass die Münchner S-Bahn den Ausbau eingleisiger Trassen auf den Außenästen auf zwei Gleise offenbar nicht für allzu aussichtsreich hält und statt dessen eher auf Digitalisierung und autonomes Fahren setzt, ist für Schreyer „absolut nicht akzeptabel“.

In der Boomregion braucht es Ausbau

Der Landkreis München sei eine Boomregion und schon heute seien die S-Bahnen brechend voll. „Nachhaltige Abhilfe schafft man nur mit neuer Schieneninfrastrukt ur“, so Schreyer. Sie fordert den Ausbau weiterzuverfolgen: Die Kapazitäten und die Qualität der S-Bahn sollten durch den Ausbau der Digitalisierung und des autonomen Fahrens vorantrieben werden, und gleichzeitig sollten die Außenäste ausgebaut werden. „Wir brauchen die durchgängige Zweigleisigkeit auf den Außenästen, um die Taktung der Fahrten weiter zu senken, dafür werde ich mich auch in Zukunft mit voller Kraft einsetzen.“

Bürgerproteste ein Problem

S-Bahn-Geschäftsführer Heiko Büttner hatte zwar erklärt, die Zweigleisigkeit zu wollen, aber angesichts der zögerlichen Planungsprozesse beim Ausbau und der zu erwartenden Bürgerproteste setze man größere Hoffnung in die Digitalisierung und das autonome Fahren. Verantwortlich für den Ausbau sei zudem die DB Netz.

Martin Bachhuber: „Absolute Schnapsidee“

Auch der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber aus dem Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hält es für eine „absolute Schnapsidee“, den zweigleisigen Ausbau der S7 infrage zu stellen. Die Zweigleisigkeit nach Wolfratshausen sei in den Ausbauplänen seit vielen Jahren ein fester Bestandteil. „Mittel- bis langfristig brauchen wir das zweite Gleis, um die Menschen in der Boomregion München künftig reibungslos auf der Schiene transportieren zu können“, schreibt er in einer Pressemitteilung. Der prognostizierten Steigerung der Fahrgastzahlen um 60 Prozent bis zum Jahr 2040 könne man nur mit Ausbau und Taktverdichtung begegnen.