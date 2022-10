Schubkraft für Wasserstoffantrieb - Elf Busse und eine Tankstelle: „Gut investiertes Geld“

Übergabe der Förderbescheide vor dem Landratsamt: (v.l.) Tobias Brunner (Hy2B Wasserstoff GmbH), Josef Ettenhuber (Busbetrieb Josef Ettenhuber GmbH), Martin Geldhauser (Martin Geldhauser Omnibusunternehmen im Linien- und Reiseverkehr GmbH & Co. KG), Ruth Jürgensen (Energieagentur Ebersberg-München), Professor Klaus Bonhoff (Bundesministerium für Digitales und Verkehr) und Landrat Christoph Göbel. Foto: landratsamt © landratsamt

Leise sind sie, und aus dem Auspuff strömt der Wasserdampf. Im Landkreis werden Wasserstoffbusse angeschafft und eine Infrastruktur geschaffen.

Landkreis – Die Landkreise München, Ebersberg und Landshut wollen gemeinsam mit weiteren Partnern aus der freien Wirtschaft bis 2025 einen grünen Wasserstoffkreislauf in der Region aufbauen und in Brennstoffzellenbusse im ÖPNV investieren. Die offizielle Übergabe der Fördergeldbescheide durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) für elf neue Busse und eine Wasserstofftankstelle fand jetzt am Landratsamt München statt.

Das Vorhaben ist Teil des seit 2019 bestehenden Projekts HyBayern – einer von drei Wasserstoffregionen in Deutschland. Im Rahmen des Projekts wurde eigens die Betreibergesellschaft Hy2B Wasserstoff GmbH gegründet, welche sich um die Infrastrukturelemente des Projekts kümmert. Dazu gehören der 5 MW Elektrolyseur zur Herstellung des Wasserstoffs, zwei Wasserstofftankstellen sowie mehrere Trailer zum Transport des Wasserstoffs.

3,5 Millionen Euro für elf Busse

Die Landkreise München und Ebersberg haben bereits 2020/2021 beschlossen, die Verkehrsunternehmen bei dem Betrieb von Brennstoffzellenbussen finanziell kräftig zu unterstützen. Das Gesamtprojekt HyBayern wird unter der Kategorie „HyPerformer“ durch das Förderprogramm „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ mit bis zu 20 Millionen Euro vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert. Davon sind rund 3,5 Millionen Euro für die Beschaffung der genannten elf Busse durch die Verkehrsunternehmen Ettenhuber, Geldhauser und Reisberger sowie den Aufbau der Betriebshoftankstelle des Verkehrsunternehmen Ettenhuber im Markt Glonn (Landkreis Ebersberg) vorgesehen. Die drei Verkehrsunternehmen sind als erste große Abnehmer des grünen Wasserstoffs im Linieneinsatz für den MVV geplant.

Die Verkehrsunternehmen Ettenhuber und Geldhauser haben gemeinsam zehn Brennstoffzellenbusse bestellt, die Mitte 2023 geliefert werden sollen. Das Verkehrsunternehmen Reisberger hat zusätzlich einen Brennstoffzellenbus in Planung. Die Busse sollen in den Landkreisen München und Ebersberg zum Einsatz kommen.

Dieselbusse bleiben als Ersatzfahrzeuge

Für den Betrieb der Busse fallen im Vergleich zum herkömmlichen Dieselbus erhebliche Mehrkosten für die Landkreise an, denn die so ersetzten Dieselbusse werden zunächst noch als Ersatzfahrzeuge aufrechterhalten. Die Mehrkosten dafür tragen die beiden Landkreise. Die Busse sollen im Sommer 2023 geliefert werden. Die Busunternehmen bereiten ihre Betriebshöfe bereits auf die neue Technologie vor.

„Gut investiertes Geld“

„Ich freue mich sehr, dass der Bund das Engagement der Landkreise sowie der Verkehrsunternehmen mit einer finanziellen Förderung honoriert. Vor dem Hintergrund der Energiekrise und des Klimawandels ist das Geld – davon bin ich überzeugt – doppelt gut investiert“, sagt Landrat Christoph Göbel.

Neben den Bussen wird auch die Betriebshoftankstelle des Verkehrsunternehmens Ettenhuber in der Gemeinde Glonn durch HyLand gefördert. Die öffentliche Tankstelle auf dem Betriebshof des Verkehrsunternehmens Geldhauser wird zwar von der Hy2B geplant und betrieben, jedoch durch ein bayerisches Förderprogramm gefördert.