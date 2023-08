SPD setzt im Wahlkampf auf „bezahlbar“

Von: Charlotte Borst

Teilen

„Wir fighten bis zum Schluss“: SPD-Kandidaten Christine Himmelberg und Florian Schardt. © mm

Trotz Hitze und Ferienzeit. Die SPD ist im Landtagswahlkampf voll motiviert. Florian Schardt und Christine Himmelberg haben ihre Positionen geklärt und ihre Zielgruppe im Blick.

Landkreis – Mit Slogans wie „Bezahlbare Fernwärme aus Geothermie“ oder „Bürokratie sparen, ins Personal investieren“ setzen sie ganz auf die Begriffe „nachhaltig“ und „bezahlbar“. Dazu erklären Schardt aus Ottobrunn, der im Norden kandidiert, und Christine Himmelberg, die im Süden antritt, bei der Kampagnen-Vorstellung: „Wir spitzen die Kampagne der Bayern-SPD auf unsere Landkreisthemen zu.“

„Bezahlbare Fernwärme aus Geothermie“

Beide touren seit Monaten durch den Landkreis und werben – meist als Team – um Erst- und Zweitstimmen. Ihren stärksten politischen Kontrahenten sehen sie in den Freien Wählern. „Die Freien Wähler sind Bremser bei der Geothermie“, sagt Schardt: „Wirtschaftsminister Aiwanger zielt 100 Prozent auf Wasserstoff ab. Er gibt den Kommunen kein Geld für Geothermie, kein Geld für Windkraft, kein Geld für Photovoltaik.“ Dagegen wirbt die SPD gerade im Landkreis für die Kombination „Geothermie und Fernwärme“.

„Das ist für uns ein Gewinnerthema“, sagt die Taufkirchnerin Himmelberg. Und Schardt ergänzt: „Die SPD kann es mit Fug und Recht für sich anführen“, schließlich hätten SPD-Bürgermeister früh den Mut zu Bohrungen und Leitungsbau bewiesen.

Bürger an Energieanlagen beteiligen

In der Energiepolitik setzt die SPD auf Bürgerbeteiligung: „Die Bürger sollen bei uns in Windkraft und Photovoltaik investieren können und auch von den Gewinnen profitieren an Stelle der Energiekonzerne Eon oder Vattenfall“, sagt Himmelberg: „Im Transformationsprozess, in dem Deutschland ist, dürfen wir die Leute nicht aus dem Blick verlieren, die nicht so viel verdienen“, betont sie.

Abgrenzen von CSU und Grünen

Auch von der CSU grenzen sie sich ab. Die verkünstele sich mit Prestigeprojekten: „Oder sind sie schon mal in einem Flugtaxi gefahren?“, fragt Himmelberg provokant. Statt auf Hyperloop und Transrapid zu setzen, müsse mehr Geld in S-Bahnen, Busse und Trambahnen fließen, sagt Schardt. „Erst recht, wenn sich weitere Konzerne wie Apple ansiedeln.“

Auch mit den Grünen haben sie Reibungspunkte. „Wir laufen meist in dieselbe Richtung, nehmen aber andere Leute mit“, sagt Himmelberg und kritisiert etwa das Münchner Diesel-Fahrverbot: „Nicht jeder kann sich ein neues oder ein zweites Auto leisten.“ Bevormunden sei nicht ihr Stil, sagt Schardt.

„In Bayern werden Personen gewählt.“

Beide sind regional gefragte Wahlkämpfer. Unternehmer Florian Schardt spricht auf zahlreichen Podien zu Wirtschaftsthemen. Himmelberg wird für Gesundheitsthemen angefragt. Und der Bundestrend? Kann nur besser werden, meint Schardt: „Ich habe wenig Verständnis dafür, dass die Ampel aus der Sommerpause kommt und weiter streitet.“

Doch in Bayern gelte ein anderes Gesetz: „Hier werden Personen gewählt.“ Und das rote Quartett im Bund mit Sabine Schmiedl und Arno Helfrich für den Bezirkstag will kämpfen. „Wir Vier sind gute Leute und werden ordentlich abliefern“, Schardt: „Wir fighten bis zum Schluss, wie das unbeugsame gallische Dorf. Das liegt uns Sozialdemokraten in den Genen.“