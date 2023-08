Saskia Esken: Künstliche Intelligenz nimmt keine Jobs weg

Von: Charlotte Borst

Künstliche Intelligenz (Symbolbild) © Christian Ohde/Imago

Open AI und ChatGPT sind in aller Munde. Die Künstliche Intelligenz (KI) wird Verwaltungen und Unternehmen viel Arbeit abnehmen. Doch droht durch KI Arbeitsplatzverlust? Über Chancen und Gefahren von KI diskutierten die SPD-Landtagskandidaten mit Saskia Esken.

Landkreis - Wie sollen Unternehmen und Verwaltungen damit umgehen, wenn durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) weniger Arbeit übrig bleibt? Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken sitzt gut gelaunt vor ihrem Bildschirm zuhause in Calw, wo sie auf ihrer Sommertour einen Zwischenstopp eingelegt hat, und antwortet gelassen: „Die Angst, dass uns die Arbeit ausgeht, ist unbegründet. Wenn meine Generation in Rente geht, halbiert sich die Zahl der Beschäftigten ohnehin. Seien wir froh, wenn uns eine Maschine abnimmt, was schwer oder langweilig ist.“

KI kann Aufsätze schreiben, recherchieren, Probleme lösen und programmieren. Bald wird sie Verwaltungen und Unternehmen viel Arbeit abnehmen. Wird KI dadurch zum Jobkiller? Die SPD Kirchheim hat online zum Sommergespräch eingeladen, das die SPD-Landtagskandidaten Christine Himmelberg und Florian Schardt moderierten.

Esken: Die Möglichkeiten der KI nicht überschätzen

Esken war Softwareentwicklerin, bevor sie in den Bundestag gewählt wurde. . Die Expertin für Netzpolitik arbeitete mit in Digital-Ausschüssen und KI-Kommissionen. Die Möglichkeiten der KI sollten nicht überschätzt werden, warnt sie: „Es ist eine menschengemachte Technologie. Wir sind diejenigen, die die Regeln bestimmen wollen.“ Dass Politik schlagkräftig genug ist, habe die EU mit dem „Digital Service Act“ bewiesen, mit dem sie in sozialen Medien gegen Desinformation vorgeht.

„Wie können wir verhindern, dass KI die schönen kreativen Jobs übernimmt?“, fragte Christine Himmelberg, die selbst in einer Agentur arbeitet. Da hat Esken bisher keine Sorge: KI könne nur nachahmen, nur ein Remix hervorbringen. „Empathie, Teamwork, Kreativität werden unsere Sache bleiben.“ Das werde die Qualität der Arbeit verändern.

Algorithmen gilt es, immer wieder neu zu kontrollieren

Ein gut trainiertes KI-Modell könne viel leisten, „der zugrunde liegende Algorithmus lernt ständig dazu“, erklärt Florian Schardt etwa 25 Zuhörern: „Der Nachteil ist, dass Transparenz fehlt, und wir die Entscheidungen, die die KI trifft, nicht mehr zwingend beurteilen können.“

Ein Beispiel: KI filtert für ein Unternehmen Bewerbungen vor und diskriminiert dabei Bewerber, weil die KI es zuvor vom Abbild der Realität gelernt hat. „Dass Männer leichter Karriere machen, ist eine Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft, die wir ja überwinden und nicht durch KI verstärken wollen“, sagt Esken.

Betriebsräte müssen mitreden

Sie ist überzeugt: „Wir können mit KI eine gerechtere und soziale Welt gestalten und die Bildung besser, die Medizin fehlerfreier, die Verwaltung effizienter und gerechter hinbekommen. Da steckt viel drin, aber wir müssen es in die Hand nehmen.“ Wichtig sei, den sich verändernden Algorithmus immer wieder neu zu kontrollieren, damit sollten sich Politik und Wissenschaft beschäftigen. Und bei der Arbeit sollten Betriebsräte bei der Frage mitreden, wofür KI eingesetzt wird und wofür nicht.

Digitalunternehmen sollen globale Mindeststeuer zahlen

„Wir sind gut im Regulieren, aber schaffen wir es vielleicht auch im digitalen Bereich, das ein oder andere weltweit erfolgreiche Unternehmen aufzugleisen?“, fragte Schardt. Google, Apple, Amazon, Facebook – amerikanische Unternehmen hätten eine enorme Marktmacht. „Wie können wir den Mehrwert, den die Digitalunternehmen bei uns machen, besteuern?“ Esken warf den Gedanken einer globalen Mindeststeuer ein, damit habe Olaf Scholz „einen guten Weg“ vorgeschlagen.