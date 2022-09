Weit über 200 Ehrenamtliche ausgezeichnet - Rettungskräfte „der Grundpfeiler der Gesellschaft“

Im Audi Dome

Weit über 200 Feuerwehrleute und Angehörige von Hilfsorganisationen aus dem Landkreis sind im Audi Dome in München für besondere Verdienste ausgezeichnet worden. Landrat Christoph Göbel bat lang gediente Rettungskräfte in die ehemalige Rudi-Sedlmayer-Halle.

Landkreis – Diesen Abend hat Landrat Christoph Göbel (CSU) sich wahrscheinlich dreifach fett im Kalender angekreuzt. Jeder weiß, welch hohe Bedeutung er dem „Netzwerk aus Feuerwehr und Hilfsorganisationen“ zumisst. Diesmal hatte er Orden und Ehrenzeichen rückwirkend seit 2019 zu verleihen. Dass sich in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren fast 400 Feuerwehrleute, Rettungsschwimmer (DLRG), Mitglieder vom Roten Kreuz (BRK), der Johanniter Unfall-Hilfe und dem Technischen Hilfswerk für die Auszeichnung qualifizierten, nahm der Landrat als Beleg, dass der Landkreis in Sachen Rettungskräfte gut aufgestellt ist. Mehr als die Hälfte kamen zum Ehrungsabend und Göbel schien geradezu glücklich, jeder und jedem persönlich die Hand zu drücken.

„Viel Herzblut geflossen“

„Ich hab´ diese Veranstaltungen vermisst“, rief Göbel mit einem strahlenden Lächeln. Er könne sich nicht vorstellen, fuhr der Landrat fort, „dass die Halle jemals eine solche Versammlung von Ehren- und Würdenträgern gesehen hat.“ Kreisbrandrat Harald Stoiber stellte fest, dass in die Veranstaltung „viel Herzblut geflossen“ sei. Den Audi Dome jedenfalls hat man selten in Blau erlebt. Die Farben der Feuerwehren dominierten das Rund. Uniformen von BRK und Technischem Hilfswerk unterscheiden sich erst auf den zweiten Blick. Mitglieder der Hilfsorganisationen trugen bisweilen zivil.

Dichtes Netzwerk

In einem dicht besiedelten Raum wie dem Landkreis München gebe es für die Mitglieder der Feuerwehren und Hilfsorganisationen unglaublich viel Arbeit zu leisten. „Dass dies so gut funktioniert, haben wir einzig und allein der Tatsache zu verdanken, dass wir auf ein so dichtes Netzwerk von Ehrenamtlichen – über alle Generationen hinweg – bauen dürfen. Sie alle leisten Beeindruckendes und investieren unentgeltlich viele Tausend Stunden – nicht nur im Rahmen von Einsätzen, sondern auch in zahlreichen Übungen, Fortbildungen, in der Nachwuchsarbeit und vielem mehr“, sagte der Landrat und wandte sich direkt an die Geehrten: „Mit Ihrer Bereitschaft, von einem Augenblick auf den anderen für ihre Mitmenschen da zu sein sind Sie nicht nur ein echtes Vorbild, sondern ein unverzichtbarer Grundpfeiler unserer Gesellschaft.“

Ein Höhepunkt

Einer der großen Höhepunkte an diesem Abend war schließlich die Ernennung von Ehrenkreisbrandrat Adolf Fritz aus Garching zum ersten Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbands München. Adolf Fritz schuf in der ersten Hälfte der 1990er Jahre mit großem persönlichem Einsatz die organisatorischen und personellen Voraussetzungen für die Gründung des Kreisfeuerwehrverbands München, der schließlich am 3. März 1995 aus der Taufe gehoben werden konnte. Als Kreisbrandrat bekleidete er bis zu seinem Ausscheiden im Februar des Jahres 2004 zusätzlich fast neun Jahre lang persönlich das Amt des Kreisverbandsvorsitzenden.

+ Besondere Ehrung für Adolf Fritz. Er hat sich große Verdienste erworben. © Juergen Sauer