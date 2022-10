Zwischen Neun-Euro-Ticket und dem Nachfolger: MVV-Preisanstieg

Göbel: ÖPNV muss durch Investitionen dringend gestärkt werden

Das Neun-Euro-Ticket war ein Erfolg. Doch künftig heißt es, mehr Geld ausgeben. Einstimmig hat die MVV-Gesellschafterversammlung der Preiserhöhung um 6,9 Prozent ab 1. Dezember zugestimmt.

Landkreis – Auch Landrat Christoph Göbel (CSU) hält die Preissteigerung für nötig. Er verteidigte die unattraktive Entscheidung in der Kreistagssitzung, als Manfred Riederle (FDP) die Erhöhung in Bausch und Bogen verdammte: „Das S-Bahn-System ist so marode, es ist schon fast bürgerfeindlich.“ Das Ausmaß an Versagen spotte jedem Vergleich. Zugausfälle und Verspätungen häuften sich gerade in jüngster Zeit. Riederle hält es für „eine Frechheit“, höhere Preise zu fordern, solange die Missstände nicht beseitigt seien.

Mit Investitionen im Rückstand

Landrat Göbel hält Preiserhöhungen für richtig: „Es sind Energie- und Treibstoffpreise, die den Preis treiben.“ Ein Teil davon müsse auch durch die Ticketpreise aufgefangen werden. Die Erhöhung um 6,9 Prozent werde bei weitem nicht das abdecken, was nötig wäre, um die gestiegenen Kosten der Verkehrsunternehmen auszugleichen. Gerade wegen des anfälligen S-Bahnsystems sei es nötig, in Verbesserungen zu investieren. Er habe die Ticketpreissteigerung zugestimmt, „weil wir mit den notwendigen Investitionen erheblich im Rückstand sind“. Die Regionalbusse verteidigte Göbel: „Unser Bus-System ist nicht marode.“

Das Nachfolgeticket

Schon im Mobilitätsausschuss hatte Göbel auf Nachfrage von Markus Büchler (Grüne) gesagt: „Wir diskutieren gleichzeitig über enorme zusätzliche Belastungen der Menschen.“ Der Landrat hofft, dass es schnell zu einer Einigung beim Neun-Euro-Nachfolgeticket kommt. „Für mich geht es um die Dauerfahrer und Pendler, die ich in Abos halten und bringen will.“ Die Ampel-Koalition hat einen Neun-Euro-Ticket-Nachfolger als Teil des dritten Entlastungspakets angekündigt. Es soll ein bundesweites ÖPNV-Ticket zum Preis von 49 bis 69 Euro geben.