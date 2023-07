Letzte Hoffnung auf Nato-Erweiterung: Schweden will mit Bidens Hilfe die Türkei-Blockade brechen

Von: Erkan Pehlivan

Schützenhilfe gegen Türkei: Schwedens Ministerpräsidenten Ulf Kristersson fährt zu US-Präsident Joe Biden. Dort will er den Nato-Beitritt verhandeln.

Washington – Noch vor Beginn des Nato-Gipfels am 11. und 12. Juli in Litauen will US-Präsident Joe Biden Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson in Washington empfangen. Dabei soll es auch um den Beitritt Schwedens zur Nato gehen.

„Präsident Biden freut sich darauf, am Mittwoch, dem 5. Juli, den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson im Weißen Haus begrüßen zu dürfen, um die engen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Schweden weiter zu stärken. Präsident Biden und Ministerpräsident Kristersson werden die wachsende sicherheitspolitische Zusammenarbeit erörtern und ihre Auffassung bekräftigen, dass Schweden so bald wie möglich der NATO beitreten sollte“, heißt es vorab in einer Mitteilung des Weißen Hauses.

Koranverbrennung in Schweden dämpft Hoffnung aus Nato-Mitgliedschaft

Schweden hatte drei Monate nach dem Beginn des Ukraine-Krieges den Beitritt zur NATO beantragt. Bislang war eine Mitgliedschaft vor allem an dem Veto der Türkei gescheitert. Besonders westliche Staaten haben bislang gehofft, Schweden in das Verteidigungsbündnis aufnehmen zu können. Vergangene Woche wurde jedoch dem Wunsch aus Stockholm ein Dämpfer verpasst, weil es am ersten Tag des islamischen Opferfestes zu einer Koranverbrennung kam, die von der schwedischen Polizei genehmigt worden war.

Mit scharfen Worten verurteilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Schweden für die Genehmigung der Protestaktion. „Wir werden den arroganten Westmächten beibringen, dass die Beleidigung von Muslimen keine Meinungsfreiheit ist“, sagte Erdogan im türkischen Fernsehen. Die Türkei werde entschlossen reagieren, bis ein „entscheidender Sieg gegen terroristische Organisationen und Islamophobie erreicht worden ist“. „Wer dieses Verbrechen begeht, wird genauso wie diejenigen, die es unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit erlauben und diejenigen, die diese verachtenswerte Aktion tolerieren, seine Ziele nicht erreichen können“, betonte Erdogan. Ihm zufolge tragen die schwedischen Behörden die alleinige Verantwortung für das Ereignis.

Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geben eine gemeinsame Pressekonferenz ab. © Jonas Ekströmer/IMAGO

Schweden ändert wegen Druck von Erdogan die Verfassung

Erdogan hatte zudem seine Zustimmung auch davon abhängig gemacht, dass Schweden entschiedener gegen „Terrosimus“ vorgeht. So sollte Stockholm mehrere Terroristen ausliefern, unter ihnen auch mehrere Exiljournalisten. Das schwedische Parlament hatte wegen des Drucks aus Ankara seine Verfassung geändert und dadurch Antiterrorgesetze verschärft. Dadurch können etwa kurdische Aktivisten und Vereine leichter mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden.

Türkei braucht dringend moderne Kampfflugzeuge aus USA

Sollte Ankara aber weiterhin einen Beitritt Schwedens in die Nato blockieren, droht dem Land Ärger mit Washington. Die Türkei ist dabei, ihre Luftwaffe zu modernisieren. Die Türkei war bereits aus dem F-35 Programm rausgeflogen, nachdem es sich trotz heftiger Proteste innerhalb der Nato das russische Luftverteidigungssystem S-400 angeschafft hatte. Jetzt will es neue F-16 Kampfflugzeuge aus den USA kaufen und die vorhandenen Maschinen modernisieren. Die USA hatten den Deal bislang mit Verweis auf die Causa Schweden verhindert.

Auch sonst ist das Verhältnis zwischen der Türkei und dem Westen angespannt. Immer wieder hatte Erdogan Drohgebärden, vor allem in Richtung Griechenlands, gerichtet. Mal würden die Türken eines Nachts ungeahnt kommen oder Ankara könnte Athen mit hauseigenen „Tayfun-Raketen“ angreifen. Griechenland konnte in der Zwischenzeit ihre Luftflotte modernisieren, sowohl mit F-35 Kampfflugzeugen aus den USA als auch modernsten französischen Maschinen vom Typ „Rafale“. (erpe/dpa)