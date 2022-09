35 Jahre Schongauer Musikhaus Kirstein: „MusiConnect“ ein voller Erfolg

Tag der offenen Tür

Mit einem Tag der offenen Tür hat das Musikhaus Kirstein in Schongau sein 35-jähriges Bestehen gefeiert. An herausragenden Künstlern fehlte es nicht, in Scharen strömten die Fans von Billy Watman, Thomas Blug, Luca Sestak & Co herbei. Wer seine eigenen Fähigkeiten auf den Instrumenten ausprobieren wollte, hatte dazu reichlich Gelegenheit.

Schongau – Extra aus London ist er angereist, der Flieger startete am Samstag um zwei Uhr morgens. Ziel seiner Reise: Schongau, genauer gesagt, das Musikhaus Kirstein an der Bernbeurener Straße 11. Billy Watman, von dem die Rede ist, spielt aberwitzig gut Gitarre, er gehört mit zu den Besten seiner Zunft. „Als „Fingerstyler“ bezeichnet er sich deswegen treffend. Ebenso Thomas Blug, der in den einschlägigen Kreisen nicht selten als herausragender Rock-Pop-Gitarrist gepriesen wird. Und Luca Sestak? Auch dieser Name schillert in der Szene, diesmal in der Abteilung Klavier. „Phantastisch-virtuos“, „einfach unschlagbar“ lauten in der Presse die Attribute seines Blues- und Jazz-Spiels. Über 30 Millionen Youtube-Aufrufe kann er inzwischen verbuchen.

Top-Künstler gaben sich die Ehre und zeigten ihr Können

Blug, Sestak, Watman und andere klingende Namen wie die Schlagzeuger Ralf Mersch und Sebastian Lanser oder auch Korbinian Weber von der regional bestens bekannten „LaBrassBanda“: Sie alle gehörten zur Liga der Top-Künstler, die am vergangenen Samstag das Musikhaus beehrten. Dort fand zum 35-Bestehen des Hauses das „MusiConnect 2022“ statt – ein Tag der offenen Tür mit kostenlosen Workshops für alle, die ihre eigenen Fähigkeiten ausprobieren oder den Stars einfach nur beim Spielen zusehen wollten. Klavier, Gitarre, Klarinette, Saxofon und andere Blechbläser, Schlagzeug und sogar Alphorn: Die Bandbreite an Instrumenten war enorm – eben analog zum Sortiment des Musikhauses, das im Landkreis Weilheim-Schongau und darüber hinaus seinesgleichen suchen dürfte. Dazu Verköstigung, Gewinnspiele, Sonderausstellungen, Führungen durchs Haus: Das Paket, das für diesen besonderen Tag geschnürt wurde, sollte es an nichts fehlen lassen.

Event soll nächstes Jahr fortgesetzt werden

Für Andreas Kirstein, Sohn von Klaus Kirstein, dem Chef des Hauses, steht zu Recht fest: Ein Ereignis der Superlative ist das, eines, das Maßstäbe setzen wird. „Ich bin einfach nur begeistert, kann gar nicht sagen, wie ich mich freue“, schildert er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Wie es dem Team um ihn, seinem Vater und Geschäftsführer Roman Thomas gelungen ist, ein solches Top-Aufgebot zu gewinnen? Er weiß das selbst nicht so recht – wahrscheinlich habe man einfach ein gutes Händchen gehabt, sagt er schmunzelnd. 2017 fand das „MusiConnect“ zum ersten Mal statt, dann verhagelte Corona eine Fortsetzung des Events. Verkaufsleiter Markus Herz ist sich aber sicher, dass es nächstes Jahr wieder klappen wird: „Wir stehen in den Startlöchern.“

+ Nur einer der herausragenden Künstler auf der „MusiConnect“ im Musikhaus Kirstein: Billy Watman. © Rafael Sala

Derweil lässt Watman, der Hut, Sonnenbrille und Hawaii-Hemd trägt, seine Finger über die Gitarre wirbeln, die auf seinem rechten Oberschenkel ruht. Das Zelt, in dem er seinen Workshop gibt, ist gut besucht, immer wieder ist ein „Wow“ zu hören, wenn der Musiker dem Instrument besonders virtuos die Klänge entlockt. Er selbst versteht sich bestens darauf, ordentlich einzuheizen. „Come on, you guys“ ist einer der Aufrufe, mit denen der preisgekrönte anglo-brasilianische Klassik- und Fingerstyle-Gitarrist nicht nur einmal die Menge animiert.

Mehrere Hundert Zuschauer werden am Ende des Tages über das Gelände des Schongauer Musikhauses geströmt sein – und das trotz immer wieder aufkommender Schauer und kühlen Temperaturen. In den Zelten und im Musikhaus selbst spielte das freilich keine Rolle: Dort sorgten die Songs und die Nähe zu den Stars für die nötige Wärme.

