Den vergessenen Orten in Schongau auf der Spur

Von: Elke Robert

Aus diesem Blickwinkel heraus ist auch die historische Aufnahme des ehemaligen Krankenhauses entstanden. Die Beschilderung präsentieren (v.li): Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard, stellv. Stadtbaumeister Robert Thomas, Maximilian Geiger (Leiter von Tourist Information und Volkshochschule ) sowie Stadtarchivar Franz Grundner. © Hans-Helmut Herold

Zehn Erinnerungspunkte umfasst der Rundweg (gelbe Markierung). © Plan: Koop Marktoberdorf

So sehen die neuen Schilder aus. © Hans-Helmut Herold

Der erste der geplanten Rundgänge durch Schongau ist fertig. In Kürze kann man in der Altstadt zehn Orte besuchen, deren Geschichte vielleicht nicht einmal mehr den Schongauern präsent ist. Auch zwei weitere Veranstaltungen hat die Stadt für den Heimat-Erlebnistag auf die Beine gestellt.

Schongau – Viel diskutiert wird derzeit über die Klinik am Krankenhausberg in Schongau. Dass das ehemalige Krankenhaus sich einst in der Schongauer Altstadt befand, das wissen die jüngeren Schongauer heute vielleicht gar nicht mehr. 1861 war das alte Seelhaus durch ein Krankenhaus für die Bürger des Altlandkreises Schongau ersetzt worden. 30 Betten standen in der Münzstraße zur Verfügung. Der Abriss erfolgte 1956. Heute steht dort die Sparkasse Oberland.

Das Motto: „Es war einmal“

Nach dem Motto „Es war einmal“ wird mit einer Beschilderung an Orte erinnert, die einst eine Bedeutung hatten für die Stadt und deren Gebäude entweder gar nicht mehr existieren oder wenn doch, heute ganz anders genutzt werden. Unweit des ehemaligen Krankenhauses liegt die einstige Omnibusgarage, in der heute der Bauhof ein Domizil hat. Zu den weiteren vergessenen Orten zählen der ehemalige Spitalstadel und das alte Altenheim, das Josefsheim und die Wachswarenfabrik, das ehemalige Wäslehaus, die Brauerei Sonne, das Stadtbauernanwesen und die Stadtapotheke.

Die Idee zu dem Schilderweg hatten Robert Thomas, stellvertretender Stadtbaumeister von Schongau, und Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard. Stadtarchivar Franz Grundner hat sich um die Inhalte gekümmert, Maximilian Geiger ging nun als neuer Leiter von Tourist Information und Volkshochschule Schongau aktiv an die Umsetzung dieser Pläne.

„Auch für Einheimische interessant“

„Auch für Einheimische ist das interessant, das ist der Charme an der Sache“, ist Erhard überzeugt. Man habe keinen Rundweg schaffen wollen mit einem festen Beginn und einem Ende, man kann irgendwo einsteigen in der Stadt und dem Weg folgen „so lange man will und im eigenen Tempo“. Um die Historie auch gut sichtbar zu machen, lieferte Grundner viele Fotos aus dem Stadtarchiv dazu. Nicht bei allen Erinnerungsorten ging das aber so einfach, manches stammt aus einer privaten Sammlung, wo man sich erst um die Bildrechte kümmern musste. Jetzt sind alle Schilder mit einem Vorher-Nachher-Bild garniert.

Worauf man ebenfalls geachtet hat: Die Texte sind barrierefrei gestaltet, also einfach formuliert und möglichst kurz, damit sie für möglichst viele Menschen leicht verständlich sind. „So kann sie jeder schnell überblicken“, so Grundner. Für die englische Übersetzung hatte man Unterstützung von einem Muttersprachler aus Augsburg.

„Eine weitere touristische Attraktion“

„Ich finde es schick, eine weitere kleine touristische Attraktion zu haben“, so Geiger. Alle sind innerhalb der Stadtmauer zu finden, aber viele der Schilder im Norden platziert und am Rand – also abseits vom zentral gelegenen Ballenhaus oder der Stadtpfarrkirche. Und es gebe für die Stadt jederzeit die Möglichkeit, die Schilder mit weiteren zu ergänzen. Der nun zur Verfügung stehende Rundweg soll noch auf der Homepage der Stadt Schongau veröffentlicht werden.

Die Tafeln werden nicht an den Gebäuden selbst angebracht, die teilweise in Privatbesitz sind, sondern auf städtischem Grund, wie Thomas verrät. Was allerdings noch nicht klar ist: Wann die komplette Beschilderung stehen wird. Zwar sind die Tafeln fertig gedruckt, und der Bauhof hat auch die eisernen Rahmen fertiggestellt, aber jetzt muss erst noch das Wetter mitspielen. Geiger hofft, dass bis zur Präsentation des Schilderwegs am kommenden Sonntag (siehe Text unten) zumindest ein Beispielschild steht.

Eröffnung Schilderweg

Die Eröffnung des „Es war einmal…“-Rundwegs ist bereits für den 21. Mai geplant im Rahmen des Heimat-Erlebnistags. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Brunnen am Bürgermeister-Schaegger-Platz. Vorgesehen ist, dass sowohl Bürgermeister Falk Sluyterman als auch Maximilian Geiger ein paar einleitende Worte sagen.