Eiling-Hütig neue Starnberger CSU-Kreischefin

Von: Peter Schiebel

Teilen

CSU-Kreisvorstand mit neuer Chefin: Andreas Lechermann, Ludwig Horn, Michael Plaß, die neue Kreisvorsitzende Dr. Ute Eiling-Hütig, Benedikt Kössinger, Eva-Maria Klinger, Manfred Herz und Stefan Frey (v.l.). © Andrea Jaksch

Die Landkreis-CSU hat eine neue Vorsitzende. Bei einer Kreisversammlung im Gasthof Widmann in Gilching wurde die 54 Jahre alte Landtagsabgeordnet Dr. Ute Eiling-Hütig aus Feldafing zur Nachfolgerin von Stefanie von Winning gewählt, die nicht mehr kandidiert hatte.

Landkreis - Von 114 gültigen Stimmen erhielt Dr. Ute Eiling-Hütig 64 – ihre Gegenkandidatin Dr.Charlotte Meyer-Bülow, Vorsitzende des Starnberger Ortsverbandes, bekam 50 Stimmen. „Ich nehme die Wahl von Herzen gerne an“, sagte Eiling-Hütig. Meyer-Bülow (39) hatte zuvor eine inhaltliche und organisatorische Neuaufstellung des Kreisverbandes gefordert und damit, ohne sie zu nennen, auch deutliche Kritik an der bisherigen Kreisvorsitzenden von Winning geübt. „Wir als CSU könnten viel mehr aus unseren Möglichkeiten machen“, betonte die Juristin, die als Regierungsdirektorin in der Staatskanzlei arbeitet. „Wir brauchen einen echten Aufbruch und Mut zur Veränderung.“ Meyer-Bülow sprach sich für eine stärkere Einbindung der Mitglieder, für engere Kontakte zu den Bürgern und für umfassendere inhaltliche Diskussionen aus. „Unsere politischen Botschaften werden viel zu wenig wahrgenommen“, sagte sie. Sie wolle auch die CSU-Bürgermeister im Landkreis stärker einbinden und Veranstaltungen über Gemeindegrenzen hinweg organisieren. „Lasst uns mehr diskutieren und um die beste Lösung ringen.“ Darüber hinaus sprach sich Meyer-Bülow dafür aus, die Trennung des Amtes der Kreisvorsitzenden von anderen wichtigen Mandaten wie bisher beizubehalten.

Ute Eiling-Hütig plädierte in diesem Punkt für das genaue Gegenteil. Gefühlt seien 98 Prozent der CSU-Landtagsabgeordneten auch die Vorsitzenden ihrer Kreisverbände, sagte sie. Das gewährleiste eine „Politik der kurzen Wege“. Zudem benötige der Kreisverband „Geschlossenheit, Kontinuität und Erfahrung“. Eiling-Hütig appellierte an die CSU-Mitglieder, auch in anderen Vereinen und Verbänden Führungsaufgaben zu übernehmen. „Wie wollen wir sonst wissen, was bei den Menschen los ist?“, fragte sie. Sie selbst sei Mitglied im Schützenverein, bei der Nachbarschaftshilfe und beim Kinderschutzbund. „Da erfährt man viele Dinge, die man sich nicht vorstellen kann“, sagte sie. Als CSU-Vorsitzende wolle sie den Fokus auf die Kreispolitik legen, die Arbeitskreise der Partei, zum Beispiel für Mobilität und für Bildung, wiederbeleben und „konzertierte Aktionen zu bestimmten Anlässen“ über alle Ortsverbände hinweg starten, zum Beispiel an Muttertag. Darüber hinaus plane sie zu Beginn jedes Jahres Anfangsklausuren. „Wir brauchen einen roten Faden.“

Der neuen Vorsitzenden stehen künftig fünf Stellvertreter zur Seite, einer mehr als bisher. Landrat Stefan Frey (112 Stimmen), Andreas Lechermann, Eva-Maria Klinger (jeweils 100) und Manfred Herz (98) wurden wiedergewählt. Benedikt Kössinger (102) als Vorschlag der Jungen Union wurde neu gewählt. Meyer-Bülow kandidierte nicht für ein Stellvertreter-Amt, da sie als Starnberger Ortsvorsitzende ohnehin dem Kreisvorstand angehört. Schatzmeister bleibt Michael Plaß (115 Stimmen), neue Schriftführerin ist Silke Gadilhe (112). Unter den 14 Beisitzern sind der Bürgermeister von Andechs, Georg Scheitz, der Kreisobmann des Bauernverbandes, Georg Zankl, und die bisherige Vorsitzende von Winning.

Sie hatte ihren Rückzug nach neun Jahren vor allem mit den Folgen der Corona-Krise für ihre Arbeit begründet. Von Winning leitet das Institut für politische Bildung der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. „Meine berufliche Tätigkeit hat sich fundamental geändert“, sagte sie. Deswegen habe sie ihre Aufgaben als Kreisvorsitzende zuletzt auch „nicht mehr mit Nachdruck, Gründlichkeit und Schnelligkeit“ erfüllen können. Und ein Ende des Transformationsprozesses sei nicht absehbar.

Als wichtigste politische Erfolge der CSU in den vergangenen Jahren zählte die scheidende Vorsitzende von Winning den Baubeginn für das Gymnasium Herrsching, den geplanten Klinik-Neubau in Herrsching und den Abschluss des Landratsamtsanbaus in Starnberg an. Auch kleinere Projekte wie die Schaffung des Pflegestützpunktes in Starnberg seien „Meilensteine“, sagte sie.

Im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine gebe es auch im Landkreis Starnberg aktuell „viele Fragen und noch wenige Antworten“, betonte von Winning. Dazu zählten die Energieversorgung, die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge und die Auswirkungen des Krieges auf den Mittelstand und in der Folge auf die Steuereinnahmen. „Das sind Themen, mit denen sich der neuen Kreisvorstand beschäftigen muss“, sagte sie.