Verein schließt Lücken zum Wohl der Patienten

Von: Stefan Reich

Der neue Vorstand: Im März gewählt wurden (v.l.) Albert Panke (Beisitzer) Barbara Huber (Beisitzerin), Wernher Weigert (Geschäftsführer), Karl Roth (1. Vorsitzender) und Dr. Gerd Wernekke (2. Vorsitzender). © Freundeskreis des Klinikums

Nicht alles, was zum Wohl von Patienten und Personal wünschenswert wäre, können sich Krankenhäuser auch leisten. Der Verein „Freundeskreis des Klinikums Starnberg“ versucht, hier Lücken zu schließen – seit Kurzem unter Vorsitz von Altlandrat Karl Roth.

Starnberg – Manchmal sind es kleine Dinge, die helfen, in schweren Lebenssituationen etwas besser zurecht zu kommen – für die im regulären Budget eines medizinischen Großbetriebes aber Geld fehlt. Die Palliativstation eines Krankenhauses ist ein Ort, an dem Menschen eigentlich immer mit einer emotionalen Last beladen sind. Lässt sich die Atmosphäre eines Patientenzimmers mit ein paar schönen Kissen oder auch ein wenig Kerzenlicht und Blumenschmuck etwas wärmer gestalten, kann das schon dazu beitragen, schwere Stunden erträglicher zu machen. Für solche kleinen Anschaffungen, auch mal ein Radio für Patienten, stellt der Verein „Freundeskreis des Klinikums Starnberg“ einen Teil seiner Mittel zur Verfügung. Im vergangenen Jahr ermöglichte er dem Starnberger Klinikum unter anderem mit 900 Euro die Beschaffung eines speziellen Sessels, der gerade älteren Menschen längere Besuche auf der Palliativstation angenehmer macht.

Regelmäßig ermöglicht der Verein dem kommunalen Krankenhaus auch die Anschaffung von medizinischem Gerät. Im Jahr 2018 steuerte der Verein unter anderem 17 000 Euro für einen Inkubator auf der Neugeborenen-Station bei, 2020 waren es 20 000 Euro für einen speziellen OP-Tisch, im vergangenen Jahr der gleiche Betrag für die Anschaffung eines Gerätes zur Blutwäsche auch bei Corona-Patienten. Der Freistaat hatte die Anschaffung solcher Geräte damals gefördert, allerdings bayernweit nur an 20 Häusern.

„Die Aufgabenstellung ist laut Satzung, zu fördern, was das Krankenhaus aus seinem Budget oder aus staatlicher Förderung nicht finanzieren kann“, erklärt Karl Roth. „Es geht um zusätzliche Leistungen für das Krankenhaus und die Patienten.“ Der Starnberger Altlandrat wurde im März zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Freundeskreises gewählt. Er tritt die Nachfolge des kürzlich verstorbenen Heinrich Frey an. Er war auch Roths Vorgänger im Amt des Landrats und hatte im Jahr 2010 nach seiner Zeit an der Spitze des Landratsamtes den Vorsitz des Freundeskreises übernommen.

Jetzt möchte Roth mit den anderen Vorstandsmitgliedern auch durch die Pandemie eingeschränkte Aktivitäten wieder beleben und erläutert im Pressegespräch seine Pläne. So könne es wie in früheren Jahren etwa wieder regelmäßig einen Benefizbrunch geben. Auch neue Möglichkeiten, dem Verein spenden zukommen zu lassen, wolle man schaffen, etwa das einfache Überweisen mithilfe digitaler Zahlungsmethoden.

Ein gesunkenes Spendenaufkommen musste der Freundeskreis aber auch – und gerade – in der Pandemie nicht beklagen. „Es ist eher gestiegen“, sagt Barbara Huber. Als Beisitzerin im Vorstand ist die hauptberuflich Referentin der Geschäftsführung der Klinik-Holding, das Scharnier zwischen Verein und Krankenhaus. „In den Jahren vor Corona bekamen wir zwischen 2200 und 2600 Euro Spenden. 35 000 Euro waren es im vergangenen Jahr, inklusive 21 000 Euro aus einer Sonderspende, bei der ein Mitglied den Erlös einer Kunstausstellung gespendet hat“, erläutert Huber.

Oft erhält der Verein Spenden von Patienten des Krankenhauses, die ihre Dankbarkeit ausdrücken wollen, sagt Roth. Vor zwei Jahren gab es eine Spende von 3000 Euro für das Pflegepersonal der Intensivstation. Aus dem Umfeld der Patienten kommen aber auch Anregungen zur Mittelverwendung. Der Sessel für die Palliativstation sei so ein Beispiel, sagt Roth. „Das hatte die Witwe eines Patienten vorgeschlagen.“

Insgesamt hat der Verein in den Jahren 2018 bis 2021 rund 100 000 Euro für Anschaffungen am Klinikum ausgegeben, rund eine Million Euro seit seiner Gründung im Jahr 1987. Eine Säule der Einnahmen sind die Mitgliedsbeiträge. Ab 25 Euro ist man dabei, mehr zu zahlen ist erlaubt. Im Jahr 2021 zählte der Verein 172 Mitglieder, die 21 000 Euro Beitrag zahlten. Davon gehe allein die Hälfte auf ein Mitglied zurück. Die Zahl der Mitglieder sank zuletzt. Auch deshalb sei es „wichtig, dass wir in der Wahrnehmung der Leute bleiben“, sagt Huber.