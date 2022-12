Engagement für die Allgemeinheit als „Lebenselixier“ — Sechs Lokalpolitiker erhalten Ehrungen

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement wurden geehrt (v.l.): Franz Hückl, Klemens Holzmann, Siegfried Neumann, Herbert Wohlhaupter und Rudolf Kögel. Landrätin Andrea Jochner-Weiß verlieh die Auszeichnungen. © Ruder

Sechs Bürger aus dem Landkreis wurden kürzlich für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement ausgezeichnet. Landrätin Andrea Jochner-Weiß verlieh Dankurkunden und eine Medaille.

Landkreis – Für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement sind sechs Bürger aus dem Landkreis mit Dankurkunden und einer Medaille aus Bronze ausgezeichnet worden. Im Auftrag des Bayerischen Staatsministers Joachim Hermann verlieh Landrätin Andrea Jochner-Weiß die Auszeichnungen für besondere Verdiente um die kommunale Selbstverwaltung.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Kommunalpolitisches Engagement: Kein Beruf, sondern eine Berufung

Für eine solche Ehrung muss man mindestens 18 Jahren auf kommunalpolitischer Ebene tätig sein. Ausgezeichnet wurden ehemalige Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder. In ihrer Ansprache betonte die Landrätin, dass kommunalpolitisches Engagement kein Beruf, sondern eine Berufung sei. „Und hinter diesem Engagement muss die Leidenschaft stehen, seine Heimat gestalten und voranbringen zu wollen.“

Geehrt wurde Franz Hückl, der von 2002 bis 2022 Mitglied des Gemeinderats Böbing war. Zudem war er im Finanz- und Bauausschuss der Gemeinde tätig. Auch Rudolf Kögel wurde für sein Engagement ausgezeichnet. Kögel war von 2002 bis 2022 Gemeinderat in Schwabsoien und ist auch nach seinem Ausscheiden noch regelmäßiger Besucher der Gremiumssitzungen.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Dankesschreiben von Ministerpräsidenten Markus Söder

Herbert Wohlhaupter erhielt die Dankurkunde für 24 Jahre Gemeinderatsarbeit. Von 2008 bis 2020 war Wohlhaupter außerdem Dritter Bürgermeister in Schwabsoien. Ebenfalls geehrt wurde Siegfried Neumann, der Altbürgermeister von Schwabsoien. Elf Jahre war Neumann Zweiter und sieben Jahre Erster Bürgermeister, von 1996 bis 2020 war er im Gemeinderat aktiv. Neumann nahm stellvertretenden die Urkunde für Georg Pröbstl in Empfang, der krankheitsbedingt nicht an der Ehrung im Landratsamt teilnehmen konnte. Pröbstl war von 1996 bis 2014 Mitglied im Schwabsoiener Gemeinderat und engagierte sich für die Dorferneuerung.

Klemens Holzmann, Altbürgermeister von Eglfing, erhielt neben der Dankurkunde auch eine Medaille aus Bronze. 24 Jahre war er Chef im Eglfinger Rathaus. Von Ministerpräsidenten Markus Söder hatte Holzmann zudem ein Schreiben erhalten. „Das ehrt einen natürlich schon, wenn das eigene Engagement da oben ankommt“, sagte der Altbürgermeister auf Nachfrage der Heimatzeitung. Sich in der Gemeinde und damit für die Allgemeinheit zu engagieren, sei schon immer sein „Lebenselixier“ gewesen.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)