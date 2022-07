Bahn-Chaos geht weiter

Teilen

Warten auf den Zug, der vielleicht kommt . . Ein Mann wartet auf dem Bahnhof. © Peter Kneffel/dpa

Das Chaos bei der Deutschen Bahn geht unvermindert weiter. Nachdem vergangene Woche die Sperrung zwischen Schongau und Peißenberg wieder aufgehoben worden war, wurde gestern überraschend und kurzfristig der Abschnitt Weilheim-Peißenberg gesperrt. Die Deutsche Bahn gibt „Fahrbahnschäden“ als Grund an, also das derzeit übliche Problem der sogenannten Gleislagefehler, weil nach dem Bahnunglück bei Garmisch-Partenkirchen genau hingeschaut wird.

Landkreis – Die Bayerische Regiobahn (BRB), die die Verbindung betreibt, wurde davon kalt erwischt. Laut Sprecherin Annette Luckner wurde die Strecke um 9 Uhr gesperrt, man habe versucht, einen Schienenersatzverkehr zu organisieren. In der offiziellen Meldung der DB hieß es, dass der Verkehr um 13 Uhr wieder aufgenommen werden konnte, Luckner sprach sogar von 10.15 Uhr „mit einer neuen Langsamfahrstelle mit Tempo 20“. Auf Anfrage bei der DB-Pressestelle in München wiederum hieß es, dass die Strecke Weilheim-Peißenberg „aktuell wegen kurzfristiger Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten gesperrt ist. Eine genaue Prognose, wann die Strecke wieder befahren werden kann, ist aktuell leider nicht möglich.“ Obwohl offenbar längst wieder Züge fuhren – Informations-Chaos pur. „Außer, ich weiß nichts davon“, sagt Luckner, die sich über gar nichts wundert.

Brandbrief des Kocheler Bürgermeisters

Auf eine Anfrage, wann denn die Verbindung Tutzing-Kochel wieder komplett befahrbar sei, gab es gar keine Antwort. Dort fahren die Züge weiterhin nur bis Seeshaupt, von Penzberg bis Kochel herrscht Schienenersatzverkehr, der wie auch andernorts kaum funktioniert. Deshalb hat Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) sich in einem Brandbrief an die Bahn über die mangelnde Informationspolitik beschwert Man habe in den letzten Jahren mit großem Aufwand den ÖPNV attraktiver gemacht, etwa die Taktung verdoppelt und die Ankunftszeit von Bus und Bahn aufeinander abgestimmt. „Jetzt reißt man mit dem Hintern das ein, was man jahrelang mit den Händen aufgebaut hat“, so Holz. bo/wei