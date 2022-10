Gemeinderat digital? Seeshaupts Ratsmitglieder sind alles andere als begeistert — bis auf einen

Von: Jennifer Battaglia

So könnte eine digitale Schalte zum Gemeinderat aussehen. Das Foto zeigt eine Online-Ratssitzung aus dem Jahr 2020 in der Stadt Tübingen. © Eibner-Pressefoto/Thomas Dinges via www.imago-images.de

Sollte man es Ratsmitgliedern ermöglichen, online an Gemeinderatssitzungen teilnehmen zu können, sodass sie nicht zwingend vor Ort sein müssen? In Seeshaupt wurde diese Frage jetzt kontrovers diskutiert.

Seeshaupt – Der Vorstoß kam vom jüngsten Seeshaupter Gemeinderatsmitglied. Benedikt Fischer (30/FDP) stellte den Antrag, die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen auch via Bild- und Tonübertragung zu ermöglichen. Im Zuge der Pandemie wurde es Ratsmitgliedern gesetzlich erlaubt, digital an Gemeinderatssitzungen teilzunehmen. Dafür bedarf es im Vorfeld jedoch einer Änderung der Geschäftsordnung, die mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss.

Gemeinderat digital: Teilhabereche der einzelnen Mitglieder können garantiert werden

„Durch die Möglichkeit zur digitalen Teilnahme können die Teilhaberechte der einzelnen Gemeinderatsmitglieder garantiert werden“, sagte Fischer an seine Ratskollegen gewandt. Das Ehrenamt des Gemeinderates sei zeitintensiv und mit einem Vollzeitjob oftmals nur schwer zu vereinbaren. „Wir haben alle ein anderes Leben nebenbei“, so Fischer. Wenn private oder gesundheitliche Gründe der Teilnahme in Präsenz entgegenstünden, würde die Online-Schalte eine gute Alternative dazu bieten. Weil es oft enge Abstimmungsergebnisse gibt, sei es zudem wichtig, dass immer möglichst viele Räte auch der Sitzung beiwohnen. Um so auch den Willen den Bevölkerung widerzuspiegeln, so Fischer wörtlich.

Ist für die Möglichkeit zur Online-Teilnahme an Gemeinderatssitzungen: Benedikt Fischer. © Jennifer Battaglia

Nach Artikel 47a der Gemeindeordnung gelten online zugeschaltete Gemeinderatsmitglieder als anwesend und sind somit stimmberechtigt. Die Technik für eine Zuschaltung muss von der Gemeinde gestellt werden. Als Voraussetzung gilt, dass der Bürgermeister und die Ratsmitglieder sich sowohl optisch als auch akustisch wahrnehmen können. Die digital zugeschalteten Räte müssen außerdem für das im Sitzungssaal anwesende Publikum seh- und hörbar sein. Bei nicht-öffentlichen Sitzungen trägt das Gemeinderatsmitglied selbst die Verantwortung, dass außer ihm niemand sonst an der Übertragung teilnimmt. Die Gesetzesänderung gilt bereits seit dem Frühjahr 2021.

Gemeinde Icking macht‘s vor Eine Gemeinde, in der Hybridsitzungen gut funktionieren – also eine Mischung aus vor Ort teilnehmenden Gemeinderatsmitgliedern und online zugeschalteten Kollegen– ist Icking im Landkreis Bad Tölz-Wolfrathshausen. Ickings Bürgermeisterin Verena Reithmann zeigt sich von der Möglichkeit zur Online-Teilnahme begeistert. Bereits bevor es gesetzlich erlaubt war, hatte man im Winter 2020/2021 die technischen Möglichkeiten zur Übertragung erprobt, nur durften damals die Räte noch nicht an Abstimmungen teilnehmen. „Wir haben auf den Moment der Freigebung gewartet“, sagt Reithmann. Seitdem habe es nur sehr wenige Sitzungen gegeben, in der alle Ratsmitglieder auch in Präsenz am Ratstisch anwesend waren. „Die Gemeinderäte schätzen die Möglichkeit der digitalen Zuschaltung sehr und haben den Wunsch geäußert, dass das auf absehbare Zeit so bleibt.“ . Einstimmig hat man laut Reithmann damals die Änderung der Geschäftsordnung beschlossen. Über eine Raumkamera und ein Mikrofon werden die Sitzungen übertragen, die Videos der digital zugeschalteten Räte mittels Beamer auf eine extra Leinwand projiziert. Kostenpunkt für das technische Equipment lag bei circa 2500 Euro. Bis 17 Uhr des Sitzungstages müssen die Räte Bescheid geben, ob sie sich zuschalten möchte. Zwar könne man nicht jedem vor Ort anwesenden Gemeinderat ins Gesicht blicken, man verstehe die Wortäußerungen aber sehr gut – in beide Richtungen. Nur die Meldungen der online zugeschalteten Räte werden leichter übersehen. „Ich sage dann immer, sie sollen reinrufen“, so die Bürgermeisterin. Die Abstimmungen in Hybridsitzungen dauerten etwas länger. Manchmal habe es durch die Bild-Ton-Übertragung auch „eigenartige“ Beschlüsse gegeben, so dass alle Zugeschalteten für oder gegen eine Sache stimmten. „Da kam die Stimmung vor Ort nicht so gut rüber“, sagt die Bürgermeisterin. Grundsätzlich funktioniere die digitale Gremiumsarbeit aber „wirklich gut“. Icking hat fast die gleiche Anzahl an Gemeinderatsmitgliedern wie Seeshaupt.

Gemeinderat digital: „Ich habe nur gute Erfahrungen mit Online-Konferenzen gemacht“

„Ich habe nur gute Erfahrungen mit Online-Konferenzen gemacht“, sagt Benedikt Fischer im Gespräch mit der Heimatzeitung. Diskussionen im digitalen Raum würden strukturierter und problemfokussierter ablaufen. „Das könnte als Ansporn für die in Präsenz anwesenden Gemeinderäte dienen, strukturierter zu diskutieren“, meint er. Zudem könnte eine Digitalisierung der Gemeinderatssitzungen gerade bei jungen Menschen zu mehr Begeisterung für die Kommunalpolitik führen. „Viele wollen sich engagieren, aber sagen, dass sie keine Zeit haben.“

Er selbst sei viel im Ausland unterwegs, seine Freundin promoviert in Rheinland-Pfalz. Die Möglichkeit zur Online-Teilnahme würde sich für ihn anbieten. Digitalisierung ist sozusagen Fischers Steckenpferd: Als Rechtsanwalt betreut er Digitalisierungsprozesse bei einem großen Transportunternehmen. Nebenbei hat er als Weiterbildung gerade einen Master in „Kommunikation und Digitalisierung“ abgeschlossen.

Gemeinderat digital: Seeshaupts Ratsmitglieder mehrheitlich dagegen

Und wie reagierten Fischers Kollegen im Gemeinderat auf den Vorstoß in Richtung Digitalisierung? Reinhard Weber (SPD) betonte, dass er zwar für Fortschritt „sofort zu haben“ sei, in diesem Fall aber die Kirche im Dorf bleiben sollte. „Der Rat gehört an den Ratstisch“, sagte er. Für Kristine Helfenbein (GrAS) ist Fischers Vorschlag noch „Zukunftsmusik“. Die direkte soziale Auseinandersetzung im Gremium ist der Gemeinderätin wichtig. Als entscheidenden Faktor gegen eine Bild-Ton-Schalte griff sie die von Bürgermeister Egold genannten hohen Kosten für das benötigte Equipment auf. Egold hatte im Vorfeld von „mehreren zehntausend Euro“ gesprochen, die es wohl zu investieren gelte. Ein Ausweichen in die Sporthalle als Alternative mit mehr Raum bei steigenden Infektionszahlen wäre bei im Rathaussaal eingebauter Technik zudem nicht mehr möglich, so der Bürgermeister weiter.

Bernd Habich (PFB) sorgte sich um die Handhabe in den nicht-öffentlichen Sitzungen: „Wer garantiert, dass die Spezln nicht rechts und links hinter dem Bildschirm hocken und zuhören?“ Fischers Parteikollege Armin Mell stellte grundsätzlich die Frage, ob Gremiumsarbeit überhaupt digital machbar sei. Man solle das Thema „in zwei bis vier Jahren“ erneut besprechen. „Wenn einige Gemeinden das schon mal gemacht haben“, so Mell.

Die Skepsis von Fischers Kollegen schlug sich dann auch im Abstimmungsergebnis nieder: Alle Räte, bis auf Fischer selbst, stimmten gegen den Antrag. „Das war zu erwarten“, sagt der 30-Jährige im Nachgang. Seine Idee findet er weiterhin gut und hält daran fest. „Die digitale Übertragung wird zwangsläufig kommen“, so Fischer. „Die Frage ist nur wann.“

