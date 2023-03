Das strampelnde Klassenzimmer - wie eine Schule für Bewegung sorgt

Teilen

Die Seating-Klasse am Weilheimer Gymnasium: Schüler der fünften Klasse mit den Lehrern Carolin Antlitz und Michael Scharbert. © Ralf Ruder

Sechs lange Schulstunden steif auf unbequemen Stühlen sitzen, die einzige Aussicht auf körperliche Ertüchtigung ist die herbeigesehnte Pause. So sieht es in fast allen deutschen Klassen aus. Nicht aber in der 5e des Weilheimer Gymnasiums.

Weilheim – In der 5e des Gymnasiums wird beim Lernen gestrampelt, gewippt und gewackelt, denn die 30 Jungen und Mädchen sind die erste „flexible seating“-Klasse der Bildungseinrichtung. Die Idee, Schwung in das Klassenzimmer zu bringen, hatte Klassenleiterin Carolin Antlitz. „Ich bin selber immer in Bewegung und kann nachvollziehen, wenn den Kindern das Stillsitzen schwerfällt“, erklärt die Deutsch- und Sportlehrerin.

Schulleitung stimmte zu, Verein übernimmt Kosten

Sie hatte über vergleichbare Projekte anderer Schule gelesen und wollte es mit ihren Schützlingen ausprobieren. Die Schulleitung stimmte zu und der „Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Weilheim“ übernahm die Kosten für vier Schreibtisch-Fahrräder, mehrere Pedaltrainer, Sitzsäcke, Fußstützen, Isomatten, kleine Arbeitstischchen für den Boden, Stehpultaufsätze und Balanceboards – von den Kindern „Wobbelkissen“ genannt. Eingesetzt werden die Dinge seit September während des Unterrichts. Immer zum Stundenwechsel können die Fitnessutensilien getauscht werden.

„Im Vergleich zu anderen Klassen ist es hier schon ruhiger“

Den Schülern gefällt das variantenreiche Sitzen. „Wenn man lange still sitzt, wird man hibbelig und dann fängt der Mund an zu reden“, so die Erfahrung von Schülerin Hannah. Die kontinuierliche Bewegung wirke sich positiv auf den Lautstärkepegel in der Klasse aus, erklärt Lehrerin Antlitz: „Wenn die Füße sich bewegen, ist der Mund ruhig.“ Auch der zweite Klassenleiter Michael Scharbert bestätigt diesen Effekt. „Im Vergleich zu anderen Klassen ist es hier schon ruhiger.“

Auch die Lehrer nutzen Räder gern - zum Korrigieren

Weitere positive Effekte haben die Kinder bereits bemerkt. „Man ist viel entspannter, wenn man lange schreibt“, findet Sarah. „Ich kann mich besser konzentrieren“, ist Fabio begeistert. Bailasan meint: „Durch die Abwechslung ist es nicht so langweilig.“ Das ist außerdem so, weil es keine feste Sitzordnung gibt. „Jeder sitzt immer neben jemand anderem. Das hat die Klassengemeinschaft sehr gestärkt“, hat Antlitz einen weiteren Vorteil erkannt. Sie würde sich freuen, wenn längerfristig weitere Klassen mit Geräten zum „flexible seating“ ausgestattet werden. Nicht nur die Schüler nutzen die Geräte übrigens gerne. Antlitz selbst und ein weiterer Lehrer nutzen die Räder, wenn das Zimmer frei ist, gerne zum Korrigieren.

Text: Ursula Gallmetzer