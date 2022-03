Hilfsorganisationen aus dem Landkreis raten: Lieber Geld- als Sachspenden für Ukrainer - zumindest im Moment

Von: Katrin Kleinschmidt

Sachspenden sollten nicht auf eigene Faust Richtung Ukraine gebracht werden, raten mehrere Hilfsorganisationen und Kirchengemeinden aus dem Landkreis Weilheim-Schongau (Symbolbild). © Bernd Thissen

In einer Pressemitteilung haben sich Organisationen aus dem Landkreis zu Spenden für die Ukraine geäußert: Sie raten, Geld zu geben. Die Zeit für Sachspenden werde noch kommen.

Landkreis – Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen im Landkreis. Viele wollen etwas Gutes tun, zahlreiche Aktionen wurden gestartet. „Bitte helfen Sie weiter, aber helfen Sie bitte so, dass die Hilfe auch ankommt und wirksam ist“, hieß es nun in einer Pressemitteilung, die am Montag verschickt wurde und die Organisationen und Kirchengemeinden aus dem Landkreis unterschrieben haben.

Darin wird gebeten, Geld zu spenden und auf Sachspenden vorerst zu verzichten. Vor allem geht es um jene Güter, die Richtung Ukraine gebracht werden. „Wir möchten denjenigen herzlich danken, die schnell erste Transporte durchgeführt haben, als die koordinierte Hilfe noch im Anfang war“, heißt es. „Jetzt ist das allerdings nicht mehr nötig und leider sogar kontraproduktiv.“

Verbände und Kirchengemeinden unterzeichnen Mitteilung

Versandt wurde die E-Mail von Thomas Koterba, Geschäftsführer beim Caritasverband für den Landkreis Weilheim-Schongau. Unterzeichnet wurde sie zudem von Vertretern des „Malteser Hilfsdienstes Weilheim-Starnberg“, der „Johanniter Unfallhilfe Peißenberg“, der Diakonie Oberland, des Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes, der Diakonie Herzogsägmühle, der Katholischen Stadtpfarrei Christkönig Penzberg, der Pfarreiengemeinschaften Weilheim und Peißenberg-Forst sowie den Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Weilheim und Peißenberg.

Im Schreiben heißt es, dass die Bitte ausschließlich für den jetzigen Zeitpunkt gelte. „Wir respektieren Ihr Engagement sehr“, so die Unterzeichner. „Effektiver und wesentlich schneller“, als im Landkreis gesammelte Sachspenden Richtung Ukraine zu bringen, „ist es jedoch, dringend benötigte Dinge wie Decken, Lebensmittel, Wasser, Babynahrung und -bedarf sowie Medikamente direkt vor Ort zu kaufen“. Dafür würden die Geldspenden unter anderem verwendet. Die notwendigen Dinge in den Nachbarländern oder der Ukraine selbst zu kaufen, fördere die Märkte vor Ort, entlaste den Verkehr in den betroffenen Gebieten und ermögliche es, stets das zu besorgen, was im Moment wirklich gebraucht wird. „Auch wenn es für viele weniger persönlich und ungreifbarer erscheinen mag, sind Geldspenden in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe im Ausland zu unterstützen.“

Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, Sachspenden in die Ukraine zu bringen

Die Organisationen und Kirchengemeinden geben zu, dass im Einzelfall auch Sachspenden sinnvoll sein können. Allerdings nur, wenn vorab klar ist, was benötigt wird und wer es vor Ort in Empfang nimmt. „Unkoordinierte Sachspenden“ aber sind laut Koterba nicht hilfreich. Immer wieder stünden Menschen mit Transportern nahe den Grenzen und wüssten nicht, wohin damit. Manche wollen sogar in die Ukraine fahren und bringen sich dabei selbst in Gefahr.

Letztlich würden viele Spenden, die einfach so gebracht werden, vermutlich unsortiert in Lagerhallen vergammeln. „Das ist nicht zielführend“, sagt Koterba, der bittet, mit Sachspenden zu warten. „Die Zeit dafür wird kommen“ – nämlich dann, wenn Flüchtlinge im Landkreis ankommen und womöglich Kleidung, Spielzeug, Windeln und anderes brauchen. Wenn es soweit ist, wollen die Hilfsorganisationen bekannt geben, wo Abgabestellen sind.

Die Unterzeichner betonen, nicht herzlos oder geldgierig sein zu wollen. „Wir alle arbeiten aus christlicher bzw. ethischer Motivation und wünschen uns nichts sehnlicher, als dass den Menschen, die Hilfe brauchen, diese auch zuteil wird.“

Geldspenden

seien laut der Mitteilung beispielsweise an die „Aktion Deutschland hilft“ (IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30) möglich.