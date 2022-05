Wegen neuer Grundsteuer:

Ansturm auf Steuerberater

Auch die Stadt Penzberg muss für ihre städtischen Wohnhäuser an der Sigmundstraße Grundsteuer zahlen – an sich selbst. © Schörner

VON JOHANNES THOMA

Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts sorgt auch im Landkreis Weilheim-Schongau für Aufregung: Die Neuregelung der Grundsteuererklärung beschäftigt neben Finanzämtern und Kommunen vor allem Grundbesitzer und Steuerberater. Gerade Letztere glauben nicht, dass die Abgabefristen für die Formulare des Finanzamts einzuhalten sind.

Landkreis – „Wir haben bereits unendlich viele Anfragen, und es kommen sicher noch viel mehr“, sagt Natalie Quinger von der Firma „Treukontax Steuerberatungsgesellschaf mbH“ und „BBV Steuerberatung für Land- und Forstwirtschaft GmbH“ in Weilheim. Das Tochterunternehmen des Bayerischen Bayernverbandes (BBV) erledigt für rund 2000 Landwirte und Grundbesitzer aus den Landkreisen Starnberg, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau unter anderem die Steuererklärung.

Neueinstellungen wegen des Ansturms

600 davon haben sich bereits bei der BBV-Tochter gemeldet und um Hilfe gebeten. Quinger ist sich sicher, dass die vom Gesetzgeber festgelegten Fristen, wonach die Erklärungen bis 31. Oktober oder 31. Dezember abzugeben sind, nicht einzuhalten sind – zumal die erforderlichen Programmschnittstellen via Elster (Online-System der Finanzämter) erst ab 1. Juli zur Verfügung stehen werden.

Auch der Weilheimer Steuerberater Thomas Wiesmaier sieht Probleme wegen fehlender Formulare und Ausführungsbestimmungen. „Wir tappen in der Dämmerung.“ Seine Kanzlei hat kürzlich ein Rundschreiben an 500 betroffene Landwirte und Grundstücksbesitzer verschickt, in dem er auf die Änderung aufmerksam gemacht hat. Die ersten Rückmeldungen mit der Bitte um Unterstützung seien bereits wenig später bei ihm eingegangen.

Laut Quinger ist das Thema selbst für normale Grundstücksbesitzer sehr komplex, ohne Hilfe eines Fachmanns werde man nicht auskommen. Bei Landwirten ist die Angelegenheit noch komplizierter, da diese meist über mehrere Grundstücke verfügen. Ein Landwirt beispielsweise besitze fast 300 – meist winzige – Grundstücke und muss all diese einzeln in der Erklärung erfassen, so Quinger.

Das BBV-Tochterunternehmen hat bereits fünf Hilfskräfte eingestellt, um dem Ansturm an Hilfesuchenden bewältigen zu können. Neue Mandanten werde man vorerst nicht mehr aufnehmen. „Es ist schwierig bis unmöglich, die Fristen einzuhalten“, sagt die Steuerberaterin. Sie geht davon aus, dass rund eineinhalb Jahre vergehen werden, bis alle Grundsteuererklärungen beim Finanzamt abgegeben sind.

Auch beim Finanzamt in Weilheim selbst sind noch nicht alle Fragen zu diesem Thema geklärt, wie leiter Carsten Burkard einräumt. Die Behörde hat bereits ein erstes Informationsschreiben an die Betroffenen verschickt. Abgefragt werden bei der Grundsteuererklärung dann zum Beispiel Lage des Grundstücks, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Nutzungsart, Wohnfläche und Baujahr des Gebäudes. Anhand dieser Daten ermittelt das Finanzamt einen individuellen Messbetrag, den es an die jeweiligen Kommunen weiterleitet. „Wir sind Dienstleister für die Kommunen“, so Burkard.

Bei den Gemeinden wird der neue Messbetrag ab 2025 mit dem örtlichen Hebesatz für die Grundsteuer multipliziert. Heraus kommt die neue, jährlich zu entrichtende Grundsteuer, die nicht unbedingt höher sein muss als die alte, so Alfred Schwab, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Huglfing (mit Eberfing, Eglfing und Oberhausen). Auch er hat schon jede Menge Anrufe in dieser Angelegenheit erhalten. Die häufigste Frage lautet: „Warum ist die neue Grundsteuererklärung überhaupt nötig, das Finanzamt hat doch alle Daten?“ Schwab nimmt an, dass die Finanzämter ihre Daten aktualisieren wollen.

In Eberfing zahlt zum Beispiel ein Grundstücksbesitzer für sein 650 Quadratmeter großes Grundstück, das mit einem Einfamilienhaus bebaut ist, 375 Euro im Jahr. Die Grundsteuer, wichtige Einnahmequelle für die Kommunen, ist abhängig vom Hebesatz, den jede Gemeinde selbst festlegt, und dem Wert des Grundstücks. Unterschieden wird dabei zwischen Grundstücken von Privaten und Firmen einerseits und landwirtschaftlichem Grund andererseits. Die Steuer für landwirtschaftlichen Grund ist deutlich niedriger und macht oftmals nur einige Euro pro Jahr aus. In Eberfing, knapp 1500 Einwohner, verschickte die Gemeinde vergangenes Jahr 731 Steuerbescheide an Grundeigentümer. In Huglfing, knapp 3000 Einwohner, waren es 1349 Bescheide. Huglfing nahm 2021 durch die Grundsteuer auf nicht landwirtschaftlich genutztem Grund 298 000 Euro ein, beim landwirtschaftlichen Grund waren es 17 500 Euro.

Alte Berechnung ist grundgesetzwidrig Die Grundsteuer, so wie sie seit Jahrzehnten erhoben wird, ist grundgesetzwidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2018 festgestellt und den Gesetzgeber verpflichtet, eine neues Gesetz zu erlassen. Kritisiert wird in dem Urteil, dass die 1964 erhobenen Einheitswerte – obwohl regelmäßig angepasst – nicht mehr gerecht seien, weil sich der Immobilienmarkt in Deutschland deutlich unterschiedlich entwickelt hat. Im Landkreis Weilheim-Schongau beispielsweise sind die Preise in den vergangenen Jahrzehnten mehr gestiegen als in anderen Teilen Deutschlands. Die Reform solle nicht zu Mehreinnahmen für die Kommunen führen, sagt Carsten Burkard, Leiter des Finanzamtes Weilheim, das ab 1. Juli unter elster.de die Erklärungen online annimmt. Dafür ist allerdings eine Registrierung nötig, die zwei Wochen dauert. Letztlich entscheiden die Gemeinde- und Stadträte über die Höhe der Grundsteuer, indem sie die Hebesätze festlegen. jt