Reform für mehr bezahlbares Wohnen - Weilheim schraubt an Bagatellgrenze

SoBon-Regelung

Von Magnus Reitinger schließen

Die Stadt verändert ihre „SoBoN“-Regelung, um mehr bezahlbaren Wohnraum in Weilheim zu schaffen. Die Bagatellgrenze wird reduziert – allerdings nur beim Geschosswohnungsbau.

Weilheim – Die Stadtratsfraktion der Grünen hatte angestoßen, die 2018 in Weilheim eingeführte Regelung zur „Sozialgerechten Bodennutzung“ (SoBoN) zu reformieren. Angesichts heftig steigender Preise für Eigentums- und Mietwohnungen sei das aktuell „das Einzige, was wir für die Weilheimer machen können“, so begründete Grünen-Stadträtin Luise Nowak diesen Vorstoß (wir berichteten).

Stadtrat geht nicht so weit, wie die Grünen wollten

Allerdings ging der Stadtrat in seinem neu gefassten Grundsatzbeschluss nicht so weit, wie es die Grünen wollten. Dass künftig mindestens ein Drittel der Fläche „für bezahlbaren bzw. sozial geförderten Wohnraum gesichert“ werden muss, wenn bei einem Bauprojekt in Weilheim mehr als 500 Quadratmeter neuer Wohnraum geschaffen wird, gilt nur für Baugebiete mit Geschosswohnungsbau. Für Baugebiete mit Einzel-, Doppel- oder Reihenhäusern bleibt die Bagatellgrenze bei 1000 Quadratmetern neuem Wohnraum. Das sei „kein Kompromiss, sondern eine Präzisierung“, betonte BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause. Und diese sei nötig, weil andernfalls wichtige, bereits angedachte Projekte von Weilheimern für Weilheimer „nicht möglich wären“.

Dagegen argumentierte Nowak, dass die 500-Quadratmeter-Grenze „eigentlich auch für Reihenhäuser gelten sollte“ – denn solche würden „in der Regel von Investoren, nicht von privaten Bauherren errichtet“. Dieser Forderung folgte die Mehrheit des Stadtrates jedoch nicht.

„Einen möglichst hohen Anteil an Mietwohnungen berücksichtigen“

Festgelegt ist in dem neuen Grundsatzbeschluss – der gegen fünf Stimmen aus CSU, FDP und FW getroffen wurde – auch, wie die Sozialbindung der „SoBoN“-Wohnungen konkret aussehen soll: Dabei müssen nicht zwangsläufig die Förderrichtlinien des Freistaates Bayern zur „Einkommensorientierten Förderung“ (EOF) angewendet werden, sondern sind auch andere Festlegungen seitens der Stadt möglich – beispielsweise Eigentumswohnungen im Einheimischenmodell oder eine sonstige Mietpreisbindung durch die Stadt. „Dabei wird angestrebt, einen möglichst hohen Anteil an Mietwohnungen zu berücksichtigen“, heißt es in dem Beschluss.

CSU-Vertreter Klaus Gast verwies in der Debatte noch auf ein Missverständnis, dass seiner Ansicht nach kursiert: Die Aussage, „dass ,SoBoN-Wohnungen für Weilheimer sind“, ist ihm zufolge „aus der Luft gegriffen“.