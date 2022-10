SPD-Kandidaten für den Stimmkreis Weilheim: Streit und Asam wieder nominiert

Die SPD-Kandidaten für den Stimmkreis Weilheim: Dominik Streit (l.) will in den Landtag, Michael Asam erneut in den Bezirkstag. © schubert

Die SPD setzt bei Land- und Bezirkstagswahl auf bewährte Kräfte.

Oberhausen – „Mir reicht’s!“ Mit diesen Worten, mit denen Dominik Streit seine Nominierungsrede eröffnete, kündigte er nicht seinen Rückzug aus der Politik an. Im Gegenteil: Er will sich noch mehr für die Menschen engagieren, die er von der derzeitigen bayerischen Regierung im Stich gelassen sieht. Ihm reicht das nicht, was derzeit von CSU und Freien Wählern gemacht wird. Defizite sieht er vor allem darin, dass es nicht genügend bezahlbaren Wohnraum für alle, zu wenig Lehrkräfte und keinen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr gibt.

SPD-Kandidat Streit: Sozial ist „was gut für die Menschen ist“

Streit verspricht, die Gemeinden beim Bau von kostengünstigen Mietwohnungen und flächensparenden Reihenhäusern zu unterstützen. Um den Mangel an Erziehungspersonal und Lehrkräften abzustellen, will Streit eine kostenfreie Ausbildung, bessere Bezahlung und eine sichere Anstellung. Wenn man angestellte Lehrer vor den Sommerferien entlasse und ihnen danach an einem anderen Ort wieder eine Anstellung anbiete, müsse man sich nicht über Lehrermangel wundern. Um auch Menschen ohne Auto auf dem Land eine Teilhabe am Leben zu ermöglichen fordert Streit den Ausbau von Bahn- und Busverbindungen.

Sozial ist laut Streit, „was gut für die Menschen ist“. Politik müsse die Menschen im Blick haben. In diesem Sinne müsse jetzt schnell der Energiepreis gedeckelt werden.

Mit 53 von 56 Stimmen wurde der 39-Jährige, der kürzlich von Weilheim nach Peiting gezogen ist und bereits 2018 für den Landtag kandidiert hatte, zum Kandidaten für den Stimmkreis Weilheim nominiert, zu dem auch der nördliche Landkreis Garmisch-Partenkirchen gehört. Streits Reaktion auf das Ergebnis: „Pack ma’s an, der Wahlkampf beginnt jetzt.“

SPD-Kandidat Asam setzt sich für eine bessere Finanzierung der Bezirke ein, die vor allem für soziale Angelegenheiten zuständig sind

Für den Bezirkstag gab es ebenfalls nur einen Bewerber: Michael Asam. Der 69-jährige Peitinger hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Kommunal- und Bezirkspolitik und gilt als Urgestein der Sozialdemokratie im Landkreis. Er setzt sich unter anderem für eine bessere Finanzierung der Bezirke ein, die vor allem für soziale Angelegenheiten zuständig sind. Defizite gebe es unter anderem bei der psychiatrischen Versorgung im Landkreis Weilheim-Schongau. Auch Obdachlosigkeit sei ein Problem. In Südbayern lebten derzeit 14 000 Menschen auf der Straße.

Asam, Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten, wurde von 51 der 56 Delegierten, die zur Stimmkreiskonferenz beim „Stroblwirt“ in Oberhausen gekommen waren, zum Kandidaten für den Bezirkstag gewählt.

VON ALFRED SCHUBERT