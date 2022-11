Schwere Entscheidung zu Baurecht am Wald - „das ist nun wirklich ganz weit draußen“

Von: Magnus Reitinger

Tankenrain aus der Vogelperspektive: Oben am Waldrand ist die genannte Splittersiedlung zu sehen. © Bayernatlas

Neue Wohnbebauung am Waldrand nördlich von Tankenrain, im klassischen Außenbereich? „Das ist nun wirklich ganz weit draußen“, hieß es in Weilheims Bauausschuss zu dieser Anfrage. Vor einer Entscheidung gebe es da noch einiges zu klären.

Weilheim – Viel abgelegener kann man auf Weilheimer Flur nicht wohnen: Als „Splitterbebauung“ wurde im Bauausschuss des Stadtrates die kleine Siedlung charakterisiert, die vor fast 100 Jahren nördlich des Weilheimer Ortsteils Tankenrain entstand. Die Nebengebäude mitgezählt, steht dort heute ein halbes Dutzend Bauten, erreichbar über einen öffentlichen Feld- und Waldweg, der am Bräuwastlweiher vorbeiführt. Beim „historischen Ursprungsbaubestand“ aus dem Jahr 1925, so hieß es in der Sitzung, handelte es sich um eine Fuchsfarm – die einigen älteren Weilheimern noch geläufig sein dürfte. Laut Stadtbauamt wurden alle Bestandsgebäude seinerzeit genehmigt und im Laufe der Jahrzehnte „mit Genehmigungen ertüchtigt“.

Bauherr möchte zusätzliches Wohnhaus erreichten

Im nördlichen Bereich der direkt am Waldrand gelegenen Grundstücke möchten die Eigentümer nun ein zusätzliches Wohnhaus für Familienangehörige errichten, wie Bauamt-Mitarbeiter Stefan Kirchmayer erklärte. Das Baurecht, so die Anfrage, solle durch Erlass einer Außenbereichssatzung gesichert werden. „Ohne Privilegierung geht in dieser Lage gar nichts“, erläuterte Kirchmayer; der Flächennutzungsplan sehe an der gewünschten Stelle „definitiv keine Gebäude“ vor. Allerdings komme eine Lücke in der bestehenden Bebauung nicht für den Neubau in Frage, weil dort ein Erdkollektor zur Erzeugung regenerativer Energie bestehe.

Unterschiedliche Ansichten, ob man Erweiterung der Splittersiedlung zustimmen soll

Ob man deshalb nun einer Erweiterung der Splittersiedlung nach Norden zustimmen solle, darüber gab es im Ausschuss unterschiedliche Ansichten. „Das ist wirklich klassischer Außenbereich“, sagte Bürgermeister Markus Loth (BfW) und fügte an: „Wenn wir da hinten Baurecht schaffen, kommt irgendwann auch Bebauung in der Mitte. Dann kommt der Erdkollektor weg, das muss man realistisch sehen.“ Durchaus positiv bewertete ÖDP-Vertreter Gerd Ratter die Pläne: „Ich sehe das in dem Fall als sinnvolle Ergänzung zur vorhandenen Bebauung“.

Klaus Gast: Solche Bebauung im Außenbereich „immer problematisch“

Klaus Gast (CSU) nannte solche Bebauung im Außenbereich „immer problematisch“ – allerdings habe man am Urberlweg in Tankenrain, im Hahnenbühel oder auch an der Moosstraße in Weilheim „Ähnliches genehmigt“. Mit den Erweiterungen am Urberlweg (wir berichteten) sei diese Situation „nicht vergleichbar“, konterte Manfred Stork, der Leiter der städtischen Bauverwaltung: Die Entwicklung am Waldrand „mit einer Außenbereichssatzung zu verfestigen, wäre aus meiner Sicht falsch“. Bislang habe man solche Satzungen stets „im Zusammenhang mit Ortsbebauung“ erlassen, ergänzte BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek. Doch im vorliegenden Fall befinde man sich „nun wirklich ganz weit draußen“. Das Ganze sei „eine schwierige Situation“.

Bauherr zeigt sich „kompromissbereit“

Mit Zustimmung des Gremiums durfte sich an dieser Stelle kurz der Antragsteller einschalten, der die Sitzung verfolgte. „Der Erdkollektor lässt sich auch verlegen, aber das ist mit riesigen Kosten verbunden“, rechtfertigte er die Bitte um Erweiterung nach Norden. „Aber wir sind da gesprächs- und kompromissbereit.“ Weitere Gespräche seien vor einer Entscheidung in jedem Fall angezeigt, so war sich der Bauausschuss einig – und stellte das Thema fürs erste zurück.