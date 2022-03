Mehr grüne Dächer: Weilheim startet Förderprogramm - für ein besseres Stadtklima

Von: Wolfgang Schörner

Begrünte Dächer haben laut Stadt Weilheim viele Vorteilte (Symbolbild) © DDV

Die Stadt Weilheim startet ihr Förderprogramm für grüne Dächer. Sie verspricht sich von der Dachbegrünung unter anderem, dass bei Starkregen Wasser zurückgehalten, das Stadtklima verbessert sowie die Biotop- und Artenvielfalt vergrößert wird. Die Fördersumme beträgt maximal 1000 Euro.

Weilheim – Vor kurzem hatte der Weilheimer Stadtrat einstimmig grünes Licht für das Förderprogramm gegeben. Nun können die Anträge eingereicht werden. Die Unterlagen sind auf der Internetseite der Stadt zu finden oder können im Rathaus abgeholt werden. Gefördert werden maximal 30 Prozent der als förderfähig anerkannten Bruttokosten beziehungsweise 20 Euro pro Quadratmeter begrünter Fläche. Maximal werden 1000 Euro ausgezahlt. Der Arbeitsaufwand für erbrachte Eigenleistungen, so die Stadt in einer Mitteilung, sei nicht förderfähig. Zuschusse würden so lange gewährt, bis der Fördertopf ausgeschöpft ist. Wie berichtet, stehen heuer 10 000 Euro zur Verfügung.

Stadt Weilheim will Zahl der begrünten Dächer im Stadtgebiet erhöhen

Die Stadt Weilheim will mit den Zuschüssen erreichen, dass die Anzahl von begrünten Dächern im Stadtgebiet erhöht wird. Eine Dachbegrünung biete sich zum Beispiel an, wenn die Sanierung eines Flachdachs anstehe, schreibt sie. Die Stadt empfiehlt, sich entsprechend fachlich beraten zu lassen. Ihr zufolge kann auch die Leistung von Photovoltaikanlagen auf dem Dach durch Dachbegrünung gesteigert werden. Eine Kombination mit solarer Energiegewinnung sei daher gewünscht.

Wasserrückhalt bei Starkregen und Quartier für Vögel und Insekten

Eine Dachbegrünung, so die Stadt, verbessere den temporären Wasserrückhalt auch bei Starkregen, entzerre die Abflussspitzen und entlaste das Kanalsystem. In einer Mitteilung erklärt das Rathaus zudem, dass eine Dachbegrünung eine natürliche Wärmedämmung sei, die zu einer besseren Energiebilanz des Gebäudes führe. Vor allem in heißen Sommern könnten begrünte Dächer das Haus durch Verschattung und Verdunstung vor Hitze schützen. Ebenso werde die Luftqualität verbessert, indem Sauerstoff produziert sowie Luftschadstoffe gefiltert und Staub gebunden wird. Die Stadt spricht auch von einer verlängerten Lebensdauer der Dachabdichtung durch eine geringere thermische und mechanische Beanspruchung. Ebenso seien begrünte Dächer Nistplätze und Quartiere für Vögel, Fledermäuse und Insekten.