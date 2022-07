Wohnsituation „katastrophal“: Grüne fordern Reform der SoBoN für Weilheim

Von: Magnus Reitinger

Eines der großen Wohnbauprojekte der letzten Jahre in Weilheim war die Neubebauung des früheren Bauhofgeländes zwischen Kanal- und Singerstraße. Insgesamt genehmigt die Stadt aktuell mehrere hundert neue Wohnungen pro Jahr. gro(a) © EMANUEL GRONAU

Um bezahlbare Wohnungen zu schaffen, hat die Stadt nach Ansicht der Grünen aktuell nur eine Chance: Die Regelung zur „Sozialgerechten Bodennutzung“ müsse reformiert werden.

Weilheim – Die Situation auf dem Weilheimer Wohnungsmarkt sei „katastrophal“, moniert Grünen-Stadträtin Luise Nowak: Teils würden über 7000 Euro pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung und bis zu 16 Euro pro Quadratmeter für eine Mietwohnung verlangt. „Für die allermeisten Weilheimer sind diese Preise nicht mehr zu bezahlen“, warnt Nowak. Und die Preissteigerungen beim Baumaterial sowie höhere Zinsen für Baudarlehen würden die Situation noch verschärfen. „Das Einzige, was wir derzeit für die Weilheimer machen können, ist, vermehrt SoBoN-Wohnungen zu beschaffen“, so das Resümee der Grünen-Vertreterin.

SoBoN in Weilheim: „Ist das wirklich gewollt?“

„SoBoN“ (Abkürzung für „Sozialgerechte Bodennutzung“) besagt: Wird bei einem Bauprojekt in Weilheim mehr als 1000 Quadratmeter neuer Wohnraum geschaffen, dann muss mindestens ein Drittel davon „für bezahlbaren Wohnraum gesichert werden“ – vor allem für „Familien und Personen, die Anspruch auf einkommensorientierte Förderung haben“. Das hat der Stadtrat im Juli 2018 beschlossen.

Doch diese Regelung müsse dringend reformiert werden, so die Grünen. Im April legten Luise Nowak und Fraktionssprecher Manuel Neulinger einen Antrag mit zwei konkreten Forderungen vor: Erstens müsse ergänzt und klargestellt werden, dass die Vergabe der Wohnungen ausschließlich nach den Richtlinien zur „Einkommensorientierten Förderung“ (EOF) und in Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberbayern zu erfolgen hat. Und zweitens gelte es die „Bagatellgrenze“ von 1000 auf 500 Quadratmeter Geschossfläche zu reduzieren. So werde es auch in etlichen anderen Kommunen (etwa Penzberg und Landsberg) praktiziert.

Die Fraktionen des Weilheimer Stadtrates diskutierten in den vergangenen Wochen intern über den Antrag. In der jüngsten Bauausschuss-Sitzung wurde nun deutlich, dass sie ihn in der vorliegenden Form mehrheitlich ablehnen. Dazu rät auch das Stadtbauamt in seiner Stellungnahme: Mit der Einschränkung, dass ausschließlich EOF-gebundene Wohnungen realisiert werden dürfen, würde man zu unflexibel, warnte Bauverwaltungsleiter Manfred Stork. Und auch eine Reduzierung der Berechnungsgrundlage auf 500 Quadratmeter sei „nicht zielführend“: Auf größere Nachverdichtungen würde sich das kaum auswirken, meint Stork. In Einzelhausgebieten könne es hingegen dazu führen, „dass eventuell in einem Einfamilienhaus eine zweite Wohnung nach SoBoN vorgehalten werden müsste. Ist dies wirklich gewollt?“

SoBoN in Weilheim: Entscheidung über Grünen-Antrag steht noch aus

Diese Befürchtung ist für Antragstellerin Nowak jedoch „völlig unbegründet“. Einzelhäuser könnten von der Regelung einfach ausgenommen werden. Zugleich rechnet die Grünen-Stadträtin vor, dass eine Reduzierung der Bagatellgrenzen auf 500 Quadratmeter bei mehreren Planungen im vergangenen Jahr „zusätzliche SoBoN-Wohnungen verschafft hätte“, etwa an der Herzogstandstraße, Bahnhofsallee oder Deutenhausener Straße. Es gebe hier „ein gewaltiges Potenzial für bezahlbare Wohnungen für die Weilheimer Bevölkerung, welches wir nicht vergeben dürfen“.

Die Entscheidung über den Grünen-Antrag soll in der bevorstehenden Stadtratssitzung fallen. Dabei deutet sich ein Kompromiss an: Für Baugebiete mit Geschosswohnungsbau soll die Berechnungsgrenze auf 500 Quadratmeter reduziert werden, für Einzel-, Doppel- oder Reihenhausgebiete aber bei 1000 bleiben. Und was die Sozialbindung der SoBoN-Wohnungen betrifft, sollen nicht nur die EOF-Richtlinien maßgeblich sein: Die Stadt solle auch eigene Regelungen (etwa zur Mietpreisbindung) festsetzen können.

Die Stadtratssitzung ist öffentlich und beginnt am Donnerstag, 28. Juli, um 18.30 Uhr im Zugspitzsaal des Landratsamtes an der Stainhartstraße 7 in Weilheim. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch ein Finanzierungsvorschlag für die Sanierung der Stadthalle, die Pläne für die „Energiezentrale Kranlöchl“ und die Planung zur Neubebauung des einstigen „Deckel“-Areals (Hangstraße/Am Öferl).

