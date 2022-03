„Die Hoffnung ist natürlich,

dass viele wieder zurückkommen.

Von: Magnus Reitinger

Noch ist jede zweite Bank gesperrt in Weilheims Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt – ein Bestandteil der Corona-Schutzmaßnahmen. Stadtpfarrer Engelbert Birkle sieht freudig der Zeit entgegen, da die Absperrungen entfernt werden dürfen, er weiß aber auch: „Einfach wieder alles wie früher zu machen, das wird nicht gehen.“ Wir sollten nach Fallen der Beschränkungen feiern, dass wir diese Zeit geschafft und gemeistert haben. © ruder

Weilheim Stadtpfarrer Engelbert Birkle spricht über Lehren und Hoffnung nach zwei Corona-Jahren

Weilheim – Die Corona-Regelungen haben in den vergangenen beiden Jahren auch das kirchliche Leben massiv eingeschränkt. Was bröckelte in den Pfarrgemeinden, was wuchs vielleicht neu? Hat die Pandemie auch etwas gelehrt? Darüber spricht Weilheims Stadtpfarrer Engelbert Birkle im Tagblatt-Interview –und erklärt, warum es nicht möglich sein wird, in der katholischen Pfarreiengemeinschaft nach Ende der Schutzmaßnahmen einfach alles wie früher zu machen.

Wenn Sie auf diese zwei Jahre Pandemie zurückblicken – welche Gefühle regen sich da in Ihnen?

Meine Gefühle sind ambivalent. Irgendwie positiv ist der Eindruck, dass wir es in Weilheim ganz gut gemacht haben, dass wir als Kirche auf dem Weg geblieben sind, dass das Feuer nicht ausgegangen ist. Klar musste vieles pausieren, wurde vieles ausgebremst – aber es ist nicht alles weg. Und es gibt einige Dinge, die wir ohne Pandemie nicht ausprobiert hätten. Zum Beispiel die Übertragung von Gottesdiensten per Livestream: Da war ich nicht der Fan davon. Aber wenn man hört, dass sich zum Beispiel eine ehemalige Weilheimerin in Griechenland jetzt jeden Sonntag darauf freut, ist das doch reizend. Oder dass wir an Hochfesten wie Weihnachten und Ostern jetzt auch ökumenische Angebote machen – da hätte vorher jeder von uns gesagt: Das geht nicht noch zusätzlich... Das sind schon ein paar Dinge, zu denen wir heilsam gezwungen worden sind.

Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 sagten Sie im Interview unserer Zeitung: „In solchen Phasen klärt sich etwas.“ Was hat sich für Sie in dieser Zeit geklärt?

Dazu muss ich erst mal sagen, dass Corona ja nicht die einzige Krise ist, die auf der Kirche lastet. Da ist manches andere, wo sich etwas klären muss... Was die Pandemie betrifft, nehme ich mit, dass die Kraft der Gottesdienste durchgetragen hat, dass dieses Angebot für viele ein guter Anker war – und weiterhin ist. Weiter gelaufen ist auch der stille soziale Dienst, die Nachbarschaftshilfe, die Einzelgespräche. Trotz aller Beschränkungen im Krankenhaus und in den Seniorenheimen war es ja immer möglich, die zu besuchen, die um geistlichen Beistand angefragt haben. Dagegen ist der gesellige Teil, das Leben in den Pfarrheimen, fast ganz weggebrochen. Keine Frage, dieser Teil ist auch wichtig. Aber es ist auch klar geworden: Wenn diese schönen Dinge wegfallen, bleibt doch etwas übrig – das „Brot des Lebens“, wenn man so will.

Würde das auf Dauer genügen?

Nein, auch die Wurst aufs Brot ist schön! Auch das hat sich in dieser Zeit geklärt: Wie schön die zusätzlichen Dinge sind, über das Schwarzbrot, über das unmittelbar Nötige hinaus. Beides schätzen wir jetzt wieder neu, das geht uns ja nicht nur in der Kirche so.

Stellen Sie fest, dass das Leben in der Pfarrei dauerhaft gelitten hat, dass viele Aktive weggebrochen sind?

Das wird sich erst zeigen. Man weiß noch nicht, was passiert, wenn zum Beispiel unser Kirchenmusiker zum ersten Mal wieder zur Chorprobe für alle einlädt oder wenn Helfer fürs Pfarrfest gesucht werden. Auch die Aktiven sind zwei Jahre älter geworden, manche Älteren sagen vielleicht: Nach dieser Auszeit fange ich jetzt gar nicht mehr an. Aber insgesamt bin ich schon hoffnungsfroh, dass viele wieder einsteigen. Auch weil sie vielleicht gespürt haben, dass ihnen etwas fehlt.

Wie hat sich der Gottesdienstbesuch in der Corona-Zeit mit all den Beschränkungen entwickelt?

Dank Zählungen zweimal im Jahr – zuletzt am vergangenen Sonntag – haben wir da tatsächlich genaue Zahlen. Vor Corona lagen wir an einem normalen Sonntag ohne besondere Aktionen bei etwa 850 Gottesdienstbesuchern in der Pfarreiengemeinschaft. Bei den Zählungen während der Pandemie waren es jeweils rund 550, und zwar sehr konstant. Das heißt, ein Drittel ist nicht da. Aber es gibt offensichtlich auch einen sehr treuen, stabilen Kern.

Wissen Sie, aus welchen Gründen das fehlende Drittel zurzeit nicht mehr kommt?

Das hat verschiedene Gründe. Es fehlt zum Beispiel ein Teil der Familien, die regelmäßig zu den lebendigen Familiengottesdiensten kamen – welche pandemiebedingt so leider nicht möglich sind. Andere gehen aus Sorge um ihre Gesundheit nicht in die Gottesdienste. Und ein Teil fehlt sicher mangels größerer Aktionen. Es ist ja auch verstehbar, dass jemand so entscheidet; ich habe mit all diesen Gruppen meinen Frieden. Und man muss ehrlich sein: Die Kurve wäre auch ohne Corona gefallen. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass viele wieder zurückkommen. Das führt zu der spannenden Frage: Wie geht eigentlich Neu-Anfangen?

Und, haben Sie eine Antwort darauf?

Ich finde schon, wir sollten nach Fallen der Beschränkungen feiern, dass wir diese Zeit geschafft und gemeistert haben. Angezeigt wäre zum Beispiel ein Fest für die vielen, die mithelfen, dass die Schutzkonzepte laufen. Es sollte eine Feier geben, zu der alle kommen können. Es geht aber auch darum, die kleinen „Corona-Gewinne“ – das, was neu gewachsen ist in dieser Zeit – zu erhalten. Zum Beispiel die achtsamen Abstände bei der Kommunion. Oder vielleicht auch, dass Gottesdienstbesucher in der Kirche von Gemeindemitgliedern empfangen werden: Dabei geht es hoffentlich bald nicht mehr ums Einhalten der Regeln wie der Maskenpflicht. Aber dass da jemand steht und die Leute begrüßt, das ist doch sehr schön und könnte eigentlich beibehalten werden. Wichtig im Neu-Anfangen ist, ein Bewusstsein zu haben für das, was uns wirklich wichtig ist.

Es geht also nicht darum, einfach wieder alles wie früher zu machen?

Das wird nicht gehen. Klar gibt es den Wunsch nach der „alten Normalität“, auch in der Kirche. Aber wir sind im Umbruch der Kirche gezwungen, einen Schritt weiter zu gehen. Wir werden in der Pfarreiengemeinschaft zum Beispiel in die neue Gottesdienstordnung starten, die ohnehin geplant war und in der auch etwas Reduzierung steckt. Und was das gesellschaftliche Leben in den Pfarreien betrifft, bin ich überzeugt: Was uns wichtig ist, wird es wieder geben. Anderes wird sich wandeln, der Neustart bietet ja auch die Chance, neue Konzepte auszuprobieren – zum Beispiel bei der Seniorenbegegnung im Höckstüberl, für die wir überlegen, auch die jüngeren Alten mehr in den Blick zu nehmen. Und manches wird vielleicht gar nicht mehr anfangen.

Was wünschen Sie sich persönlich für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen?

Ich freue mich, wenn es wieder ein Stück mehr Planungssicherheit gibt. In das Vorbereiten mit ständigem Plan B und ins häufige Umplanen ist schon viel Energie reingeflossen. Ich wünsche mir wieder eine Zeit, in der man Projekte auf den Weg bringen kann. Unsere Kirche braucht auch die besonderen Momente und Orte, an denen man andocken kann. So etwas wie die Vortragsreihe „Weilheimer Glaubensfragen“ oder wie das ökumenische Christusfest 2017, das im kirchlichen Leben der Stadt wirklich etwas markiert hat – für das aber ein Vorlauf von zwei Jahren nötig war.