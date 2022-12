Alles für die Katz - Tierarztbesuche werden teurer

Neue Gebührenordnung für Veterinäre

Nach der Erhöhung der Gebührenordnung: Tierbesitzer müssen beim Veterinär seit 22. November tiefer in die Tasche greifen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit 22. November müssen Tierhalter für die Gesundheit ihrer Lieblinge tiefer in die Taschen greifen. Nach über 20 Jahren wurde die Gebührenordnung für Tierärzte – kurz GOT – überarbeitet. In ihr werden die Summen, die ein Veterinär für eine bestimmte Leistung berechnen muss, festgelegt.

„Der erste Entwurf stammt aus dem Jahre 1999. Da wurde sie erstmalig umfassend geändert“, sagt Dr. Paul Münsterer, Vize-Präsident der Bayerischen Landestierärztekammer und Vorsitzender des Tierärztlichen Bezirksverbands Oberbayern. „2012 hatte sich extra ein Ausschuss dafür gegründet.“ Die Gründe für die Überarbeitung waren vielfältig. „Die Technik ist ja auch nicht stehen geblieben. Und neue Geräte kosten.“

Teure Praxisausstattung

Laut der Internetseite eines Medizintechnikherstellers können so für eine Kleintier- und Großtierpraxis je nach Ausstattung Kosten zwischen 30 000 bis 120 000 Euro netto anfallen. Ein mobiles Röntgengerät für ein Kleintier ist hier ab 5000 Euro zu haben, für ein Narkoseüberwachungsgerät, dass während einer Operation die Vitalwerte des Patienten überwacht, werden Summen ab 30 000 Euro angegeben. „Und dann kommen ja noch die Kosten für die Mitarbeiter dazu“, gibt Münsterer zu bedenken. Er spricht aus eigener Erfahrung: Von 1989 an betrieb er über 35 Jahre lang in Benediktbeuern eine eigene Praxis für Nutz- und Kleintiere.

Der vor zehn Jahren erarbeitete Entwurf wurde allerdings nicht umgesetzt. Also wurde eine erneute Eingabe gemacht. Jetzt ist die neue GOT durch. So kostet eine einfache Untersuchung von Hund oder Katze nun 23,62 Euro (einfacher Satz), eine Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall 19,74 Euro, bei Operationen eine intravenöse Kombinationsnarkose 31,47 Euro (einfacher Satz). „Es ist anzunehmen, dass sich viele Tierhalter nun den Weg zum Tierarzt gut überlegen“, glaubt Münsterer. Er empfiehlt, über eine Tierkrankenversicherung nachzudenken. Man sei ja auch nicht gezwungen, einen Vertrag für das ganze Rundumschutzpaket abzuschließen. „Man kann es ja abstufen.“ Dennoch wird sich in Zukunft vielleicht der ein oder andere die Frage stellen, ob er sich ein Tier leisten kann.

Tierärzte sind an die GOT gebunden

Die Tierärzte selbst sind bei der Abrechnung an die neue GOT gebunden. Münsterer: „Die Konkurrenz soll im Sinne des Tieres nicht über den Preis, sondern über die Leistung laufen.“

Antworten zu Fragen bezüglich der neuen GOT finden sich sowohl für Tierärzte als auch Tierhalter auf der Seite des Tierärztlichen Bezirksverbandes Oberbayern unter www. tbv-obb.de

