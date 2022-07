Baustart für die neue Sporthalle: An diesem Montag rollen die Bagger an

Von: Peter Borchers

Baustart: Am kommenden Montag beginnen die ersten Arbeiten an der neuen Turnhalle. Grafik: Hrycyk Architekten © Borchers, Peter

In einer Sondersitzung entschied sich Königsdorfs Gemeinderat dazu, nun doch sofort mit dem Bau der Turnhalle zu beginnen. Ist sie in Betrieb, wird die Gemeinde Nutzungsgebühren erheben

Königsdorf – Am 4. Juli rollen an der Ecke Sedlmeier-/Mooseuracher Straße die Bagger an. Wie Bürgermeister Rainer Kopnicky in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag bekannt gab, hat das Gremium bei einem gesonderten, nicht öffentlichen Treffen beschlossen, nun doch sofort mit dem Bau der neuen Sporthalle samt Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung zu beginnen. Zuletzt war im Raum gestanden, das Acht-Millionen-Euro-Projekt aufgrund der angespannten Finanzlage Königsdorfs sowie der als Folge der Corona- und Ukraine-Krise teils exorbitant gestiegenen Baupreise um zwei Jahre zu verschieben.

Nach den Ausschreibungen der Hauptgewerke – Baumeister- und Zimmererarbeiten – habe man die Angebote gemeinsam mit dem Architekten analysiert. Ergebnis seien Preissteigerungen zwischen zwei und drei Prozent gewesen, „das macht bei der Gesamtbausumme zwar schon ein paar 100 000 Euro aus“, sagte Kopnicky nach der Sitzung auf Nachfrage. Dennoch habe sich der Gemeinderat für den Baustart der Hauptgewerke entschieden. Denn „Stillstand ist auch keine Lösung“, und Geld bei der aktuellen Inflation auf dem Konto zu lassen, ebenfalls nicht, sagte der Rathauschef.

„Wir werden schauen, dass wir das Gebäude bis zum Winter dicht kriegen. Gleichzeitig beobachten wir, wie sich die Preise entwickeln und werden gegebenenfalls 2023 die weiteren Gewerke wie Innenausbau und Außenanlagen ausschreiben.“ Dieser Weg sei ein wenig ungewöhnlich, räumte Rainer Kopnicky ein, „aber wir alle wissen ja gut, was derzeit auf den internationalen Baustoff- und Energiemärkten los ist“. Am kommenden Montag geht es los mit der Erschließung und den dafür notwendigen Arbeiten im Untergrund.

Obwohl noch kein Stein der Sporthalle gesetzt ist, machten sich die Räte am Dienstag bereits darüber Gedanken, ob die Gemeinde künftig Nutzungsgebühren für die neue Sporthalle verlangen möchte. Es ging in diesem Zusammenhang noch nicht um deren Höhe, sondern einen Grundsatzbeschluss. Hintergrund ist ein möglicher Vorsteuerabzug für Bau- und Unterhaltskosten.

Vermietet die Gemeinde als Betreiber eine Sportanlage nämlich an einen Endverbraucher, beispielsweise einen Verein, ist das eine steuerpflichtige Leistung. „Wenn wir Räume, Anlagen und Geräte für den Sport zur Verfügung stellen, ist das nicht als steuerfreie Dienstleistung einzustufen“, erläuterte Rathaus-Geschäftsleiter Andreas Baumann den Räten die privatrechtliche Grundlage. Die Kommune als juristische Person des öffentlichen Rechts gelte in diesem Fall als Unternehmer. Sie übe eine gewerbliche Tätigkeit aus, um Einnahmen zu erzielen. Überlasse die Gemeinde die Halle einem Mieter, sei die Leistung mit dem Regelsteuersatz von 19 Prozent abzurechnen.

Gleichzeitig sei jedoch zu beachten, dass die Halle zu mindestens 50 Prozent schulisch genutzt wird, damit auch alle Fördergelder fließen. Auf Grundlage der aktuellen Zahlen geht der Geschäftsleiter von einem Nutzungsverhältnis von 50,88 Prozent für den Schul- und 49,12 Prozent für den Freizeitsport aus. Letztlich, erklärte Baumann dem Gremium, „ist also „eine Aufteilung der Leistungen, insbesondere aber der Vorsteuer aus Leistungsbezügen, in eine durch Vermietung abzugsfähige und eine durch den Schulsport nicht abzugsfähige Vorsteuer erforderlich“.

Einstimmig beschloss der Rat, die neue Halle Endverbrauchern künftig nur gegen Nutzungsgebühren zu überlassen. Deren Höhe will man im Jahr der Fertigstellung „in angemessener Höhe“, festlegen. Dabei sei zu beachten, dass das Gebäude zu mindesten 50 Prozent schulisch genutzt wird.

