Corona-Regeln werden aufgehoben: Reaktionen von Gastronomie und Einzelhandel im Landkreis

Von: Carl-Christian Eick, Doris Schmid

Die Tage der Maske sind gezählt. Doch nicht nur Frederik Holthaus, Inhaber des Isar-Kaufhauses in Geretsried, hätte es begrüßt, wenn die Maskenpflicht im Einzelhandel noch nicht so schnell aufgehoben worden wäre. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ab Sonntag ist in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens unter anderem die Maskenpflicht aufgehoben. Wir haben Reaktionen eingeholt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Masken fallen, das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag verkündet. Ab kommendem Sonntag ist in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens unter anderem die Maskenpflicht aufgehoben. Unsere Zeitung hat erste Reaktionen eingeholt.

Mitarbeiter tragen weiter Maske im Isar-Kaufhaus

Im Isar-Kaufhaus in Geretsried können Kundinnen und Kunden bald wieder ganz ohne Maske einkaufen. „Wir könnten sie zwar dazu verpflichten, welche zu tragen“, sagt Inhaber Frederik Holthaus mit Blick auf sein Hausrecht. „Aber das machen wir nicht, weil das sicherlich die einen oder anderen Kunden verärgert“. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiterhin einen Mund-Nase-Schutz tragen, kündigt der Unternehmer an. „Einfach zum Schutz von uns selbst, über den Sommer und auch in den Herbst hinein.“ Die Inzidenz im Landkreis liege nach wie vor um 1600. Und daran werde sich in den nächsten Wochen nicht viel ändern, mutmaßt der Wolfratshauser. Für Holthaus ist dieser Weg ein „ganz ordentlicher Kompromiss, wenn wir die Masken weitertragen. Die Kunden können das handhaben, wie sie wollen“.

Persönlich wäre es ihm lieber, wenn es weiterhin eine Maskenpflicht im Einzelhandel geben würde, „weil es dann ein besserer Schutz für uns ist“, sagt der 58-Jährige ganz offen. „Wir können aber verstehen, dass die Kunden die Nase voll haben und jetzt ohne Maske einkaufen wollen. Mir geht’s ja auch so. Wir sind da ein bisschen hin- und hergerissen.“

Gastgewerbe begrüßt Entscheidung

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Bayern begrüßt die Entscheidung der Staatsregierung, den bundesweiten Regelungen zu folgen. „In zwei leidvollen Jahren haben wir viel gelernt, wie wir mit dem Virus leben können“, so Präsidentin Angela Inselkammer. „Nun liegt es in der freien Entscheidung eines jeden, seiner Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber gerecht zu werden.“ Kreisvorsitzende Monika Poschenrieder spricht von einer großen Erleichterung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ab Montag wieder ohne Maske arbeiten dürfen. Aber auch für die Gäste, für die bislang die 3G-Regel gilt: „Die Kontrollen sind unangenehm, wir müssen manchmal Gäste wegschicken, die ihren Impfausweis vergessen haben, dies macht keine Freude.“ Freiwillig könne jeder eine Maske tragen. „Das wird auch sicher individuell gehandhabt werden – und ist völlig in Ordnung“, sagt die Wirtin des Fischrestaurants Walgerfranz in Bad Tölz.

Kino will „Wohlfühlplatz“ beibehalten

Noch strengere Regeln als in der Gastronomie gelten derzeit für Lichtspielhäuser: 2G und Maskenpflicht. Kinobetreiberin Cornelia John durfte deshalb viele ihrer Stammgäste nicht hereinlassen. Das soll sich ab Sonntag ändern. Dann werde alles wieder „ein Stückchen unbeschwerter“, hofft die Wolfratshauserin. Sie will zunächst noch die Empfehlungen ihres Berufsverbands abwarten. Aber sie würde es begrüßen, wenn das Tragen einer Maske „in den Bereich der Eigenverantwortung fällt“. Das solle jeder für sich selbst entscheiden. Trotz der beschlossenen Lockerungen will die Kinobetreiberin den „Wohlfühlplatz“, also einen freien Platz links und rechts von einer Besuchergruppe, beibehalten. John: „Soweit sind wir noch nicht, dass man wieder dicht auf dicht sitzen will.“

Supermarkt-Betreiber hofft auf Vernunft seiner Kunden

Kaspar März, Inhaber der Edeka-Filialen in Bad Tölz, Lenggries, Benediktbeuern und Ascholding betrachtet den Entschluss der Staatsregierung skeptisch. „Ich habe diesbezüglich große Bedenken“, meint er. Schließlich sei sein Personal hinsichtlich der Ansteckungsgefahr mit Covid besonders exponiert. „Ich würde mir wünschen, dass unsere Kunden weiterhin Masken tragen“, sagt März im Gespräch mit unserer Zeitung. Durchsetzen will er eine entsprechende Hausregel in seinen Läden aber nicht. „Ich gehe die Schritte mit, die vorgegeben werden. Wenn ich in meinen Läden dennoch Maskenpflicht vorschreibe, müsste das alles ja kontrolliert werden“, gibt er zu bedenken. „Daher hoffe ich auf die Vernunft meiner Kunden.“ Seine Mitarbeiter würden bis auf Weiteres Masken tragen.

Die Pandemie ist längst noch nicht vorbei, nur ein Mittel zur Bekämpfung der Pandemie, die Maske, fällt weg.

Einen Grund zum Jubeln kann Hans-Joachim Kunstmann nicht ausmachen. Die weitreichenden Lockerungen bedeuten „nicht den Sieg über die Pandemie“, gibt der Vorsitzende des Werbekreises Wolfratshausen zu bedenken. Ob die Entscheidung richtig ist, 2G- und 3G-Zugangsregeln sowie die Maskenpflicht in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens über Bord zu werfen, „das müssen Sie mich in einem Jahr fragen“. Kunstmann, der betont, kein Virologe zu sein, sondern in Sachen Coronavirus nur „wohlinformierter Laie“ mit „weitestgehender Inkompetenz“, hat die Befürchtung, „dass viele jetzt vergessen, dass wir weiterhin ein Problem haben“. Dass die Menschen „im Angesicht der Freiheit vernünftig werden, „ist für mich leider unvorstellbar“.

Kunstmann, der selbst mit einer Geschäftspartnerin unter anderem Hotels, einen Bäckereibetrieb sowie eine Trattoria in der Pupplinger Au betreibt, plädiert für Vorsicht. Er geht allerdings davon aus, „dass wir uns alle gemeinsam auf ein vernünftiges Maß begeben werden“. Dazu beitragen werde mutmaßlich, dass viele Menschen weiterhin an bestimmten Orten eine Maske tragen würden, obwohl sie es nicht mehr müssen. Als Beispiel nennt Kunstmann Supermärkte.

Er habe „keinen Belehrungsauftrag“ und werde deswegen den Mitgliedsbetrieben des Werbekreises keine Ratschläge erteilen. „Noch einmal: Die Pandemie ist längst noch nicht vorbei, nur ein Mittel zur Bekämpfung der Pandemie, die Maske, fällt weg.“

nej/cce

