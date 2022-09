Das droht tausenden Mietern der Baugenossenschaften: „Haben keinen Zauberstab“

Von: Jannis Gogolin

Sündhaft teuer ist derzeit das Aufdrehen des Heizkörpers. Die Energiepreise sind in Folge des Krieges in der Ukraine in astronomische Höhen geschnellt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Baugenossenschaften haben keine andere Wahl: Die Heizkostenpauschale muss um 100 Euro monatlich steigen - eine Absenkung der Heiztemperatur ist möglich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Energiepreise sind in Folge des Krieges in der Ukraine in astronomische Höhen geschnellt. Darunter leiden auch die vielen Tausend Mieter der Baugenossenschaften in Wolfratshausen, Geretsried und Lenggries, die definitiv nicht zu den Top-Verdienern zählen. Nun sahen sich die Baugenossenschaften gezwungen, die Heizkostenvorauszahlung kräftig zu erhöhen. Und die Vorstände und Geschäftsführer müssen mutmaßlich noch eine weitere Maßnahme ergreifen.

Josef Wehe, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Wolfratshausen © Archiv

Insgesamt 452 Wohnungen und Häuser gehören der Baugenossenschaft Wolfratshausen (BGW). Vorstandsmitglied Josef Wehbe hat zumindest eine positive Botschaft für die Mieter: „Wir haben viel Glück, 2020 haben wir einen günstigen und langfristigen Energievertrag abgeschlossen.“ Der gelte jedoch nur für die Gasversorgung – und läuft im Jahr 2024 aus. Wehbe: „Dann müssen wir schauen, wie wir zurecht kommen.“

Wolfratshausen und Geretsried: Günstige Konditionen für Gas - jedoch zeitlich begrenzt

Ebenfalls einen günstigen Vertrag mit Festpreisen fürs Gas bis 2024 hat die Baugenossenschaft Geretsried (BG) unter Dach und Fach gebracht. Der BG gehören unterm Stich mehr als 2000 Wohnungen und Häuser. Geschäftsführer Wolfgang Selig hält die Konditionen des Energieversorgungsvertrags angesichts der aktuell galoppierenden Preise sowie der Inflation für „den Umständen entsprechend komfortabel“.

Wolfgang Selig, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Geretsried © Archiv

Vertrag der Lenggrieser Baugenossenschaft läuft dieses Jahr aus.

Maria Haubner, Sprecherin des Vorstands der Lenggrieser BG, ist ebenfalls glücklich, den Mietern in insgesamt 1059 Wohnungen und Häusern keine akute Hiobsbotschaft verkünden zu müssen. Allerdings gilt der Festpreis, den die Lenggrieser BG mit ihrem Gaslieferanten vereinbart hat, laut Haubner nur noch bis Ende des Jahres.

Maria Haubner, Vorstandssprecherin der Baugenossenschaft Lenggries © Achiv

Notfallstufe Gas: „Dann verschlimmert sich die Situation erneut dramatisch.“

„Wenn die Versorgung mit Gas noch schwieriger wird, beispielsweise durch die Ausrufung der Notfallstufe, verschlimmert sich die Situation erneut dramatisch“, fürchtet Wehbe. Die Notfallstufe ist Teil eines staatlichen Notfallplans für die Gasversorgung. Drei Krisenstufen zeigen die aktuelle Versorgungsgefährdung an. Die höchste Stufe (Notfallstufe) wird von der Bundesnetzagentur bei einer dauerhaften Verschlechterung der Versorgungssituation mit gleichzeitig hoher Nachfrage ausgerufen. In dieser Phase kann die Verfügbarkeit von Gas eingeschränkt werden. Seit Juni dieses Jahres ist die zweite Stufe, die Alarmstufe erreicht. Darüber hinaus gibt BG-Vorstandsmitglied Wehbe zu bedenken, dass im Oktober – Stand heute – die Gasumlage kommt. Diese soll die durch die Energiekrise verursachten Zusatzkosten der Erdgas-Importeure abmildern.

Wolfratshausen: Hälfte der Mieter freiwilliger Erhöhung zugestimmt

Vor diesem Hintergrund haben die Baugenossenschaften in Wolfratshausen, Geretsried und Lenggries ihren vielen Tausend Mietern einen Vorschlag unterbreitet: Die freiwillige Erhöhung der monatlichen Heizkostenvorauszahlung, bei der BG Wolfratshausen wären das 100 Euro. Wehbe ist nach eigenen Worten „sehr froh, dass bis jetzt schon über die Hälfte der Mieter zugestimmt hat“. Für die BGW sei es von „elementarer Bedeutung, Rücklagen zu bilden“, so der Bauingenieur.

Lenggries trifft es noch härter: Private Vorsorge wird empfohlen

In Geretsried haben bisher 25 Prozent der Mieter die Bitte akzeptiert. Die Lenggrieser Baugenossenschaft geht laut Haubner noch einen Schritt weiter: Neben der freiwilligen Erhöhung der Heizkostenvorauszahlung, die aufs BG-Konto überwiesen wird, sind die Mieter aufgerufen, ab sofort auch Geld auf die hohe Kante zu legen, um steigende Energiekosten (Stichwort Strom) abzufedern.

Energiepolitik trage Mitschuld für hohe Energiekosten: „Wir brauchen Planungssicherheit“

BG-Geschäftsführer Selig sieht die Politik in der Mitverantwortung für die Misere. „Seit 2010 rüsten wir unsere Wohnungen und Häuser sukzessive auf eine nachhaltige Energieversorgung mit Holzpellets um.“ Seit drei Jahren gibt’s laut Selig bei der Geretsrieder Baugenossenschaft keine Öl-Heizungen mehr. Und nun rate das Umweltbundesamt vom Heizen mit Pellets ab – ob Pelletheizungen weiterhin staatlich gefördert werden, sei ungewiss. „Wir stehen da vor einem Rätsel.“ Sollten Pellets als Energiequelle in Verruf geraten, wäre das für die BG eine immense Herausforderung: Die Umrüstung aller Bestandswohnungen, das heißt, der Wechsel des Energieträgers dauert laut Selig bis zu 20 Jahren. „Deswegen müssen wir wissen, in welche Richtung die Politik langfristig zielt. Wir brauchen Planungssicherheit.“

Ratschläge und Spar-Tipps für

Zum Energiesparen rät Selig den Mietern, „kleine Thermometer in jeden Raum anbringen und die Temperatur zu beobachten“. So könne man sich relativ einfach einen einen Überblick über die Raumtemperatur verschaffen – und gegebenenfalls korrigierend eingreifen. „Zwei bis drei Grad weniger machen da einen spürbaren Kostenunterschied aus.“ BGW-Vorstandsmitglied Wehbe empfiehlt das Stoßlüften: „Das sollte man unbedingt machen, ein gekipptes Fenster lässt viel Wärme raus, ist deswegen teuer und potenziell schädlich – Stichwort Schimmelbildung – für Wand, Fenster und Fassade.“

Extreme Sparmaßnahme - Absenkung der Heizleistung „wird von unseren Fachfirmen geprüft“

In der Vorstandsetage der BGW wird derzeit laut darüber nachgedacht, die Heizleistung in allen Immobilien der Baugenossenschaft zu drosseln. „Wenn es nötig wird, machen wir das. Wirklich merken würden es nur die wenigsten“, sagt Wehbe. Auch die Lenggrieser Baugenossenschaft hält sich diese Option offen. Vorstandssprecherin Maria Haubner: „Das wird gerade von unseren Fachfirmen geprüft.“

Die Wohnungsbaugenossenschaft Isarwinkel in Bad Tölz war für unsere Zeitung nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

