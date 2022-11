Das Kloster in Beuerberg ist ein „Experimentierfeld“

Von: Rudi Stallein

Dr. Anna-Laura de la Iglesia y Nikolaus Fachreferentin des Diözesanmuseums Freising © privat

Expertin Dr. Anna-Laura de la Iglesia y Nikolaus hält einen Vortrag über Zukunft und Vergangenheit des Klosters in Beuerberg.

Beuerberg – Das Kloster Beuerberg ist derzeit eine Großbaustelle. Was in der Anlage passieren soll, wenn die Gerüste wieder abmontiert sind, darüber können Interessierte am Montagabend mehr erfahren. In einem Vortrag aus der Reihe „Klosterleben – Klosterfrauen – gestern.heute.morgen“ wagt Dr. Anna-Laura de la Iglesia y Nikolaus einen vorsichtigen Ausblick.

„Ich kann natürlich sagen, was wir vorhaben. Nur wie schnell das realisiert wird, da kann ich mich nicht festlegen. Die Bauarbeiten dauern ja noch an“, sagt die Fachreferentin des Diözesanmuseums Freising. „Aber ich werde erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass wir Beuerberg übernommen haben, welche Maßnahmen entwickelt wurden – und wie wir Beuerberg weiter zu entwickeln versuchen.“

In der Vortragsreihe, in der bereits Gestalterinnen aus den Klöstern Bernried und Schlehdorf zu erleben waren, gehe es auch darum, „wie man mit solchen ehemaligen Klöstern umgehen kann, was man aus dem Bestand, soweit er noch vorhanden ist, machen kann“, erläutert Iglesia. Im Bezug auf Beuerberg gibt es keine profundere Kennerin, als die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Diözesanmuseums. War sie es doch, die nach der Übernahme des Klosters den gesamten Bestand, den die Schwestern bei ihrem Auszug im Mai 2014 hinterlassen hatten, archivierte: Kein Kruzifix, kein Bild, kein Einmachglas, das sie nicht in der Hand gehabt hätte.

„Beuerberg war und ist für uns ein Experimentierfeld, ein Präzedenzfall, was man mit Klöstern machen kann, wenn man sie als nichtklösterliche Institution übernimmt“, erklärt Iglesia. „Und was man da auch für eine Verantwortung hat, gegenüber den ehemaligen Bewohnerinnen, gegenüber der Tradition des Ortes, gegenüber den Kunstwerken, die man übernimmt.“ Schließlich gehe es nicht nur darum, Dinge zu archivieren, sondern die Bestände tatsächlich zu erschließen – „nicht auf eine sensationslüsterne Art, nach dem Motto, wie sieht es hinter Klostermauern aus, sondern dass man wirklich versucht, die Herkunft dieser Dinge, die Orte, aus denen sie kommen, zu respektieren.“ Das werde im Kloster Beuerberg vorbildhaft praktiziert.

„Brauchen wir in Zukunft Klöster?“, ist eine wesentliche Frage in der Veranstaltung des Kreisbildungswerks am Montag. Eine eindeutige Antwort hat darauf auch Iglesia nicht. „Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall spirituelle Orte, auch spirituelle Lernorte. Ob das die traditionellen Klöster sein können, oder ob wir etwas anderes brauchen, das muss die Zukunft zeigen.“

Info

Der Vortrag von Dr. Anna-Laura de la Iglesia y Nikolaus findet am Montag, 21. November, von 17 bis 19 Uhr im Kloster Beuerberg statt. Zu Beginn gibt es ein kurzes Orgelkonzert in der Stiftkirche. Am Montag, 28. November, ist Schwester Benedicta-Maria Kramer, Stiftsvorständin der Stiftung Kloster Hegne, in der Reihe zu erleben. Der Eintritt kostet jeweils zehn Euro. Um eine Voranmeldung wird gebeten: Telefon 0 81 79/4 23 98 90 oder E-Mail info@kbw-toelz-wor.de.

