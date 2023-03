Kardinal Marx in Waldram: „Kein Rückfall in alte Denkmuster“

Kardinal Reinhard Marx Der Erzbischof von München und Freising sprach bei der Frühjahrsversammlung des Diözesanrats in Wolfratshausen-Waldram. © Marcus Schlaf

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx warnt vor einem Rückfall in alte Denkmuster nach dem Abschluss des katholischen Reformprojekts Synodaler Weg.

Waldram – „Es geht nicht darum, jetzt wieder das alte Schema anzuwenden, der Bischof soll entscheiden“, sagte der Erzbischof von München und Freising laut einer Mitteilung seiner Pressestelle am Samstag in Waldram.

Dort fand die Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats der Katholiken statt, des obersten Laiengremiums der Erzdiözese. Marx ergänzte: „Synodalität ist schwierig und anstrengend und mühevoll. Wir sind da noch lange nicht am Punkt zu sagen, wir sind eine synodale Kirche.“

Marx sagte weiter, es sei eine „vernünftige Lösung“, im Anschluss an die bisherigen Beratungen des Synodalen Wegs einen Synodalen Ausschuss zu gründen. Das Gremium soll einen Synodalen Rat als dauerhaftes Organ gemeinsamer Beratung und Entscheidung von Bischöfen und Laien in Deutschland vorbereiten. Der Kardinal äußerte sich zudem zur Forderung des Diözesanrats, auch nicht geweihte Seelsorgerinnen und Seelsorger mit dem Predigtdienst in Eucharistiefeiern zu beauftragen. Es gebe „große Einigkeit“, eine Lösung zu finden für etwas, das ohnehin schon oft praktiziert werde. Auch Spielraum für die Spendung des Sakraments der Taufe durch nicht geweihte Seelsorgerinnen und Seelsorger sehe er, aber es müsse dafür klare Regeln geben, so Marx.

Dekanate sollen verringert werden

Sein Stellvertreter, Generalvikar Christoph Klingan, sprach über Strukturveränderung. Geplant sei, die 40 Dekanate des Erzbistums zu verringern und so größere Verwaltungseinheiten zu schaffen. „Das ist nicht die Vorstufe zu XXL-Pfarreien, das Rückgrat bleiben weiter die Pfarrei und der Pfarrverband, aber sie sollen stärker vernetzt zusammenarbeiten.“

red

