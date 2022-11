Liberale gehen optimistisch in den Landtags-Wahlkampf

Von: Peter Borchers

Die Führung der Kreis-FDP: (v. li.) Torsten Mohr, Gabriele Mayer, Lucas Berkau, Simon Roloff, Daniel Schiffers, Dagmar Reuter, Dr. Patrick Lechner und Tim Sachs. © fdp

Mitglieder bestätigen den FDP-Kreisvorsitzenden Simon Roloff im Amt. Der übt Kritik an Söders „Populismus“

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die FDP hat schon bessere Zeiten erlebt: In Niedersachsen flogen die Liberalen kürzlich aus dem Landtag. Und ein Jahr vor den Wahlen in Bayern geben die jüngsten Umfragewerte auch nicht unbedingt Anlass zum Frohlocken. Hier kommt die FDP aktuell auf nur 4,7 Prozent.

Simon Roloff, das wurde laut einer Pressemitteilung jüngst in der Kreisversammlung der Partei im Wolfratshauser Wirtshaus Flößerei deutlich, bleibt jedoch Optimist. Mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 bedankte sich der Kreisvorsitzende aus Bichl bei den Mitgliedern für den engagierten Wahlkampf. „Wir hatten in fast allen Gemeinden gelbe Plakate hängen, Dutzende Infostände und konnten mit dem viertbesten Zweitstimmenergebnis der FDP in Bayern von 12,6 Prozent zeigen, dass sich ein tatkräftiger Wahlkampf auszahlt. Diesen Spirit werden wir auch zur Landtagswahl mitnehmen.“

Roloff übernahm 18-jährig den Kreisvorsitz

Roloff hatte im Oktober 2020, damals 18 Jahre alt, das Amt des Kreisvorsitzenden von Fritz Haugg übernommen – zu einer Zeit, in der Coronabeschränkungen den persönlichen Austausch erschwerten. Allerdings habe man mit digitalen Veranstaltungsformaten den Mitgliedern ein abwechslungsreiches Angebot machen und zeigen können, dass die FDP „als Digitalpartei“ nicht nur über Digitalisierung spreche, sondern sie auch lebe.

Lesen Sie auch: Landtagswahl 2023 in Bad Tölz-Wolfratshausen: Parteien auf Kandidatensuche

Roloff zog eine positive Bilanz seiner bisherigen Amtszeit. Der Kreisverband sei von 56 auf 70 Mitglieder gewachsen, man habe einen zweiten Ortsverband gegründet, viele Akzente in der Kommunalpolitik gesetzt, sich verjüngt und sei diverser geworden.

Die 20 anwesenden Mitglieder honorierten das bei den anschließenden Neuwahlen: Sie bestätigten den 20-Jährigen in seinem Amt. Seine beiden Stellvertreter – Dagmar Reuter aus Wolfratshausen und der Wolfratshauser Stadtrat Dr. Patrick Lechner – erhielten ebenfalls erneut das Vertrauen der Kreisliberalen. Schatzmeister bleibt Christian Bertl (Bad Tölz), Schriftführer Torsten Mohr (Geretsried). Als Beisitzer komplettieren die Wolfratshauserin Gabriele Mayer, der Bichler Tim Sachs, der Geretsrieder Lucas Berkau sowie der Ortsvorsitzende im OV Wolfratshausen-Geretsried, Daniel Schiffers, den Vorstand.

In seiner Rede ging Simon Roloff auf die Sorgen der Bürger rund um die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten ein. Er forderte mit Blick auf die Grünen eine „ideologiefreie Energiepolitik“, denn „es geht um die Zukunft unseres Wohlstands. Hier darf es keine roten Linien aus parteipolitischem Denken herausgeben“. Ein Tempolimit – für die Liberalen ein rotes Tuch – fordere er, so der Kreisvorsitzende, „nur für politische Richtungswechsel von Markus Söder“. Dessen „Populismus“ bringe Bayern nicht voran.

In den Gemeinden der FDP Gesicht verleihen

Zum Schluss seiner Rede machte Roloff deutlich, welche Arbeit auf die FDP vor Ort wartet. Es gelte, der FDP auch in den kleineren Kreisgemeinden Gesichter zu verleihen. „Lassen Sie uns gemeinsam neue Veranstaltungsformate ausprobieren, um noch mehr Menschen außerhalb unserer Parteibasis zu erreichen, etwa bei Bürgerinfoständen.“

peb

