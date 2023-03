Streik am Montag: Schulbusse fallen aus

Von: Sebastian Tauchnitz, Veronika Ahn-Tauchnitz, Dominik Stallein

Teilen

Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rufen am Montag zu einem Streik auf. © dpa

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigen für kommenden Montag einen Streik an. Das dürfte bei Bus und Bahn zu erheblichen Ausfällen führen – auch im Schulbusverkehr.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Der deutschlandweite Streik am kommenden Montag wird zu umfassenden Ausfällen in der Schülerbeförderung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen führen“, kündigt das Landratsamt in einer Pressemitteilung an. Betroffen sind sowohl MVV-Buslinien als auch der Zugverkehr der Bayerischen Regiobahn und der Regionalverkehr Oberbayern (RVO). „Ob die Streikmaßnahmen den ganzen Tag andauern werden, ist derzeit unklar“, schreibt der MVV-Justiziar Martin Schenck in einer Pressemitteilung des Verkehrsunternehmens. Angekündigt wurde die Arbeitsniederlegung von den Gewerkschaften über den gesamten Montag hinweg.

Schulen im Landkreis gehen unterschiedlich mit drohendem Verkehrschaos um

Die Deutsche Bahn teilt in einem Schreiben mit, dass das gesamte Nahverkehrsnetz von den Streiks betroffen sein wird. „Bei der S-Bahn München wird es zu massiven Einschränkungen im gesamten Netz kommen.“ Ob und wann Pendler auf die S7 hoffen dürfen, ist nach derzeitigem Stand völlig unklar.

Beim RVO macht sich Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer keine Illusionen: „Der Organisationsgrad meiner Mitarbeiter in der Gewerkschaft ist sehr hoch. Wenn am Montag gestreikt wird, braucht niemand mit dem RVO zu rechnen.“ Angesichts der generell niedrigen Löhne der Busfahrer, der Inflation und der krassen Probleme, neue Fahrer zu finden, „kann man es den Kollegen auch nicht verdenken, wenn sie die Arbeit niederlegen“, so Kreutzer weiter. Vorsorglich hat der MVV eine Liste der Regionalbus-Linien herausgegeben, bei denen mit „Einschränkungen“ und im schlimmsten Szenario mit „dem vollständigen Entfall“ gerechnet wird. Darunter sind sämtliche Buslinien, die im Nordlandkreis verkehren – wie die Nummer 379, die von Wolfratshausen nach Bad Tölz (und zurück) verkehrt. Nach derzeitigem Stand würden die X-Buslinien 970 und 320 nicht bestreikt, teilt die Landratsamts-Sprecherin Sabine Schmid mit.

Die Lehrer werden am Montag keine Schulaufgaben oder Proben ansetzen.

Die Schulen rüsten sich unterschiedlich für den Streiktag. An der Mittelschule im Wolfratshauser Ortsteil Waldram werden nicht nur Schüler unterrichtet, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Einrichtung kommen, sondern auch einige Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Gemeinden. Schulleiter Josef Märkl betont, dass der Streik und die damit möglicherweise einhergehenden Bus-Ausfälle nicht dafür sorgen, „dass die Eltern aus allen Wolken fallen“. Frühzeitig habe die Schule über den anstehenden Streik informiert – und zwar Schüler, Eltern und auch die Lehrer. „Sie werden am Montag keine Schulaufgaben oder Proben ansetzen“, erklärt der Rektor. Märkl ist zuversichtlich, dass die Eltern selbstständig Fahrgemeinschaften organisieren. „Sollte es wirklich nicht funktionieren, dass Kinder in die Schule kommen, dann geht es eben nicht – wir haben keinen Abholdienst.“

Realschule verschiebt angesetzte Prüfungen

An der Isar-Loisach-Realschule in Wolfratshausen wurden alle für Montag angesetzten Prüfungen verschoben. Nur eine nicht: Eine zehnte Klasse – also der Abschlussjahrgang – absolviert an diesem Tag den „Speaking Test“. Das ist der mündliche Teil der Abschlussprüfung im Fach Englisch. Stefan Wandinger, Konrektor und Pressesprecher der Schule, stellt aber klar: „Schüler, die wegen des Streiks nicht in die Schule kommen können, haben die Möglichkeit, diesen Test am Dienstag nachzuholen.“

Stefan Nirschl, Direktor des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums in Icking, sieht dem kommenden Wochenstart relativ gelassen entgegen: „Die Eltern wurden gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden.“ Die Schule wird von vielen Kindern und Jugendlichen besucht, die auf die S-Bahn angewiesen sind. Der Unterricht soll regulär stattfinden, ein Umschwenken auf Distanzunterricht stünde derzeit nicht zur Debatte. „Intern haben wir besprochen, dass wir mit Leistungsnachweisen am Montag sehr zurückhaltend umgehen werden.“ Soll heißen: In Klassen, die vor allem aus Ickinger Kindern bestehen, seien Leistungsnachweise möglich. „Wenn einzelne Schüler wegen des Streiks nicht anwesend sein können, können sie diese Prüfung natürlich nachschreiben.“ Alle bereits angekündigten Klausuren und Schulaufgaben zu streichen, sei schwierig: „Die Schüler haben sich ja bereits darauf vorbereitet.“ In der ersten Stunde – so die Ickinger Regelung – sollen keine Schulaufgaben geschrieben werden.

Eltern können Fahrgemeinschaften bilden oder die Schüler mit dem Fahrrad kommen. Der Unterricht am Montag findet regulär statt.

An der Realschule in Geretsried wird ähnlich verfahren: „Alle Leistungsnachweise finden statt“, sagt Schulleiterin Christine Venus-Michel. Für Schüler, die nicht zur Einrichtung kommen können, gibt es einen Nachholtermin – das sei vergleichbar mit einem Fehlen aus Krankheitsgründen. „Es geht nicht so leicht, die Prüfungstermine zu verschieben“, sagt Venus-Michel. Es sei klar geregelt, dass pro Klasse höchstens zwei Schulaufgaben in einer Woche geschrieben werden dürfen – „dann würde sich alles nach hinten ziehen und die Schüler, die schon vorbereitet sind auf die Prüfung, hätten einen Nachteil.“ Die Geretsrieder Schulleiterin rechnet ohnehin nicht mit leeren Stuhlreihen in den Klassenzimmern: „Die Eltern können Fahrgemeinschaften bilden oder die Schüler mit dem Fahrrad kommen.“ Der Unterricht am Montag „findet regulär statt“, betont Venus-Michel.

Das Gymnasium Geretsried hat die Schüler-Familien am Freitagnachmittag mit einem Elternbrief über den Streik informiert. Schulleiter Christoph Strödecke bittet in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, dass die Eltern „alternative Transportmöglichkeiten“ organisieren.

Rein theoretisch könnten sie streiken. Ich habe aber nichts gehört.

Betroffen vom Streik könnte auch die Autobahngesellschaft sein. Daher werden unter anderem Tunnelsperrungen befürchtet. Nicht betroffen sind dagegen die Straßenmeistereien des Staatlichen Bauamts Weilheim. Dabei handele es sich in erster Linie um Landesbedienstete, sagt der für den Landkreis zuständige Abteilungsleiter Martin Herda. Lediglich einige wenige Mitarbeiter seien beim Kreis angestellt. „Rein theoretisch könnten sie streiken, Ich habe aber nichts gehört.“

Mit viel Verkehr auf den Straßen ist zu rechnen

Dass auf den Straßen viel los sein wird, ist bei den Ausfällen der Öffentlichen zu erwarten. Wie ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei verspricht, ist die Sicherheit auf der Straße gewährleistet. „Wir haben noch keinen Streikaufruf erhalten“, sagt er. Ihm sei niemand bekannt, der sich am Verdi-Streik beteilige, obwohl es Mitarbeiter gebe, die in der Gewerkschaft organisiert sind. „Selbst wenn einige streiken würden: Es geht um die Sicherheit. Da würden, wenn’s schneien sollte, alle in den Lkw steigen und sich darum kümmern.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.