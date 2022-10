Wolfratshausen: Georg von Heydebrand und der Lasa feiert 100. Geburtstag

„Alles im Leben ist eine Übung“

Auf 100 Lebensjahre blickt Georg von Heydebrand und der Lasa zurück. Zu diesem besonderen Geburtstag gratulierte der Wolfratshauser Bürgermeister.

Wolfratshausen – Er ist schmal geworden, im Gesicht und besonders an den Beinen, die sich knöchern durch die Trainingshose abzeichnen. Ein Jahrhundert zehrt. In so einem langen Leben hat man viel zu erzählen. Mit 100 Jahren zieht sich der rote Faden durchs Gespräch allerdings nicht mehr so stringent chronologisch durch, wie Georg von Heydebrand und der Lasa, so sein vollständiger Name, es noch mit rüstigen 95 Jahren konnte. Seinerzeit gratulierte Bürgermeister Klaus Heilinglechner im Namen der Stadt. Nun ist der Rathaus-Chef wieder zu ihm ins betreute Wohnen an den Moosbauerweg gekommen, um dem Jubilar die Ehre zu erweisen.

Zwei Ehen und sieben Kinder

Seit nunmehr zwölf Jahren lebt der alte Herr in der Einrichtung. Georg von Heydebrand wurde am 2. Oktober 1922 in Oberschlesien geboren, in dem Jahr, als der Hubschrauber erfunden und das Grab von Tutanchamun entdeckt wurde. Von Heydebrand musste den Ersten und Zweiten Weltkrieg überstehen, durfte den Wirtschaftsaufschwung miterleben und die Digitalisierung der Moderne. Er musste an die Front nach Frankreich, geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach dem Krieg erlernte er den Beruf des Landwirts, führte zwei Ehen und kann heute stolz auf sieben Kinder blicken. Bis ins hohe Alter von 95 Jahren war er rührig und rüstig. Damals erzählte er unserer Zeitung, dass er immer noch täglich zum Schwimmen geht und Spaziergänge macht. Er war langjähriges Mitglied beim VdK und engagierte sich für den Wolfratshauser Nachbarschaftsverein „Bürger für Bürger“.

Das Leben birgt Höhen und Tiefen. Seine erste Ehe zerbrach nach 23 Jahren. „Ich wollte nicht alleine bleiben, aber es laufen ja viele Menschen herum“, sagt er heute und sein altersbedingt etwas getrübter Blick führt irgendwie in sein Inneres. „Jetzt habe ich den Faden verloren“, sagt er immer wieder, überlegt – und Heilinglechner hilft dem Senior mit einem Stichwort auf die Sprünge.

Trotz Höhen und Tiefen ist der Jubilar dankbar

Von Heydebrand lernte seine zweite Liebe kennen, eine Lehrerin aus Aufkirchen. Sie starb 2009 im Alter von nur 62 Jahren. Im Rückblick ist der 100-Jährige trotz Höhen und Tiefen dankbar: „Alles im Leben war eine Übung, die mir nicht geschadet hat.“ Dann streckt er sitzend in seinem Rollstuhl die Arme von sich, und lässt die Muskeln wie ein junger Bodybuilder spielen. „Die Hundert habe ich geschafft, jetzt geht’s auf die nächsten zu.“

