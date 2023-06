TSV Utting: Achter-Pack zum 100. Geburtstag

Von: Thomas Ernstberger

Zwei Trainer-Legenden beim Jubiläumsspiel: Uttings Peter Bootz (links) und Löwe Frank Schmöller. © Ernstberger

Utting – „Nur nicht zweistellig verlieren“, hat sich Peter Bootz, der Trainer des TSV Utting (gerade in die Kreisklasse abgestiegen) im Vorfeld des Jubiläums-Spiels zum 100. Geburtstag des Vereins gewünscht. Die Fußballer vom Ammersee spielten am Samstag zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gegen einen Bayernligisten und schlug sich wacker.

Bootz hatte die U23, also die zweite Mannschaft, des TSV 1860 München mit Trainer Frank Schmöller, dem DFB-Pokalsieger und Deutschen Vizemeister von 1987 (mit dem Hamburger SV) nach Utting geholt. Prima Kulisse (über 200 Zuschauer) bei herrlichem Wetter, viele Zuschauer kamen im Trikot der „Löwen“. Sie sahen eine klar dominierende 1860-Mannschaft (eine gemischte Truppe aus Akteuren der U23, der U19 und Testspielern) und ein Uttinger Team (ohne eine Reihe von Stammspielern), das sich ordentlich aus der Affäre zog, und bis kurz vor der Halbzeitpause nur 0:2 hinten lag. Einen höheren Rückstand verhinderte Keeper Ruben Streicher mit einer Reihe guter (und teils unorthodoxer) Paraden.



In Halbzeit zwei ließ bei den Uttingern dann die Kraft nach und die „kleinen Löwen“ gewannen die Jubiläumspartie noch mit 8:0. Zweifacher Torschütze für die Gäste war Noah Klose, der Sohn von Weltmeister Miro Klose.



Zweistellige Pleite verhindert – mit dem „Achterpack“ konnten die Uttinger Spieler und Zuschauer gut leben. Bootz: „Das war absolut ok. Eine gute Erfahrung gegen eine sympathische Mannschaft, die logischerweise ein anderes Niveau hat als wir.“