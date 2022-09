Am Sonntag in der »KulturSpur« zwischen Lech und Ammersee

In der Pürgener Pfarrkirche St. Georg (Foto) wird der ,Tag des offenen Denkmals‘ offiziell eröffnet. Danach gibt es aufschlussreiche Führungen. © LRA LL

Landkreis – „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ ist angesagt! Am kommenden Sonntag lockt deutschlandweit der ,Tag des offenen Denkmals‘ mit zahlreichen Führungsangeboten und Veranstaltungen zur Besichtigung von historischen Bauwerken. Auch der Landkreis Landsberg beteiligt sich daran und lädt gemäß dem von der Dachorganisation ausgegebenen Motto zu Führungen und Mitmachangeboten ein.

Die offizielle KulturSpur-Eröffnung für den Landkreis findet um 13.30 Uhr in Pürgen statt, in der Pfarrkirche St. Georg, unter anderem mit Zithermusik von Kirchenpfleger Uwe Schmid. Anschließend führt dort die Spurensuche durch mehr als 600 Jahre Geschichte. Kreisheimatpflegerin Dr. Heide Weißhaar-Kiem, Architekt Dr. Klaus Pilz und Restaurator Reinhard Binapfl werden die Besucher in Führungen begleiten und vielfältige Einblicke ermöglichen. Besichtigt werden kann unter anderem das Turm­untergeschoss mit Fresken aus der Zeit um 1370. Da in der Pürgener Pfarrkirche eine Innenrenovierung ansteht, werden auch die Ergebnisse der dafür erfolgten fachlichen Voruntersuchung präsentiert.



In Kaufering geht die Entdeckungsreise ins 17. und 18. Jahrhundert. Unter maßgeblicher Beteiligung von Wesso­brunner Handwerkern und Künstlern hat sich damals ein neuer Gestaltungsstil verbreitet: die Dekoration von Innenräumen mit Stuck. Die Kauferinger Pfarrkirche St. Johannes der Täufer mit ihren exquisiten Stuckarbeiten von Johann und Joseph Schmuzer aus der Zeit um 1700 ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Carmen Jacobs, Mitarbeiterin der Kreisheimatpflege, zeigt die verschiedenen Formen und Fertigungsarten. Dies sogar aus nächster Nähe von der Empore aus, direkt unter dem Dachgewölbe. Anhand von Werkzeugen wird auch auf den Herstellungsprozess von Stuck eingegangen.



Die Führungen in Pürgen und Kaufering finden jeweils um 14, 15 und 16 Uhr statt und dauern circa 45 Minuten.



Im Steinzeitdorf Pesten­acker wird das Bodendenkmal durch eine Spurensuche erkundet: Woher wissen Archäologen so viel über die prähistorische Siedlung in Pestenacker? Wie haben sie die Infos rausgefunden und welche Methoden angewandt? Wie schützen Denkmalpfleger den Fundplatz und warum ist das Bodendenkmal besonders wichtig und auch Teil des UNESCO-Welterbes „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“?



An verschiedenen Stationen werden all diese Fragen beantwortet mit zusätzlichen zahlreichen Informationen und der Möglichkeit einige Versuche und Experimente selbst auszuprobieren. Es gibt dieses Jahr auch Teilnahmeurkunden und ein Gewinnspiel. Die Spurensuche ist zwischen 13 und 17 Uhr möglich.



Um 15.30 Uhr wird eine Führung durch das Steinzeitdorf angeboten. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.

Wie in jedem Jahr am ,Tag des offenen Denkmals‘ finden ebenfalls um 14, 15 und 16 Uhr auf der zwischen Kaufering und Scheuring gelegenen landkreiseigenen Burgruine Haltenberg Führungen statt.



Außer diesen Angeboten der Kreisheimatpflege und des Steinzeitdorfes gibt es im Landkreis Landsberg am Sonntag weitere Möglichkeiten, sich auf die ,KulturSpur‘ zu begeben:



Mehr als 350 Jahre reicht die Geschichte eines der ältesten Bauernhäuser im Landkreis zurück. In den letzten Jahren wurden in dem privaten Anwesen in Ludenhausen, Abtsrieder Straße 5, umfangreiche Sanierungen und Renovierungen vorgenommen. Führungen gibt es von 11 bis 16 Uhr bei Bedarf.



Das Rochlhaus in Thaining ist von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Auch hier finden Führungen auf Anfrage statt.



In Holzhausen am Ammersee ist das Künstlerhaus Gasteiger von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Angeboten werden von 13 bis 17 Uhr Führungen durch die Villa und um 14, 15 und 16 Uhr durch den Landschaftspark. Alle Führungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Weitere Informationen gibt es hier.