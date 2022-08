Wenn die Masters auf dem Bike den Ton angeben

Das 4er Persis Racing-Team, hier mit Stephan Schiele (links) und Paul Bihlmayr beim Wechsel, schaffte die meisten Runden unter allen Mannschaften. © FKN

Dießen – Besser hätten die Bedingungen am Samstag bei der Dießener 12-Stunden-Mountainbike-Europameisterschaft nicht sein können. Nachdem es am Freitagabend noch geregnet hatte und bei der Vorhersage für Samstag auch Regen mit dabei war, hielt das Wetter. Nicht zu heiß, aber trocken war es den ganzen Tag über. Die Aktiven dankten es mit starken Leistungen.

Bei der achten Auflage des Rennens, der ersten seit drei Jahren Zwangspause, war die Beteiligung nicht so groß wie in den Jahren zuvor: 201 MTB-Aktive waren dabei und kämpfen in ihren Kategorien um den Sieg. „Es war ein überaus entspanntes Rennen“, freut sich Helmut Bischelts­rieder, Vorsitzender des ausrichtenden MC Dießen. Und Veranstaltungsleiter Sebastian Döppl ergänzte: „Die Resonanz der Fahrer war gewaltig. Es gab keine Rangeleien und bis auf vier Schürfwunden keine Verletzungen. Einige Fahrer konnten nicht dabei sein, aber wir haben viele Nachrichten bekommen, dass sie nächstes Jahr wieder mitfahren wollen.“



Den Sieg in der Herren-Masterwertung II (über 50 Jahre) sicherte sich Marcel Knaus aus Liechtenstein. Seine 36 Runden auf dem knapp acht Kilometer langen Rundkurs bedeuteten auch die Rekordmarke unter allen Einzelfahrern. Den Tagessieg sicherte er sich somit noch obendrauf. Bei den Frauen war Carolin Schilling mit 28 Runden am besten unterwegs, sie gewann damit auch die Masterwertung I (40 bis 50 Jahre).



Das wohl spannendste Rennen fand bei den 4er-Teams der Herren statt. Während das Persis-­Racing-Team mit insgesamt 41 Runden (die Tagesbestmarke unter allen Teams) unangefochten vorne lag, entstand dahinter ein enger Kampf um die weiteren Stockerlplätze. Der MC Dießen, das Team „toMotion racing by black tusk“ und die Mannschaft MTB Aach lagen nach elf von zwölf Stunden immer noch inner­halb von nur einer Minute. Die Platzierungen wechselten von Runde zu Runde. Am Ende holte sich das Team aus Aach den 2. Platz vor den Dießenern auf Rang 3. Letzteres durfte trotzdem jubeln: Das Quartett aus Johannes Raab, Christopher Nigg, Felix Nörpel und Julian Nörpel holte sich den Titel bei der Vereins- und Firmenmeisterschaft; in diese Wertung gehen alle 4er- und 6er-Teams ein, die höchstens 20 Kilometer vom Austragungsort weg beheimatet sind. Das MCD-Quartett brachte es unter den neun Mannschaften auf 38 Runden und darf so den Wanderpokal für ein Jahr behalten.



Riesige Freude herrschte auch bei der Rexrodt von Fircks-Stiftung zugunsten von krebskranken Müttern und ihren Kindern: Insgesamt kamen 3.000 Euro für den guten Zweck zusammen.



Die Ergebnisse aller Klassen gibt es hier.