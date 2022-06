13.000 Kulturbegeisterte im Landkreis Landsberg

In Dießen flatterte auch diese Fahne von Nani Weixler anlässlich der Kreiskulturtage 2022. © Leitenstorfer

Landkreis – Ein sehnsuchtsvolles Seensuchtsfest am Ammersee, Theater in der Scheune, zahlreiche Konzerte und Ausstellungen, begeisterte Besucher: Die dritten Kreiskulturtage waren ein Erfolg. Zu den rund 50 Veranstaltungen mit gut 150 Künstlerinnen und Künstlern kamen mehr als 13.000 Besucher.

„Alle unsere Veranstaltungen kamen gut an, vor allem das Seensuchtsfest in Schondorf und die Auftaktgala im Stadttheater“, sagt die künstlerische Leiterin der Kreiskulturtage Annunciata Foresti. Allein zum Schondorfer Seensuchtsfest seien rund 5.000 Besucher gekommen. Es habe Lob für das vielfältige Programm und die nicht kommerzielle Ausrichtung des Festes gegeben. Auch dass Kultur in die entlegeneren Regionen hineingetragen wurde wie nach Oberdießen, Pestenacker, Thaining, Windach, Schwabhausen oder in das Kreisseniorenheim in Vilgertshofen, wurde positiv bewertet. Gut angenommen wurden auch die Jugendkulturtage mit Mitmachzirkus, Poetry Slam und Pop-Workshop.



Die Vorbereitungen in den vergangenen zweieinhalb Jahren seien pandemiebedingt schwierig gewesen. „Auch die Künstler haben sich zunächst mit ihren Bewerbungen zurückgehalten“, sagt Foresti. Sie bitte um Verständnis, dass manchmal mehrere Veranstaltungen gleichzeitig stattfanden. Das sei aber bei Festivals durchaus üblich.