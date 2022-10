13 Tore im Landsberger Riverkings-Kasten

Von: Susanne Greiner

Gegen den Tabellenzweiten Rosenheim zeigten sich die Riverkings (dunkle Trikots) gut in Form. Trotzdem mussten sie das Spiel mit 2:3 abgeben. Gegen Tabellenführer Weiden kassierte der HC Landsberg satte zehn Tore. © HCL

Landsberg – Immerhin, es sind die beiden Spitzenteams, gegen die der HC Landsberg am Wochenende den Kürzeren gezogen hat: Stark zeigten sich die Riverkings gegen Rosenheim, mussten aber trotzdem eine – wenn auch knappe – Niederlage verbuchen. Gegen Weiden ließ die Leistung der Landsberger zu wünschen übrig. Was mit einem satten 10:2 für Weiden bestraft wurde.

Im Freitagsspiel gegen die Starbulls Rosenheim stand Neuzugang Walker Sommer (siehe Artikel rechts), gerade frisch gelandet das erste Mal für die Riverkings auf dem Eis – trotz Jetlag mit guter Leistung. Auch wieder dabei nach längerer Verletzung war Mika Reuter.



Das Team von Coach Sven Curmann begann engagiert und mit schnörkellosem Körperspiel. Zwar konnte Rosenheim im ersten Drittel mit 2:0 in Führung gehen. Im zweiten Drittel kamen die Riverkings aber zu Chancen und Florian Reicheneder konnte eine davon zum 1:2-Anschlusstreffer verwandeln. Landsberg wurde zunehmend stärker, spielte das in der Vergangenheit oft vermisste Körperspiel kam immer wieder gefährlich nah vor das Rosenheim Tor, allerdings zunächst ohne zählbaren Erfolg. Im Gegenteil: Im letzten Drittel war Rosenheim wieder am Zug. In der 46. Minute versenkte Maximilian Vollmayer zum 1:3 für die Gäste.



Landsberg lies sich nicht aus dem Konzept bringen und machte Druck – um unter dem Jubel der HCL-Fans in der 52. Minute auf 2:3 zu stellen: Mika Reuter versenkte in Überzahl unhaltbar für Torwart Christopher Kolarz. Trotz zahlreicher weiterer Chancen: Über das 2:3 kamen die Riverkings nicht hinaus.



Desolate Niederlage



In Weiden war zwar Jason Lavallee dabei, dafür fehlte neben den Langzeitverletzen auch wieder Mika Reuter. Vielleicht ja ein schlechtes Omen?



Nach guten ersten HCL-Minuten waren es auch die Weidener, die das erste Mal jubelten. Und Weiden machte weiter Druck. Landsberg konnte die Chance durch einen Konter von Luis Hegner nicht nutzen – und fast im Gegenzug verlor der HCL den Puck: 2:0. Keine zwei Minuten später klingelte es wieder. Und als in der 16. Minute Dennis Thielsch und Tomas Rubes zum 6:0 trafen, verließ Trainer Michael Güßbacher entnervt das Eis.



Im zweiten Drittel kamen die Riverkings, auch dank der Torhüterleistung von Andreas Magg, besser ins Spiel und konnten immer wieder ‚sticheln‘. Doch trotz Überzahl scheiterten Stauder, Wagner und Sommer aber weiterhin an Weidens Torwart Wölfl, auch Jason Lavallee konnte seine Chance nicht nutzen. Aber insgesamt brachte der HCL jetzt die Scheibe besser zum Tor und stand auch in der Abwehr solider, sodass die Gastgeber bis kurz vor der zweiten Pause keine weitere Chance zum Vorsprungsausbau nutzen konnten. Allerdings klingelte es zwei Minuten vor dem Pausenpfiff nochmals im Landsberger Tor und kurz darauf baute Edgars Homjakovs zum 8:0 aus.



Im letzten Drittel dauerte es bis zur 51. Minute, bis ein Tor fiel – ein Eigentor der Riverkings zum 9:0. Weiden drängte jetzt auf ein zehntes Tor und konnte in der 56. Minute jubeln: Dominik Müller traf mit einem Schlagschuss zum 10:0.



Ganz leer gingen die Landsberger dank zweier Torpremieren dann doch nicht aus: Zunächst fälschte David Amort einen Schuss von Riley Stadel unhaltbar ab. Und dann konterte Walker Sommer in Unterzahl Weiden aus und versenkte zum 10:2-Endstand.



Das Resümee: ein Spiel, das bereits in den desolaten ersten 16 Minuten verloren ging, bevor die Riverkings aufwachten.



Am morgigen Feiertag, 1. November, steht das Auswärtsspiel beim EV Lindau an.