14 Kapellen aus dem Landkreis Landsberg stellen sich der Jury

Landsberg - Drei Jahre lang haben die Wertungsspiele des Bezirksverbandes Lech-Ammersee pausiert. Am kommenden Wochenende finden sie endlich wieder statt: In Landsberg stellen sich 14 Musikgruppen aus dem gesamten Landkreis dem Urteil einer Fach-Jury. Die Wertungsspiele starten am kommenden Samstag, 13. Mai, um 9 Uhr in der Turnhalle des Schulzentrums Platanenstraße.

Die teilnehmenden Kapellen und Orchester bringen Musikstücke unterschiedlicher Genres in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu Gehör. Ob traditionelle Blasmusik oder konzertant-symphonische Werke: Zuhörer sind willkommen und können sich auf Abwechslung sowie höchsten Musikgenuss freuen. Der Eintritt ist frei.

Eröffnet werden die Wertungsspiele von Bernhard Weinberger, dem Leiter des Bezirksverbandes Lech-Ammersee in Musikbund von Ober- und Niederbayern. Pünktlich um 9 Uhr beginnt die erste Wertung. Musiziert und beurteilt wird bis 16 Uhr in der Turnhalle des Schulzentrums Platanenstraße in Landsberg.

Anders als in früheren Jahren treten heuer in der konzertanten Wertung die meisten Kapellen in der Oberstufe an. Aber auch Schüler- und Jugendorchester in der Grund- und Unterstufe, sowie Mittelstufenorchester sind vertreten. In der Höchststufe werden zwei Orchester bewertet. Freunde der traditionellen Blasmusik dürfen auf Polkas, Walzer und Märsche in drei Schwierigkeitsstufen gespannt sein: Die Zuhörer erwarten bekannte Werke wie „The Phantom of the Opera“, „Alpina Saga“, „Lord Tullamore“, „Surfin´ USA“ sowie der Konzert-Marsch „Abel Tasman“, oder die Polka „Späte Liebe“.

Für Ihren Vortrag erhalten die Kapellen und Orchester jeweils Punkte in zehn verschiedenen Kategorien, zum Beispiel „Rhythmik und Zusammenspiel“, „Tempo und Agogik“ oder „Intonation und Klangausgleich“. Eine offene Wertung wie im Bild zu sehen, bei der die Wertungsrichter nach jedem Vortrag Punkte-Tafeln heben, wird es am Samstag aber nicht geben. Am Festabend anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Musikbundes von Ober- und Niederbayern am 30. Juli in Denklingen werden die Urkunden an die Vereinsvorstände überreicht.

Der Zeitplan

09:00 Uhr: Bambini Kaufering-Penzing (K)

09:15 Uhr: Musikverein Rott (TB, Stufe B)

09:35 Uhr: Musikschulblasorchester Landsberg (O)

10:05 Uhr: Musikkapelle Holzhausen (O)

10:35 Uhr: Jugendkapelle Ammersee-Nord (U)

10:55 Uhr: Blaskapelle Hohenfurch (M)

11:20 Uhr: Schülerblasorchester St. Ottilien (H)

11:55 Uhr: Jugendkapelle Obermeitingen (U)

12:15 Uhr: Mittagspause

13:30 Uhr: Stadtjugendkapelle Landsberg (H)

14:00 Uhr: Sinfonisches Blasorchester der Stadtkapelle Dachau e. V. (O)

14:30 Uhr: Musikkapelle Gennach (TB, Stufe A)

14:50 Uhr: Blasorchester Türkenfeld (O)

15:20 Uhr: Blaskapelle Lechrain (TB, Stufe B)

15:45 Uhr: Musikkapelle Windach (TB, Stufe C)

Erläuterung: TB = Traditionelle Blasmusik (Stufe A, B oder C), G = Grundstufe, U = Unterstufe, M = Mittelstufe, O = Oberstufe, H = Höchststufe, K = Kritikspiel (ohne Wertung)