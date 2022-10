15 Jahre für das Malura-Museum in Oberdießen

Von: Alois M. Kramer

Freuen sich über 15 Jahre „Freundeskreis Malura-Museum“: v.l. Anna Maria Mayr, Lore Kienzl, Sepp Gruber (Beirat), Monika Groner, Dr. Brigtte Rambeck und Birgit Hauber. © Kramer

Oberdießen – Im Oktober 2007 gegründet, ist es dem Vorstand des „Freundeskreises Oswald Malura Museum“ in Oberdießen hervorragend geglückt, den Vereinszweck der „Förderung von Kunst und Kultur“ zu erfüllen. Dafür genügt ein Blick auf die Liste der Aktivitäten der vergangenen 15 Jahre auf der Museums-Webseite. Eigentlich sind 15 Jahre ja kein ‚echtes‘ Jubiläum. Aber feiern darf und sollte man das 15-Jährige des Freundeskreises auf jeden Fall. Weshalb der Verein am Sonntag seinen runden Geburtstag mit einem fulminanten Konzert des Cudek-Quartetts im Malura-Museum in Oberdießen zelebrierte – just am 9. Oktober, dem Geburtstag von Oswald Malura, dessen künstlerisches Werk Angelpunkt des Vereins ist.

Bei der Begrüßung merkte man schnell, wie sich Andrew Malura, der Sohn von Oswald Malura, und Monika Groner, die Vorsitzende des Freundeskreises, freuten, dass es ihnen gelungen ist, mit dem Museum nicht nur eine Begegnungsstätte für die Kunst des 1906 geborenen und 2003 verstorbenen Künstlers zu schaffen, sondern es als Konzertsaal, Raum für Workshops, für Lesungen, für Kabarett, für Tanz und natürlich für Sonderausstellungen anderer Künstler nutzbar zu machen.



Mitte der 50er Jahre hatte Malura über den Maler und Freund Franz Hauber Oberdießen kennengelernt und dort ein Grundstück erworben, das er zu einem Atelier ausbaute. Schließlich kaufte er 1977 ein 200 Jahre altes Bauernhaus am Mühlbach dazu. Bereits 1981 findet dort die erste Ausstellung mit Werken des Meisters in dem renovierten Gebäude statt. Und seit 1993 sind in den Räumen des ehemaligen Gehöfts seine Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen und Collagen zu sehen. Im Jahr 2014 fand mit Arbeiten von Joachim Jung bereits die 52. Sonderausstellung statt. Zu den ausstellenden Künstlern gehören auch Katinka Schneweis und Katharina Schellenberger aus Landsberg.



Dass sich hier so viele kulturelle und künstlerische Aktivitäten bündeln – und damit perfekt dem Willen des Gründers entsprechen – ist umso erstaunlicher, als dieses kleine, aber sehr feine Museum nicht in einer größeren Stadt beheimatet ist, sondern in einem Dorf mit 700 Einwohnern. Hatte der Freundeskreis beim Zehnjährigen bereits 200 Mitglieder zählen können, so sind in den vergangenen fünf Jahren 100 neue dazugekommen.



Ehrengast Dr. Thomas Goppel beklagte in seinem Grußwort, dass Kunst und Kultur in den vergangenen zwei Jahren zurückgedrängt wurden. Andrew Malura führte die rund 50 Gäste mit einem Videorückblick der vergangenen 15 Jahre in das Thema „Kunst und Kultur“ im Malura-Museum ein. Und Unter- und Oberdießens Bürgermeister Alexander Enthofer versprach eine Verdoppelung der Förderung von 250 auf 500 Euro.



Mit unbändiger Spielfreude verzauberte die Stimmführerin der Zweiten Geigen bei den Münchner Philharmonikern, Ilona Cudek, die Zuhörer an diesem herbstlichen Sonntagvormittag. Mit einem virtuos gespielten Csardas, einem der Höhepunkte des Konzerts, rissen Manfred Manhart am Klavier, Maria Reiter am Akkordeon sowie Bernhard Seidel am Kontrabass das Publikum zu Begeisterungsrufen hin. Die Akkordeonistin Reiter glänzte mit einem Walzer wie auch mit dem Paradestück von Astor Piazzolla, dem berühmten „Oblivion“ und Ilona Cudek zeigte, wie melancholisch man Geige spielen bei einer wunderbaren Interpretation von Gershwins „Summertime“