16-Jährige aus Buchloe im Ammersee ertrunken

Von: Susanne Greiner

Teilen

Die Wasserwacht Eching sowie zahlreiche weitere Rettungskräfte suchten das 16-jährige Mädchen aus Buchloe, das am Freitag von seinem SUP gestürzt war. Am Sonntag mussten sie die Leiche der 16-Jährigen bergen. © WW Eching

Eching – Am Sonntag ist es traurige Gewissheit: Die 16-Jährige aus Buchloe, die seit Freitag nach einem Sturz vom SUP im Ammersee gesucht wurde, ist tot. Am Sonntagmittag wurde ihre Leiche bei Eching aus dem See geborgen, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Seit Freitag wurde die 16-Jährige vermisst. Sie war laut Polizei mehrere hundert Meter vom Nordufer entfernt auf einem SUP unterwegs. Um circa 18 Uhr stürzte sie von ihren SUP ins Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsaktion konnte das Mädchen nicht gefunden werden.



Die Suchmaßnahmen dauerten bis Sonntag an, teilt das Polizeipräsidium mit: „Neben der Besatzung des Polizeiboots WSP7 waren unter anderem auch Kräfte der Wasserwacht und Mitarbeiter einer Tauchfirma aus München an der Suche beteiligt.“ Die Polizeiinspektion Dießen spricht von insgesamt rund 70 Rettungskräften inklusive Tauchern und Hubschrauber. Auch mittels Drohne und Wärmebildkamera sei gesucht worden.



Gegen Mittag konnte schließlich ein Leichnam im Wasser geortet und mittels Tauchern aus dem See geborgen werden. Es handle sich hierbei „zweifelsfrei um die Vermisste, die aus Buchloe stammt“. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen.