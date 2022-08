Fahrzeug oder Finanzierungszuschuss

Endlich wieder Landsberger Autosalon

Von: Ulrike Osman

Endlich wieder Landsberger Autosalon. Am 17. und 18. September findet die 21. Auflage auf der Waitzinger Wiese statt. Und dabei gibt es nicht nur die neuesten Modelle von fast allen Auto­händlern der Lechstadt zu sehen, sondern noch Interessantes rund um das Thema Mobilität. Und einen Kleinwagen im Wert von 12.000 Euro gibt es auch zu gewinnen. © Osman

Landsberg – Der Termin ist ungewohnt, die Veranstaltung selbst wohlbekannt. Am 17. und 18. September, Samstag und Sonntag, findet auf der Waitzinger Wiese wieder der Landsberger Autosalon statt. Die 21. Auflage wird es sein. Vertreten sind fast alle Auto­häuser aus der Lechstadt sowie Co-Aussteller rund um das Thema Mobilität. Und: Erneut verlost der KREISBOTE mit dem Autosalon einen Kleinwagen im Wert von 12.000 Euro.

Obwohl durch die Pandemie fast dreieinhalb Jahre seit dem letzten Landsberger Autosalon vergangen sind, werden die Besucher nahezu alle bekannten Teilnehmer auf der Waitzinger Wiese wiedersehen. Auf rund 22.000 Quadratmetern Fläche präsentieren die Aussteller aus der Lechstadt und dem Umland über 20 verschiedene Automarken. Da man sich aber nicht nur auf vier Rädern motorisiert fortbewegen kann, sind auch Anbieter von Motorrädern, E-Bikes und Elektro-Rollern vertreten.

Neu mit von der Partie sind ein Wohnmobilhändler aus Schongau sowie eine in Königsbrunn beheimatete Fahrschule, die seit kurzem in Landsberg eine Niederlassung betreibt. Ein Energieversorger, zwei Reisean­bieter, ein Baumarkt sowie Betriebe rund um Kfz-Aufbereitung, -Pflege, -Zubehör und auch -Bergung machen den Autosalon nicht nur für diejenigen interessant, die sich in Sachen Autokauf beraten lassen, Angebote und Preise vergleichen wollen. Als besonderen Hingucker verspricht Organisator Helmut Seibold amerikanische Oldtimer aus den 1960er Jahren, präsentiert von einer auf US-Modelle spezialisierten Fachwerkstatt aus Waal.



Auf die jüngsten Besucher warten eine Hüpfburg und weitere Spaß- und Spielangebote. Die Landbäckerei Immel sorgt wie bewährt fürs leibliche Wohl. Insofern empfiehlt sich der Autosalon nicht nur als Ausstellung der Markenvielfalt und kurzen Wege für potentielle Autokäufer, sondern auch als Ausflugsziel für die ganze Familie.



Fahrzeug oder Finanzierungszuschuss

Das Beste kommt zum Schluss: Wie schon die Vorjahre verlosen KREISBOTE und Autosalon unter allen Besuchern, die auf der Waitzinger Wiese eine der Gelben Teilnahmekarten ausgefüllt und in eine der vielen Verlosungboxen geworfen haben, einen Kleinwagen nach Wahl – entweder einen VW Up! oder Dacia Logan oder einen TYM-Kleintraktor – jeweils im Wert von 12.000 Euro. Alternativ, und das ist in diesem Jahr neu, kann sich der oder die Glückliche auch für einen Finanzierungszuschuss in dieser Höhe entscheiden. Diesen kann er/sie dann für den Kauf eines anderen Neufahrzeuges – 16 Marken stehen hier zur Auswahl – verwenden.