19 Treffer gegen Igling - TSV Landsberg feiert

Von: Thomas Ernstberger

Unter Dauer-Beschuss: Die Abwehr des SV Igling hatte im Test gegen Landsberg mehr zu tun, als ihr lieb war. © Ernstberger

Igling - Sascha Mölders und Kollegen ließen es am Dienstag beim Testspiel gegen den SV Igling ordentlich krachen. Nach dem Motto „Keine Gnade mit dem Kreisklassisten“ feierte Bayernligist TSV Landsberg einen 19:0-Sieg.

Schon in Halbzeit eins war so gut wie jeder Schuss ein Treffer. 10:0 stand’s schon zur Pause, Mölders hatte viermal getroffen – da zog sich der neue Spielertrainer für die zweite Halbzeit zum Coachen an die Seitenlinie zurück. Dem ehemaligen Bundesliga-Profi gefiel, was seine Truppe in der zweiten Halbzeit ablieferte. Immer wieder gab’s Beifall für die Jungs. Sie trafen noch neun Mal, den von den Gastgebern erhofften Ehrentreffer ließen die Landsberger beim fröhlichen Scheibenschießen nicht zu. Besonders auffällig im neuen TSV-Trikot (mit Namens-Aufdruck) waren die Neuzugänge Sandro Caravetta (kam aus Gundelfingen), der bei seiner Premiere siebenmal einnetzte, und Daniel „Leuges“ Leugner, der auch in diesem Testkick eindrucksvoll zeigte, warum er der Wunschspieler von Spielertrainer Mike Hutterer war. Premiere im Tor der Gäste: Da stand erstmals der 18-jährige Abdoulaye Gueye, der vom SV Planegg-Krailling als Keeper Nummer zwei nach Landsberg kam. Der Youngster war kaum beschäftigt, was auf sein Tor kam, hielt er ohne große Mühe.

Landsbergs sportlicher Leiter Jürgen Meißner und Neuzugang Achim Speiser (rechts). © tom

Landsberg nach dem 1:6 in Illertissen in blendender Baller-Laune, trotzdem wurde in der Offensive nachgelegt. Von Liga-Konkurrent TSV Kottern kommt Torjäger Armin Speiser (24). Kotterns Trainer Matthias Günes sagte bereits am Mittag auf Nachfrage des KREISBOTEN: „Ich weiß, dass er uns verlässt. Seit Samstag ist klar, dass er seinen Vertrag nicht verlängert.“ Er gibt zu: „Das ist natürlich schade, denn er war nicht nur unser bester Torschütze in den letzten zwei Jahren, sondern er ist auch ein stets korrekter, guter Junge und ein Super-Typ.“ Am Nachmittag bestätigte Landsbergs sportlicher Leiter Jürgen Meißner: „Der Wechsel ist fix. Wir haben Speiser verpflichtet.“ Der Stürmer (früher auch FC Memmingen) erzielte in der vergangenen Saison in 35 Spielen 14 Tore für Kottern (gesamt: 36 Treffer in 89 Partien), ist laut Meißner „flexibel einsetzbar.“ Nämlich: „Er kann Mittelstürmer, aber auch auf der 10 oder außen spielen.“ Damit ist die Kaderplanung aber noch immer nicht abgeschlossen. Meißner: „Ich suche jetzt noch einen zentralen Mittelfeldspieler.“

Kotterns Torjäger Achim Speiser © kb

Nächster Test der Mölders/Hutterer-Truppe (da schon mit Speiser): Am Samstag, bereits um 11.30 Uhr, bei Regionalligist SV Heimstetten. Da wird’s kein 19-Tore-Schützernfest geben...