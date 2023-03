193 Absolventen der Berufsschule Landsberg verabschiedet

Von: Ulrike Osman

Erfolgreiche Absolventen: Schulleiterin Marion Rüller (vorne links) und ständiger Stellvertreter Thomas Klinger (hinten links) mit den Trägern der Bestenpreise und den Stiftern der Sparkasse Landsberg-Dießen (vertr. Thomas Krautwald, vorne, 4. v. l.) und der VR-Bank Landsberg-Ammersee (vertr. Renate Schäffler und Andreas Gröbmüller, vorne 2. und 3.v.l.). © Osman

Landsberg - Bereit sein für neue Begegnungen, Wege, Herausforderungen und für neues Glück: Diesen Rat gab Schulleiterin Marion Rüller den Absolventen der Winterprüfungen an der Staatlichen Berufsschule Landsberg mit auf den Weg. 193 ehemalige Auszubildende sind nun mit der Lehrzeit fertig und können durchstarten.

Die frischgebackenen Bankkaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Fachkräfte für Lagerlogistik, Kaufleute im Einzelhandel, Maurer, Industriemechaniker, Mechatroniker, Elektroniker und Kraftfahrzeugmechatroniker wurden im Rahmen einer – wie immer von den Schülern organisierten – Abschlussfeier von Kreishandwerksmeister Markus Wasserle freigesprochen und von allen Seiten beglückwünscht. Die Stadt hatte den Zweiten Bürgermeister Moritz Hartmann als Gratulanten entsandt, der Landkreis den stellvertretenden Landrat Markus Wasserle, der folglich an diesem Abend in Doppelfunktion auftrat.



Ganz ungetrübt verlief die Ausbildung für diese Schülergeneration nicht, erinnerte Hartmann, war doch der Schulbesuch teilweise noch durch die Beschränkungen der Pandemie geprägt. „Aber Sie haben das super gemeistert und einen wichtigen Meilenstein erreicht“, lobte Hartmann. „Viele Türen stehen jetzt offen.“ Er forderte aber auch dazu auf, neben dem beruflichen Werdegang Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu übernehmen. „Leisten Sie einen positiven Beitrag.“



Vor dem Gebäude macht sich bereits die Baustelle bemerkbar, die im Zuge der bevorstehenden Schulerweiterung noch größere Ausmaße annehmen wird. „Sie haben gerade noch die Kurve gekratzt, bevor es richtig losgeht“, so Wasserle scherzhaft an die Adresse der Absolventen. Als erstes entsteht eine Mensa. Insgesamt werde der Landkreis bis 2027/28 eine Summe von 93 Millionen Euro in die Hand nehmen, um die gut 40 Jahre alte Schule ein weiteres Mal zu vergrößern.



Einige der Absolventen werden womöglich doch noch die Bauarbeiten miterleben - dann nämlich, wenn sie an der Berufsoberschule ihre Ausbildung fortsetzen. Andere würden auf der betrieblichen Schiene weitermachen, so Schulleiterin Rüller. „Sie alle werden sich aufmachen zu neuen Zielen.“ Ihr Stellvertreter Thomas Klinger riet dazu, unterwegs „die Augen und das Herz“ aufzumachen. „Das Zumachen überlassen Sie den Zweiflern - von denen gibt es gerade genug.“



Zweifelsfrei gute Leistungen hatten in jedem der Ausbildungszweige einige Azubis erbracht. 26-mal wurde der Staatspreis für einen Zeugnisschnitt von 1,5 oder besser verliehen, 14-mal der von den regionalen Banken – VR-Bank Landsberg-Ammersee und Sparkasse Landsberg-Dießen – gestiftete Bestenpreis. Für die hörenswerte musikalische Umrahmung des Abends sorgten Pia Demmler, Edwin Sabovic und Manfred Eggensberger.