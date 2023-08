22-Jähriger wegen Kinderpornografie vor dem Amtsgericht Landsberg

Von: Ulrike Osman

In einen Gruppenchat hatte der Angeklagte Bilder und Videos mit kinderpornografischen Inhalten eingestellt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Landkreis – Eine letzte Chance hat ein 22-Jähriger vom Jugendschöffengericht Landsberg bekommen. Obwohl er mehrere Vorstrafen hat und die nun angeklagte Tat unter offener Bewährung beging, kam er mit einer neuerlichen Bewährungsstrafe davon. Das Gericht honorierte damit das Bemühen des jungen Mannes aus dem südlichen Landkreis, sein Leben in den Griff zu bekommen.

In der Vergangenheit hatte der Kfz-Mechatroniker vor allem Verkehrsdelikte begangen – Fahren ohne Führerschein, fehlende Kfz-Haftpflicht, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs. Zuletzt wurde er in vergangenen Jahr wegen Drogenbesitzes verurteilt. Eine Woche hat er bereits in Dauerarrest verbracht.



Was die Staatsanwaltschaft ihm jetzt zur Last legte, wog schwerer als die früheren Delikte. Es ging um den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie. Der 22-Jährige hatte 19 Bild- und Videodateien in einen Gruppenchat eingestellt. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere 39 Videos sichergestellt. Sie zeigen Missbrauchshandlungen an Mädchen, die jüngsten erst vier Jahre alt.



Er verstehe selbst nicht mehr, wie es dazu kommen konnte, beteuerte der Angeklagte vor Gericht. Er habe in der fraglichen Zeit zwischen Juni 2021 und März 2022 „erhöhte Mengen“ Drogen konsumiert. Was damals mit ihm los gewesen sei, habe er verdrängt. „Aber ich will es herausfinden“, versicherte der 22-Jährige. Er hat sich demnach bei einem Psychologen in Behandlung begeben und legte die Ergebnisse eines freiwilligen Drogentests vor, der ihm Abstinenz bescheinigte.



Ob er pädophile Neigungen hat, konnte der Angeklagte nicht beantworten. Auch dies soll Thema der Psychotherapie werden. Er interessiere sich eher für Frauen, die älter seien als er selbst, gab der 22-Jährige zu Protokoll. Eine Freundin habe er nicht, wohl aber eine „Freundschaft plus“ mit einer 26-Jährigen.



Sein bisheriger Bewährungshelfer beschrieb ihn als zuverlässig, unauffällig und angepasst. Soziale Kontakte habe er eher zu wenige. Der 22-Jährige lebt in einer eigenen Wohnung in seinem Elternhaus, doch das Verhältnis zu seiner Ursprungsfamilie sei von Streit und Problemen geprägt. „Fernsehen und ab und zu ein bisschen mit Freunden quatschen“, antwortete der Angeklagte auf die Frage der Staatsanwältin, wie er seine Freizeit verbringe. Diese sei ohnehin knapp, da er in der Arbeit viele Überstunden mache.



Eine Vertreterin der Jugendgerichtshilfe bescheinigte dem 22-Jährigen schädliche Neigungen, kam aber dennoch zu einer „noch positiven“ Sozialprognose und empfahl einen „letzten Warnschuss“. Aufgrund des guten Eindrucks, den der Angeklagte in der Verhandlung machte, plädierte selbst die Staatsanwältin für eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Verteidiger Patrick Freutsmiedl schloss sich an.



Das Gericht folgte dem Antrag der Anklagevertreterin. Da bei dem Angeklagten Reiferückstände nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde er nach Jugendstrafrecht verurteilt – und dieses stellt den Erziehungsgedanken in den Vordergrund. „Unser oberstes Ziel ist es, weitere Straftaten zu verhindern“, betonte die Vorsitzende Richterin Sabine Grub in der Urteilsbegründung. Da der Angeklagte einen „enormen Willen“ zeige, seine Probleme in den Griff zu bekommen, sei eine Vollzugsstrafe derzeit nicht geboten.



Dass der 22-Jährige in Freiheit bleibt, ist allerdings an eine Bedingung geknüpft: Er muss eine Psychotherapie machen und Fortschritte nachweisen. „Das ist jetzt Ihre Hauptaufgabe“, schärfte Grub dem Angeklagten ein. „Sie haben selbst in der Hand, ob sie ins Gefängnis müssen oder nicht.“



Der 22-Jährige nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an. Es ist damit rechtskräftig.