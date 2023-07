Amtsgericht Landsberg: 26-Jähriger wegen Kinderpornografie verurteilt

Von: Nathalie Schelle

Im Landsberger Amtsgericht wurde der Fall eines 26-jährigen Angeklagten verhandelt, der kinderpornografische Inhalte veröffentlicht und besessen haben soll. © FKN

Landkreis – In Deutschland nutzen rund 32 Millionen Menschen monatlich die Social-Media-Plattform Facebook. Einer von ihnen ist ein 26-Jähriger aus dem östlichen Landkreis, der am heutigen Mittwoch auf der Anklagebank im Landsberger Amtsgericht saß. Der Vorwurf: Drittbesitzverschaffung kinderpornografischer Schriften und Besitz kinderpornografischer Inhalte.

Demnach habe der Angeklagte im Juni 2020 über Facebook eine kinderpornografische Videodatei an einen Empfänger aus Landsberg versendet. Fast zwei Jahre später habe man bei einer Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten auf dessen Handy ein kinderpornografisches Bild sicherstellen können. Dass der 26-Jährige weder etwas von dem Video, noch von dem Bild auf seinem Smartphone wusste, beteuerte dessen Verteidiger Stefan Mittelbach vor Richterin Katrin Prechtel. „Er will mit solchen Sachen auch nichts zu tun haben.“



Mehrere Handys

Der Angeklagte kam als Flüchtiger 2015 nach Deutschland und wohnte seitdem mit mehreren Personen zusammen, zuletzt in einer Wohnung mit einem Mitbewohner. Über die Jahre habe er mehrere Handys besessen, wobei auf einem das Video, auf einem anderen das Foto sichergestellt wurde. Die Handys seien nicht mit einem Code gesperrt gewesen, jeder hätte also Zugriff darauf gehabt und hätte sowohl das Video versenden, als auch das Bild auf dem Handy speichern können, wie Mittelbach weiter erklärte.



Die Staatsanwältin hielt das für unglaubwürdig. Es sei kein Zufall, dass auf zwei Handys zu zwei Zeitpunkten kinderpornografisches Material gefunden worden sei. Außerdem sei das Smartphone mit dem Video sehr wohl pin-gesichert gewesen, wie aus der Akte hervorgehe. Dieser Meinung war auch Richterin Prechtel, die den 26-Jährigen zu 90 Tagessätzen à 40 Euro verurteilte. Der Tatbestand sei geringer „im Vergleich zu dem was wir sonst haben“. Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Angeklagte neben der Miete auch noch Geld an seine Familie in seiner Heimat Eritrea zahle.