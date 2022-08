Pirouetten und Kempatricks im Sand

Von: Sabine Fleischer

Der Sandboden im 3C-CarbonGroup-Sportpark in Landsberg sorgte beim 14. Beachcup für eine weiche Landung bei Trickwürfen und artistische Flugeinlagen. © Karlinger

Landsberg – „Was für ein Wochenende! Mehr bleibt uns nicht zu sagen.“ So lautete das Dankeschön-Fazit der Handballerinnen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen Handball. Nach zwei Jahren Corona-Pause trafen sich wieder mehr als 300 Handballerinnen und Handballer aus 28 Mannschaften im 3C-Sportpark in Landsberg zur 14. Auflage des Beachcups.

Die ersten reisten schon am Freitag an. In dem Mixed-Turnier wurden 14 Pärchen von jeweils einer Damen- und einer Herrenmannschaft zusammen gelost und gemeinsam gewertet. Mit viel Einsatz wurde wieder um den Sieg gerungen, und wenn es buchstäblich im sandigen „Bodenkampf“ sein musste. Dazu gab es einiges an Pirouetten oder Kempatricks zu sehen, die auch doppelte Punkte bringen. Aber manche artistische Flugeinlage geriet auch etwas außer Kontrolle, da war die weiche Landung im Sand genau das richtige.



Bis in den Abend hinein liefen am Samstag die Wertungsspiele und dann stand die Open Air Players Party für die Aktiven auf dem Programm. Auch da wurde natürlich alles gegeben und gut gefeiert.



Penalty-Werfen



Am Sonntag ging es dann weiter in die finalen Spiele um den Turnier Sieg. Es wurden die letzten Energiereserven zusammen gekratzt. In einem intensiven Finale setzen sich das fränkische Duo „Desperado Housewives“ vom TSV Altenberg – „Pöbeldorfer Boys“ von SpvvG Mögeldorf gegen die „Gundelfinger Mädels“ vom TSV Gundelfingen – „Kreisliga Allstars“ vom SC Schemmerhofen durch. Es war immer knapp, am Schluss musste ein dramatisches Penalty-Werfen entscheiden.



Das Turnier ist auch eine Gelegenheit für Ehemalige oder nicht mehr in Landsberg Aktive, sich wieder mal zu treffen. So spielt im Siegerteam aus Mögeldorf jetzt der ehemalige Landsberger Markus Bräutigam; „Mucho“ ist vielen noch ein Begriff.



Zufrieden waren auch die Veranstalter. „Die Stimmung war sehr gut, viele sind offensichtlich froh, sich wieder in so einem Rahmen treffen zu können. Es war richtig schön, wieder mal so viele ausgelassene Menschen zu sehen“, betonten Babsi Bonfert und Enja Meier aus dem Organisationsteam. Und das Team und ihre viele Helfer haben einiges geleistet. Viele waren ja nicht nur im Sand aktiv, sondern standen zum Beispiel am Grill, verkauften Süßes an der Kuchentheke, sorgten für Erfrischung am Getränkestand oder machten „Klo-Dienst“.



Nächstes Jahr wieder



„Einfach Klasse, wie das wieder organisiert worden ist, und ein großes Dankeschön an alle aus der Abteilung, die mitgeholfen haben. So was geht nur im Team“, kommentierte Abteilungsleiter des TSV Landsberg Roland Neumeyer stolz.



Nächstes Jahr soll es auf jeden Fall eine 15. Auflage des Landsberger Beachcups mit ebenso viel Spiel und Spaß geben. Die „Pöbeldorfer Boys“, die sich bei ihrer ersten Teilnahme gleich den Sieg holten, wollen auf jeden Fall wieder kommen. „Dann bringen wir auch noch unsere Handballer-Damen mit.“